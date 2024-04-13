https://ukraina.ru/20240413/1054498713.html

Деньги взаймы в обмен на массовую мобилизацию. Итоги 13 апреля на Украине

Деньги взаймы в обмен на массовую мобилизацию. Итоги 13 апреля на Украине - 13.04.2024 Украина.ру

Деньги взаймы в обмен на массовую мобилизацию. Итоги 13 апреля на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что Республиканская партия США настаивает на возобновлении помощи Украине, но лишь в кредит. Украинские источники сообщили о ещё одном негласном требовании Вашингтона Киеву

2024-04-13T18:00

2024-04-13T18:00

2024-04-13T18:02

хроники

эксклюзив

сша

анна маляр

дональд трамп

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0a/1054423147_0:0:2624:1476_1920x0_80_0_0_20a8c731da46ee48a36d510ca25fd70b.jpg

О том, что республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине, но лишь в качестве кредитов, заявил экс-президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном."Что касается законопроекта о помощи Украине, если спикер будет продвигать его, мы рассматриваем его прямо сейчас <...> и мы думаем о том, чтобы сделать его в форме кредита, а не просто подарка. Мы (США — Ред.) продолжаем раздавать подарки в миллиарды и миллиарды долларов", — подчеркнул Трамп.Также Трамп призвал европейские страны "сделать шаг вперед" в вопросе помощи Украине, ведь последние от происходящего "пострадали гораздо больше"."Ситуация на Украине никогда бы не случилась, если бы я был президентом. И это все говорят, включая демократов, это вызывает возмущение у людей. Миллионы людей погибают, миллионные [потери] людей с обеих сторон", — не преминул добавить Трамп.Тем временем украинские СМИ сообщают об условии, которое американская власть выдвинула украинской."Наш источник сообщает, что Запад (США) даст свой кредит (около $60 млрд., с кучей условий и кулуарных требований, мы об этом давно инсайдили), в основном под мобилизацию 1.5-2 миллиона украинцев до конца 2025 года. Это где-то по $3 тыс. в кредит за одного мобилизованного. Украинцы дешевле, чем один 155 мм снаряд. Да ещё и в кредит", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный" от 13 апреля.По информации этого СМИ, такое количество живой силы пригодится украинскому руководству для попытки достичь ряд целей."Именно живой силой Зеленский будет а) организовывать оборону, кидая резервы под российские бомбы б)пытаться организовать наступление ВСУ в 2025 году. Думаю каждый понимает, что потери в живой силе будут колоссальными из-за такой стратегии. Они уже достаточно высокие", - указывалось в публикации.Авторы "Легитимного" провели параллели с рядом других государств, в разрушении которых активное участие принял Запад."Источник проводит параллель, что Запад всегда берет ресурсами. Если в Афганистане были "маковые поля" (наркотики) и полный контроль за трафиком и государством, то Ирак основа - это нефть и контроль за государством ну и тд. В Украине - это люди, которых бросают в мясорубку за интересы ТНК (транснациональных компаний), западного ВПК и передела мирового рынка ресурсов (санкциями США душит конкурентов), а вот полный контроль за Украинским государством, разделен между западными игроками. Ничем хорошим для Украины такая роль не закончится. Используют и выкинут…", - сообщалось в публикации.За несколько часов до этого "Легитимный" также рассказал о настроениях внутри украинской армии."В украинской армии нарастает недовольство не только среди новых бойцов, которых мобилизовали насильно, но ещё среди старых бывалых, которые пошли ещё в 2022 году добровольцами. Банковая отказала им даже в праве демобилизации через три года войны, что убило моральный дух армии. Как говорит наш источник, историки в будущем назовут это одной из главных ошибок Зеленского, который посчитал, что все в Украине - крепостные, а он "вождь". Это будет катализатором будущих крупных обвалов на фронте, которые произойдут в будущем", - отмечалось в публикации канала.Другой популярный телеграм-канал - "ЗеРада" - обвинил украинскую власть в стравливании военных и гражданских."Операция СДД - сожрите друг друга. Недавно командир разведывательного взвода Мелитопольского батальона ТРО с позывным "Панчо" заявил, что "Тыл нас предал. Подмены нам нет, никто не бежит в военкомат, очередей нет, техника не клепается. Вы видите, что вся страна побежала к станкам, кует победу? Я не вижу". Подобных этому заявлений от военных – море. И тут вырисовывается чёткая картина, как власть стравливает военных и гражданских друг на друга. Вначале – это ТЦКшники (сотрудники военкоматов — Ред.) -полицаи, которые демонстративно жестоко себя ведут и ловят на улицах всех подряд, включая инвалидов и подростков. Потом – это холёные военные из батальона-телемарафона, которые морализаторствуют в студиях про ухилянтов (уклонистов — Ред.), что донатить можно и с фронта, проклинают гражданских, угрожают им поголовной отправкой на ноль, простреливанием коленных чашечек и прочей грубостью", - указывалось в публикации канала за 13 апреля.Авторы отметили, что все эти заявления военных делаются "против некоего абстрактного тыла, а не против власти, депутатов и забронированных циркачей, телевизионщиков, силовиков и олигархов, которые воруют последнее у военных"."Параллельно власть заявляет, что ужесточение мобилизации, а также законодательная махинация с демобилизацией и ротацией – требование именно военных. Ответственность за критическую ситуацию на фронте власть перекладывает в основном на военное руководство, на ухилянтов и немного на нерадивых западных партнёров. В то же время власть ничего не делает с эпидемией ПТСР в среде военных, которые агрессируют на тех, кого должны безоговорочно защищать", - отмечалось в публикации.Авторы канала "ЗеРада" указали, что среди всех институтов государства именно военные на Украине пользуются абсолютным доверием у населения. И именно поэтому власти нужно его сбить.Для этого, по словам авторов канала, власть и взращивает взаимную ненависть и социальный раскол по нескольким направлениям: первое - с себя любой ответственности за ситуацию в армии и на поле боя – военные и гражданские будут обвинять друг друга, второе - смещение злости военных на обычных людей, третье - смещение злости реальных военных на фейковых военных и четвёртое - смещение злости гражданских на военных. Всё это делается, "чтобы эта злость не обернулась против власти"."Так продление внешнего конфликта и на его фоне поддержание внутрисоциального конфликта позволяет Зеленскому оставаться у власти, минимизируя риски майданных сценариев", - резюмировали авторы телеграм-канала.Тем временем на Украине ширится волна возмущения словами бывшей замминистра обороны Украины Анны Маляр, которая во время одного из телеэфиров заявила: устремившиеся в военкоматы с началом СВО украинские добровольцы должны были знать, что во время военного положения никакой демобилизации нет и учитывать это, когда шли в армию. Этими заявлениями она довела до слёз одну из жён украинских военных — народного депутата Инну Совсун.А в Днепропетровской области Украины обратили внимание на то, что во время облав на мужчин сотрудники ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) стали использовать уже собак. В другом регионе — Хмельницкой области — военные силой вышвырнули из ТЦК женщину."Военкомы с применением силы "вышвырнули" из терцентра комплектации в Дунаевцах женщину. Она пришла узнать, почему из ТЦК не отпускают парня, на попечении которого находится неходячая мать - хотя есть подтверждающие это документы. Опубликовано видео, как у здания ТЦК собрались люди, а пострадавшая лежит на носилках, держась за голову. Рядом врачи и полиция. Заявляется, что ее силой выпроводили из здания, отобрав предварительно телефон, "и швырнули ее головой об асфальт"", - сообщило украинское издание "Страна".Отмечается, что в Хмельницком областном военкомате назвали случившееся "провокацией" местной общественной организации."Одна из женщин осуществила позорное хулиганское действие и отказывалась покинуть помещение, не реагировала на требования полицейских", - говорилосьв заявлении военкомата.Что именно она сделала, в ТЦК не уточнили, но заявили, что не нарушали закон при выдворении женщины. Военкомы заявили, что от медпомощи она впоследствии отказалась. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

https://ukraina.ru/20240413/1054495167.html

https://ukraina.ru/20240413/1054491724.html

https://ukraina.ru/20240412/1054485150.html

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, сша, анна маляр, дональд трамп, владимир зеленский