https://ukraina.ru/20240412/1054445123.html
Скоро ничего не будет напоминать Украину. Украинские эксперты с тревогой уповают только на помощь Запада
Скоро ничего не будет напоминать Украину. Украинские эксперты с тревогой уповают только на помощь Запада - 12.04.2024 Украина.ру
Скоро ничего не будет напоминать Украину. Украинские эксперты с тревогой уповают только на помощь Запада
На Украине обсуждают ситуацию на линии боевого соприкосновения (как правило, называя ее фронтом). Нельзя сказать, чтобы в этих дискуссиях слишком многие говорили об этом с оптимизмом.
2024-04-12T09:22
2024-04-12T09:22
2024-04-12T09:22
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
харьков
энергетика
кость бондаренко
вадим карасев
политика
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"Мы не успеваем. Катастрофично", - описывает ситуацию с западной помощью и со строительством оборонительных линий украинский военный, бывший "свободовец" и бывший секретарь Черкасского горсовета Ярослав Нищик."Уже сегодня нужно понимать – через три-четыре месяца может не быть ничего, что будет напоминать Украину", - написал военный в своем аккаунте в одной из соцсетей. Он отметил, что в текущей ситуации большую роль играет тыл и что "государственный бюджет должен идти на войну в обрезание и игнорировании раздутой социальной сферы, а местные бюджеты должны отложить финансирование всего, что не связано с поддержкой подразделений и обеспечением армии".По словам военного, в то же время "общины должны быть уже готовыми принять новую большую волну беженцев"."Нужно готовить места, чтобы люди снова не спали десятками в спортзалах школ и садиков. В сторону, на потом - ремонты дорог, школ, детсадов, больниц. Отбросить новое оборудование, новые светофоры, новые набережные, новые фонтаны, новые парки", - потребовал Нищик. Он продолжил: "мобилизация должна происходить независимо от эксцессов на местах, повестки дня, что диктуют подогретые ИПСО соцсети".По мнению бывшего члена националистической "Свободы", а ныне военного, "во время опасности государство должно поставить свое существование выше прав человека".При этом надо отметить, что нынешнее украинское государство, точнее, киевский режим, и так свое негативное отношение к правам и свободам простых украинцев демонстрирует ежедневно и ярко. Чего стоит процесс мобилизации, от которой получают бронь власть имущие, нардепы и даже их помощники, олигархи, силовики, медийная обслуга и т.д.Люди все это видят и делают выводы. Часть представителей власти отдают себе в этом отчет. Как написала в своем аккаунте в запрещенной в России соцсети депутат Верховной Рады Соломия Бобровская, "напряжение в обществе зашкаливает, на фронте то же самое"."В это время втихаря Кабинет Министров Украины бронирует (от мобилизации – Ред.) футбольные клубы, (...) передвижные цирки, медиа все подряд и этот нелепый телемарафон, супермаркеты и гипермаркеты", – указывает политик.А экс-депутат Рады и участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире одного из ютуб-каналов рассказал, как в Одесской области сотрудники ТЦК "упаковали" 14-летнего парня, а в Тернопольской области ошибочно выписали повестки пяти-семилетним детям."Есть же всему предел", - заявил экс-депутат. Он добавил, что при этом от мобилизации защищён единый телемарофон – "мало того, что его никто не смотрит…".Мосийчук* выразил возмущение тем, что в "информационных помойках", обслуживающих Офис президента, доходит до прямых угроз в адрес депутатов Рады, не желающих голосовать за закон об ужесточении мобилизации (отметим, что закон этот Рада все же приняла 11 апреля во втором чтении – Ред.)"Это же надо, явно угрожать народным избранникам. Избранники, правда, себя опустили", - отметил политик, добавив, что "инфопомойки" тоже не мобилизуют: оказывается, все они "в резерве".Все это вызывает серьезный рост напряжения в украинском обществе."Уже низы задолбались наблюдать, когда верхи изменят ситуацию к лучшему. Но те абсолютно не хотят жить жизнью низов и в определенных моментах ситуация доходит уже до точки кипения. Насколько это будет точкой кипения – увидим", - заявил в эфире телеканала "Прямой" бывший замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.По его мнению, принятие нового законопроекта о мобилизации (а Рада его приняла 11 апреля во втором чтении) "особо ничего не изменит, потому что власть не хочет меняться".На Украине также обсуждают, будут ли ВС РФ брать Харьков, и что делать в этих условиях жителям города. Ситуация с каждым днем накаляется. Владимир Зеленский в очередном своем видеообращении заявил, что на совещаниях украинского верховного командования именно Харькову сейчас уделяется "максимум внимания".Бывший боевик батальона "Айдар"**, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой" пожаловался на недостаток средств ПВО для защиты города и заявил, что этот вопрос необходимо срочно решать с помощью западных партнеров, но "времени очень мало".Каковы настроения горожан? В украинских пабликах и СМИ были сообщения о том, что многие харьковчане будто бы готовы предоставлять противнику (ВС РФ – Ред.) информацию о расположении ВСУ. Комментируя такие сообщения, известный украинский политолог Кость Бондаренко высказал мнение, что это стало следствием усталости людей от войны."Потому что очень многие, особенно на востоке Украины, живут по принципу – если то или иное действие приведет к миру… или к скорейшему окончанию этого кошмара, этого ужаса, то мы готовы идти на эти моменты", - заявил эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Он напомнил о специфике Харькова – город расположен недалеко от российской границы, научно-техническая интеллигенция Харькова всегда "была завязана ментально, научными концепциями, научным сотрудничеством и прочим" на Россию."Город не представлял себе, что он может быть в отрыве от России, это тоже правда. Город с высоким уровнем влияния в культурном плане", - обрисовал ситуацию Бондаренко.Он добавил, что сразу после 24 февраля 2022 года очень многие в Харькове и вообще на востоке Украины были в шоке и задавали вопрос, "как Россия могла так поступить с нами, они же нас сделали заложниками ситуации".В общем, была "очень серьезная обида". Но теперь, продолжил эксперт, все меняется: "во-первых, ситуация идет - усталость от войны, во-вторых, идет ситуация выживания конкретного".Впрочем, мэр Харькова Игорь Терехов уверен, что "ватным" город называют зря, подавляющее большинство горожан "имеют очень серьезные проукраинские настроения". По мнению мэра, российские войска в город не войдут. В интервью журналистам "Украинской правды" он рассказал, что не собирается покидать город и дал понять, что "плана Б" (читай – эвакуации жителей) нет.Между тем, депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в беседе с политологом Вадимом Карасевым высказал предположение, что Харьков может быть площадкой-триггером "переговоров, о которых мы ничего не знаем и можем только догадываться". При этом, по его мнению, вполне может быть так, что и нынешнему украинскому руководству "тоже чего-то не договаривают наши партнеры".Собеседники не вспомнили о том, что с территории Харьковской области ВСУ ведут обстрелы Белгорода. Естественно, Россия на это отвечает и будет отвечать.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов** - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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https://ukraina.ru/20240411/1054438042.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, харьков, энергетика, кость бондаренко, вадим карасев, политика, экономика, эксперты
Скоро ничего не будет напоминать Украину. Украинские эксперты с тревогой уповают только на помощь Запада
На Украине обсуждают ситуацию на линии боевого соприкосновения (как правило, называя ее фронтом). Нельзя сказать, чтобы в этих дискуссиях слишком многие говорили об этом с оптимизмом.
"Мы не успеваем. Катастрофично", - описывает ситуацию с западной помощью и со строительством оборонительных линий украинский военный, бывший "свободовец" и бывший секретарь Черкасского горсовета Ярослав Нищик.
"Уже сегодня нужно понимать – через три-четыре месяца может не быть ничего, что будет напоминать Украину", - написал военный в своем аккаунте в одной из соцсетей.
Он отметил, что в текущей ситуации большую роль играет тыл и что "государственный бюджет должен идти на войну в обрезание и игнорировании раздутой социальной сферы, а местные бюджеты должны отложить финансирование всего, что не связано с поддержкой подразделений и обеспечением армии".
По словам военного, в то же время "общины должны быть уже готовыми принять новую большую волну беженцев".
"Нужно готовить места, чтобы люди снова не спали десятками в спортзалах школ и садиков. В сторону, на потом - ремонты дорог, школ, детсадов, больниц. Отбросить новое оборудование, новые светофоры, новые набережные, новые фонтаны, новые парки", - потребовал Нищик.
Он продолжил: "мобилизация должна происходить независимо от эксцессов на местах, повестки дня, что диктуют подогретые ИПСО соцсети".
По мнению бывшего члена националистической "Свободы", а ныне военного, "во время опасности государство должно поставить свое существование выше прав человека".
При этом надо отметить, что нынешнее украинское государство, точнее, киевский режим, и так свое негативное отношение к правам и свободам простых украинцев демонстрирует ежедневно и ярко. Чего стоит процесс мобилизации, от которой получают бронь власть имущие, нардепы и даже их помощники, олигархи, силовики, медийная обслуга и т.д.
Люди все это видят и делают выводы. Часть представителей власти отдают себе в этом отчет. Как написала в своем аккаунте в запрещенной в России соцсети депутат Верховной Рады Соломия Бобровская, "напряжение в обществе зашкаливает, на фронте то же самое".
"В это время втихаря Кабинет Министров Украины бронирует (от мобилизации – Ред.) футбольные клубы, (...) передвижные цирки, медиа все подряд и этот нелепый телемарафон, супермаркеты и гипермаркеты", – указывает политик.
А экс-депутат Рады и участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире одного из ютуб-каналов рассказал, как в Одесской области сотрудники ТЦК "упаковали" 14-летнего парня, а в Тернопольской области ошибочно выписали повестки пяти-семилетним детям.
"Есть же всему предел", - заявил экс-депутат. Он добавил, что при этом от мобилизации защищён единый телемарофон – "мало того, что его никто не смотрит…".
Мосийчук* выразил возмущение тем, что в "информационных помойках", обслуживающих Офис президента, доходит до прямых угроз в адрес депутатов Рады, не желающих голосовать за закон об ужесточении мобилизации (отметим, что закон этот Рада все же приняла 11 апреля во втором чтении – Ред.)
"Это же надо, явно угрожать народным избранникам. Избранники, правда, себя опустили", - отметил политик, добавив, что "инфопомойки" тоже не мобилизуют: оказывается, все они "в резерве".
Все это вызывает серьезный рост напряжения в украинском обществе.
"Уже низы задолбались наблюдать, когда верхи изменят ситуацию к лучшему. Но те абсолютно не хотят жить жизнью низов и в определенных моментах ситуация доходит уже до точки кипения. Насколько это будет точкой кипения – увидим", - заявил в эфире телеканала "Прямой" бывший замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.
По его мнению, принятие нового законопроекта о мобилизации (а Рада его приняла
11 апреля во втором чтении) "особо ничего не изменит, потому что власть не хочет меняться".
На Украине также обсуждают, будут ли ВС РФ брать Харьков, и что делать в этих условиях жителям города. Ситуация с каждым днем накаляется. Владимир Зеленский
в очередном своем видеообращении заявил, что на совещаниях украинского верховного командования именно Харькову сейчас уделяется "максимум внимания".
Бывший боевик батальона "Айдар"**, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой" пожаловался на недостаток средств ПВО для защиты города и заявил, что этот вопрос необходимо срочно решать с помощью западных партнеров, но "времени очень мало".
Каковы настроения горожан? В украинских пабликах и СМИ были сообщения о том, что многие харьковчане будто бы готовы предоставлять противнику (ВС РФ – Ред.)
информацию о расположении ВСУ. Комментируя такие сообщения, известный украинский политолог Кость Бондаренко
высказал мнение, что это стало следствием усталости людей от войны.
"Потому что очень многие, особенно на востоке Украины, живут по принципу – если то или иное действие приведет к миру… или к скорейшему окончанию этого кошмара, этого ужаса, то мы готовы идти на эти моменты", - заявил эксперт в эфире интернет-канала Politeka.
Он напомнил о специфике Харькова – город расположен недалеко от российской границы, научно-техническая интеллигенция Харькова всегда "была завязана ментально, научными концепциями, научным сотрудничеством и прочим" на Россию.
"Город не представлял себе, что он может быть в отрыве от России, это тоже правда. Город с высоким уровнем влияния в культурном плане", - обрисовал ситуацию Бондаренко.
Он добавил, что сразу после 24 февраля 2022 года очень многие в Харькове и вообще на востоке Украины были в шоке и задавали вопрос, "как Россия могла так поступить с нами, они же нас сделали заложниками ситуации".
В общем, была "очень серьезная обида". Но теперь, продолжил эксперт, все меняется: "во-первых, ситуация идет - усталость от войны, во-вторых, идет ситуация выживания конкретного".
Впрочем, мэр Харькова Игорь Терехов уверен, что "ватным" город называют зря, подавляющее большинство горожан "имеют очень серьезные проукраинские настроения". По мнению мэра, российские войска в город не войдут. В интервью журналистам "Украинской правды" он рассказал, что не собирается покидать город и дал понять, что "плана Б" (читай – эвакуации жителей) нет.
Между тем, депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в беседе с политологом Вадимом Карасевым высказал предположение, что Харьков может быть площадкой-триггером "переговоров, о которых мы ничего не знаем и можем только догадываться". При этом, по его мнению, вполне может быть так, что и нынешнему украинскому руководству "тоже чего-то не договаривают наши партнеры".
Собеседники не вспомнили о том, что с территории Харьковской области ВСУ ведут обстрелы Белгорода. Естественно, Россия на это отвечает
и будет отвечать.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
** - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ