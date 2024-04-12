https://ukraina.ru/20240412/1054445123.html

Скоро ничего не будет напоминать Украину. Украинские эксперты с тревогой уповают только на помощь Запада

Скоро ничего не будет напоминать Украину. Украинские эксперты с тревогой уповают только на помощь Запада - 12.04.2024 Украина.ру

Скоро ничего не будет напоминать Украину. Украинские эксперты с тревогой уповают только на помощь Запада

На Украине обсуждают ситуацию на линии боевого соприкосновения (как правило, называя ее фронтом). Нельзя сказать, чтобы в этих дискуссиях слишком многие говорили об этом с оптимизмом.

2024-04-12T09:22

2024-04-12T09:22

2024-04-12T09:22

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"Мы не успеваем. Катастрофично", - описывает ситуацию с западной помощью и со строительством оборонительных линий украинский военный, бывший "свободовец" и бывший секретарь Черкасского горсовета Ярослав Нищик."Уже сегодня нужно понимать – через три-четыре месяца может не быть ничего, что будет напоминать Украину", - написал военный в своем аккаунте в одной из соцсетей. Он отметил, что в текущей ситуации большую роль играет тыл и что "государственный бюджет должен идти на войну в обрезание и игнорировании раздутой социальной сферы, а местные бюджеты должны отложить финансирование всего, что не связано с поддержкой подразделений и обеспечением армии".По словам военного, в то же время "общины должны быть уже готовыми принять новую большую волну беженцев"."Нужно готовить места, чтобы люди снова не спали десятками в спортзалах школ и садиков. В сторону, на потом - ремонты дорог, школ, детсадов, больниц. Отбросить новое оборудование, новые светофоры, новые набережные, новые фонтаны, новые парки", - потребовал Нищик. Он продолжил: "мобилизация должна происходить независимо от эксцессов на местах, повестки дня, что диктуют подогретые ИПСО соцсети".По мнению бывшего члена националистической "Свободы", а ныне военного, "во время опасности государство должно поставить свое существование выше прав человека".При этом надо отметить, что нынешнее украинское государство, точнее, киевский режим, и так свое негативное отношение к правам и свободам простых украинцев демонстрирует ежедневно и ярко. Чего стоит процесс мобилизации, от которой получают бронь власть имущие, нардепы и даже их помощники, олигархи, силовики, медийная обслуга и т.д.Люди все это видят и делают выводы. Часть представителей власти отдают себе в этом отчет. Как написала в своем аккаунте в запрещенной в России соцсети депутат Верховной Рады Соломия Бобровская, "напряжение в обществе зашкаливает, на фронте то же самое"."В это время втихаря Кабинет Министров Украины бронирует (от мобилизации – Ред.) футбольные клубы, (...) передвижные цирки, медиа все подряд и этот нелепый телемарафон, супермаркеты и гипермаркеты", – указывает политик.А экс-депутат Рады и участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире одного из ютуб-каналов рассказал, как в Одесской области сотрудники ТЦК "упаковали" 14-летнего парня, а в Тернопольской области ошибочно выписали повестки пяти-семилетним детям."Есть же всему предел", - заявил экс-депутат. Он добавил, что при этом от мобилизации защищён единый телемарофон – "мало того, что его никто не смотрит…".Мосийчук* выразил возмущение тем, что в "информационных помойках", обслуживающих Офис президента, доходит до прямых угроз в адрес депутатов Рады, не желающих голосовать за закон об ужесточении мобилизации (отметим, что закон этот Рада все же приняла 11 апреля во втором чтении – Ред.)"Это же надо, явно угрожать народным избранникам. Избранники, правда, себя опустили", - отметил политик, добавив, что "инфопомойки" тоже не мобилизуют: оказывается, все они "в резерве".Все это вызывает серьезный рост напряжения в украинском обществе."Уже низы задолбались наблюдать, когда верхи изменят ситуацию к лучшему. Но те абсолютно не хотят жить жизнью низов и в определенных моментах ситуация доходит уже до точки кипения. Насколько это будет точкой кипения – увидим", - заявил в эфире телеканала "Прямой" бывший замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.По его мнению, принятие нового законопроекта о мобилизации (а Рада его приняла 11 апреля во втором чтении) "особо ничего не изменит, потому что власть не хочет меняться".На Украине также обсуждают, будут ли ВС РФ брать Харьков, и что делать в этих условиях жителям города. Ситуация с каждым днем накаляется. Владимир Зеленский в очередном своем видеообращении заявил, что на совещаниях украинского верховного командования именно Харькову сейчас уделяется "максимум внимания".Бывший боевик батальона "Айдар"**, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой" пожаловался на недостаток средств ПВО для защиты города и заявил, что этот вопрос необходимо срочно решать с помощью западных партнеров, но "времени очень мало".Каковы настроения горожан? В украинских пабликах и СМИ были сообщения о том, что многие харьковчане будто бы готовы предоставлять противнику (ВС РФ – Ред.) информацию о расположении ВСУ. Комментируя такие сообщения, известный украинский политолог Кость Бондаренко высказал мнение, что это стало следствием усталости людей от войны."Потому что очень многие, особенно на востоке Украины, живут по принципу – если то или иное действие приведет к миру… или к скорейшему окончанию этого кошмара, этого ужаса, то мы готовы идти на эти моменты", - заявил эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Он напомнил о специфике Харькова – город расположен недалеко от российской границы, научно-техническая интеллигенция Харькова всегда "была завязана ментально, научными концепциями, научным сотрудничеством и прочим" на Россию."Город не представлял себе, что он может быть в отрыве от России, это тоже правда. Город с высоким уровнем влияния в культурном плане", - обрисовал ситуацию Бондаренко.Он добавил, что сразу после 24 февраля 2022 года очень многие в Харькове и вообще на востоке Украины были в шоке и задавали вопрос, "как Россия могла так поступить с нами, они же нас сделали заложниками ситуации".В общем, была "очень серьезная обида". Но теперь, продолжил эксперт, все меняется: "во-первых, ситуация идет - усталость от войны, во-вторых, идет ситуация выживания конкретного".Впрочем, мэр Харькова Игорь Терехов уверен, что "ватным" город называют зря, подавляющее большинство горожан "имеют очень серьезные проукраинские настроения". По мнению мэра, российские войска в город не войдут. В интервью журналистам "Украинской правды" он рассказал, что не собирается покидать город и дал понять, что "плана Б" (читай – эвакуации жителей) нет.Между тем, депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в беседе с политологом Вадимом Карасевым высказал предположение, что Харьков может быть площадкой-триггером "переговоров, о которых мы ничего не знаем и можем только догадываться". При этом, по его мнению, вполне может быть так, что и нынешнему украинскому руководству "тоже чего-то не договаривают наши партнеры".Собеседники не вспомнили о том, что с территории Харьковской области ВСУ ведут обстрелы Белгорода. Естественно, Россия на это отвечает и будет отвечать.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов** - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, харьков, энергетика, кость бондаренко, вадим карасев, политика, экономика, эксперты