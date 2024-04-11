https://ukraina.ru/20240411/1054450953.html

"В его глазах откровенный страх": немецкий публицист объяснил, чего боится Зеленский

"В его глазах откровенный страх": немецкий публицист объяснил, чего боится Зеленский - 11.04.2024 Украина.ру

"В его глазах откровенный страх": немецкий публицист объяснил, чего боится Зеленский

В глазах президента Украины Владимира Зеленского читается страх, так как союзники не торопятся с помощью ВСУ. Об этом заявил немецкий публицист и бывший главный редактор газеты die Welt Вольфрам Ваймер в программе Maishberger на канале Das Erste

2024-04-11T15:32

2024-04-11T15:32

2024-04-11T15:32

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"На него грустно смотреть. Господин Зеленский, вы можете увидеть в его глазах откровенный страх, потому что он видит, что страна в военном отношении находится в позиции обороны", - заявил Ваймер.Публицист объяснил это тем, что у западных союзников Украины меняется мнение в плане поддержки этого конфликта. Помимо этого, в США осенью этого года пройдут президентские выборы. А кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что в случае своей победы на выборах, решит военный конфликт на Украине за 24 часа. "То есть прекратит военные обязательства и помощь", - пояснил Ваймер.В Берлине же Зеленский видит партнёра, который "медлит, колеблется и ведёт себя как ненадёжный союзник", убежден публицист.В Киеве из-за этого царит огромное разочарование, резюмировал Ваймер. Обеспокоенность Зеленского по поводу ситуации на фронте объясняется тем, что только на март в Донецкой Народной Республике российские войска освободили Орловку, Тоненькое, Невельское, Красное, и посёлок Мирное в Запорожской области.

https://ukraina.ru/20240411/1054443981.html

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новости, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, фронт, всу, вооруженные силы украины