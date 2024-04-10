https://ukraina.ru/20240410/1054415325.html

Мошеннический план Зеленского, успехи ВС РФ, позорный саммит. Главное на Украине на утро 10 апреля

Мошеннический план Зеленского, успехи ВС РФ, позорный саммит. Главное на Украине на утро 10 апреля - 10.04.2024 Украина.ру

Мошеннический план Зеленского, успехи ВС РФ, позорный саммит. Главное на Украине на утро 10 апреля

Украина.ру, 10.04.2024

2024-04-10T09:00

2024-04-10T09:00

2024-04-10T09:06

хроники

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

швейцария

владимир зеленский

владимир джаралла

вооруженные силы украины

удары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050235090_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_1e8410f049e6ea5209d9debb8cf1766d.jpg

Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, эксперт назвал это классической схемой мошенничества. На Украине звучат взрывы, ВС РФ бьют по энергосистеме, уничтожают националистов и технику. В Госдуме считают, что швейцарский саммит по Украине станет позоромПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления."Да, у нас есть план контрнаступления", – сказал глава государства.При этом он подчеркнул, что для наступательной операции Украине нужны современные системы вооружения от зарубежных партнеров, включая США.Он также выразил надежду, что Украина получит от партнеров современные технологии для производства новейших типов вооружения.Крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал новый план контрнаступления Украины классической схемой мошенничества.При этом, по его словам, когда деньги выделяются, немедленно начинают работать схемы по их разворовыванию."Настоящую угрозу руководители Украины видят в том, что их все чаще на Западе называют мошенниками. Вот они и стремятся схватиться хоть за соломинку придуманного наступления, лишь бы гроши дали. И самое страшное в этом, что так же безжалостно они отправят людей на смерть, лишь бы показать активность хозяевам. Деньги в обмен на человеческие жизни", - подчеркнул эксперт.Предыдущее украинское контрнаступление началось летом 2023 года, в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков.Сейчас Украине катастрофически не хватает бойцов и оружия.Представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона накануне заявил, что ближайшие месяцы на фронте будут непростыми.Успехи российских военныхДежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью."В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в среду в Минобороны России.На территории Украины тем временем раздаются взрывы. Так, местные СМИ пишут о взрывах в Николаеве и области, а также в Одессе и в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Вооруженные силы России ударили по энергосистеме Николаева.По его словам, в самом Николаеве этой ночью работала ПВО.Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем телеграм-канале написал, что в ночь на среду был поврежден объект энергетической инфраструктуры области в результате взрывов, в регионе ввели аварийные графики отключения электричества.По его данным, город Очаков также подвергся ударам, после чего на одном из рекреационных объектов возник пожар.Также глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Одессе."Под прицелом снова находилась энергетическая инфраструктура. Поврежден энергетический объект", - написал Кипер в своем телеграм-канале.По его данным, под ударами оказались объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.В министерстве обороны России рассказали, что расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" российской группировки войск "Днепр" уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области."Разведчики группировки войск "Днепр" зафиксировали движение в окопах на передней линии на правом берегу реки. Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами, было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет по указанным целям и точными попаданиями уничтожил их", - рассказали в военном ведомстве.По данным объективного контроля, уничтожены четыре транспортных средства с пехотой противника, как следствие сорвана попытка проведения ротации подразделений ВСУ.После поражения объектов расчет ПТРК немедленно сменил позицию во избежание ответного огня.Кроме того, расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск на Северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ."Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач на северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ", - сообщили в МО РФ.Уточняется, что в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности, с большим скоплением личного состава противника."Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, выдвинулись в район выполнения боевой задачи. После проведения корректировки, боевые расчеты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами", - рассказали в министерстве.Позорный саммит по УкраинеПредстоящий швейцарский саммит по Украине станет показухой и позором, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.По его словам, все участники саммита навсегда запятнают себя позором, как безвольные политики, которые "наплевали на национальные интересы своих стран, ради похвалы американского хозяина".В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран.В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис ранее отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.

https://ukraina.ru/20240409/1054394839.html

https://ukraina.ru/20240409/1054392571.html

https://ukraina.ru/20240408/1054373539.html

украина

россия

швейцария

одесса

николаев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, россия, швейцария, владимир зеленский, владимир джаралла, вооруженные силы украины, удары, пво, энергетика, одесса, николаев, вс рф, всу