Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин - 09.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240409/1054395101.html
Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин
Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин - 09.04.2024 Украина.ру
Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин
В Пекине проходит встреча глав МИД России и Китая Сергей Лаврова и Ван И. Среди главных заявлений: никаких переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине без участия России быть не может. Это подтвердил и глава внешнеполитического ведомства КНР
2024-04-09T13:49
2024-04-09T15:32
эксклюзив
россия
китай
кнр (китай)
сергей лавров
визит
соцсети
эксперты
си цзиньпин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052470044_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b3b39583048e3cf7e23db0aa0a57aca.jpg
"Мы сейчас работаем, как Вы сказали, уважаемый г-н министр, над формированием более справедливого многополярного миропорядка, над развитием инклюзивных и созидательных форматов сотрудничества, включая такие как БРИКС И ШОС, и прилагаем усилия по консолидации стран глобального Юга на обеспечение большей справедливости и равноправия в мировых делах", – заявил на встрече Лавров.Сегодня Сергея Лаврова принимает Си Цзиньпин. О российско-китайских перспективах и американских "подножках" – анализ экспертов из соцсетей.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСолидарная позиция Москвы и Пекина: Обсуждение "мира на Украине" без России не имеет смысла. Не успели в Швейцарии толком оформить свою мечту о некоей "мирной конференции" по Украине, куда будет приглашен глобальный Юг, но не Россия, как эти фантазии разбились о визит Сергея Лаврова в Китай. "Мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью её игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную так называемую формулу мира Зеленского. И тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий", — сообщил Сергей Лавров. На совместной пресс-конференции глав МИД руководитель внешнеполитического ведомства КНР Ван И добавил, что хорошие отношения между Россией и Китаем было нелегко установить, и они стоят того, чтобы ими дорожить и оберегать. Пекин не против конференций как таковых, но с обсуждением всех существующих планов и участием всех заинтересованных сторон.Среди прочих тезисов, которые высказали Сергей Лавров и Ван И, — намерение решать проблему санкций на уровне БРИКС и ШОС, начать диалог по евразийской безопасности с подключением других стран, продвигать многополярный мир и обеспечивать стабильность международных производственных и логистических цепочек. Словом, конференцию в Швейцарии можно не собирать. Консолидированная позиция Москвы и Пекина ясна, и сводится она к дальнейшему построению многополярного мира — без санкций и разделений государств на различные сорта. Такая повестка полностью антагонистична курсу на сохранение единоличной гегемонии, которую ведут США и ЕС.Общественный деятель Татьяна ПопНа днях украинская и западная пресса писала, что чуть ли не главная дипломатическая интрига этого лета – согласится ли Китай участвовать в так называемом саммите мира, который очень хочет собрать Зеленский в Швейцарии. Мотив Киева тут более чем понятен: миф "весь мир за нас" сыпется на глазах, и если не делом, то хотя бы болтологией его надо поддерживать.Мотив принимающей стороны менее очевиден – нейтралитет Швейцарии давно сомнительный, но Берну хотелось бы вернуть себе статус надежной контактной площадки, который у него был десятилетиями. Но для этого надо не просто выступить на подтанцовке "Квартала", а хоть как-то разнообразить повестку и затянуть в процесс если не саму Россию (тут все сложно, без реальных предложений на столе вряд ли нам это интересно), то хотя бы ее союзников. И вот нынче ночью, похоже, стало ясно, чем эта идея закончится. Глава МИД России Лавров вчера посетил Пекин и провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. В том числе обсудили украинский вопрос. "Мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную, так называемую формулу мира Зеленского", – сообщил Лавров. "Китай поддерживает созыв мирной конференции по Украине при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов. Китай и РФ должны продвигать многополярный мир, противостоять монополии нескольких стран и способствовать демократизации отношений в мире", – в тон ему заявил Ван И. Проще говоря, на формулу Зеленского Пекин и Москва смотрят одинаково и если и готовы о чем-то всерьез говорить, то не о контроле каких-то сел в степях Донбасса, а о новых стратегических раскладах в мире. Китаю это не менее важно – у него Тайвань в любую минуту может полыхнуть стараниями Дяди Сэма.Китаист Николай ВавиловО ключевом противоречии США и Китая говорю довольно давно и зафиксировал его на первых страницах "Китайской власти". Союз с Россией у Китая формируется как функция от этого противоречия, а также усиливается бесперспективностью военного конфликта двух сторон – он вреден двум государствам, не соответствует их долгосрочным интересам, затратен. Вот два фактора истории, создающие из Москвы и Пекина комбинированный центр нового мира без гегемонии США. Какое это основное противоречие США и Китая, которое заставит их воевать вначале периферийные гибридные, а потом и прямые войны с использованием ядерного оружия в акваториях Тихого океана до середины 2040-х годов? Китайская социально-политическая стабильность выстроена на экспортном производстве в мировых масштабах — его сокращение приведёт к слому существующей модели социальной стабильности и долгой гражданской войне в Китае. Еще проще: выбор у Китая невелик — либо стать мировым финансово-промышленным гегемоном вместо США, либо провалиться в состояние бесконечной гражданской войны и распада образца XIX–XX века. Максимально просто: гражданская война произойдёт либо в Китае, либо в США. Пока она в гибридно-карнавальном виде разворачивается на перифериях двух гегемонов. Китай, чтобы обеспечить рост экономики (просто: платить по кредиту за социальные блага процентами роста ВВП) должен производить больше, экспортировать больше и в конечном счете сменить США в роли господствующего валютного гегемона. Уже сейчас Китай – это лидер мирового производства и торговли.Но Китай, чтобы выжить, должен захватить промышленные рынки промышленных колоний США. В идеале захватить их сырьевые рынки через переход на юань. Это существенно снижает себестоимость сырья, когда оно покупается за твою бумагу. Кто валюту печатает, тот и девушку танцует и прибыль имеет. Такая форсированная политика захвата мировых рынков будет характерна для Китая еще 15-20 лет, пока не сменится его демографическая парадигма. То есть объявление Си Цзиньпином проекта "Пояса и пути" - это объявление США мировой войны. Главная ошибка американцев и некоторых околокитайских наблюдателей заключалась в том, что они думали, что Китай будет оставаться вовлечен в мировое разделение труда и возьмёт на себя лишь часть производственной цепочки, в то время как норма прибыли будет оставаться в американской системе. Но Китай сразу поставил цель создать альтернативную мировую промышленно-финансовую систему. Сейчас Китай вновь лукавит с США, выдвигая тезис о том, что его цель - это равноправие с США в разделении мирового рынка. Реально после равноправия - США утратит контроль над мировыми рынками и станет сырьевым придатком глобальной китайской системы. Йеллен приехала сказать Си Цзиньпину, что Китай с 2012 года идет не туда. Что ему не стоит ковать русский меч для головы НАТО — это чудовищная ошибка. "Вы заблуждаетесь, господин Си Цзиньпин". "Вы немного не понимаете в мировой политике". Йеллен приехала фактически снять пелену с глаз Си Цзиньпина. Он ведь и не ведал, что творил с 2012 года. Или нет?
https://ukraina.ru/20240409/1054391282.html
https://ukraina.ru/20240408/1054373246.html
россия
китай
кнр (китай)
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052470044_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06e8d078ceba4418411529df02be49da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, китай, кнр (китай), сергей лавров, визит, соцсети, эксперты, си цзиньпин, украина, владимир зеленский, шос, брикс, мид
Эксклюзив, Россия, Китай, КНР (Китай), Сергей Лавров, визит, соцсети, эксперты, Си Цзиньпин, Украина, Владимир Зеленский, ШОС, БРИКС, МИД

Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин

13:49 09.04.2024 (обновлено: 15:32 09.04.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Пекине проходит встреча глав МИД России и Китая Сергей Лаврова и Ван И. Среди главных заявлений: никаких переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине без участия России быть не может. Это подтвердил и глава внешнеполитического ведомства КНР
"Мы сейчас работаем, как Вы сказали, уважаемый г-н министр, над формированием более справедливого многополярного миропорядка, над развитием инклюзивных и созидательных форматов сотрудничества, включая такие как БРИКС И ШОС, и прилагаем усилия по консолидации стран глобального Юга на обеспечение большей справедливости и равноправия в мировых делах", – заявил на встрече Лавров.
Сегодня Сергея Лаврова принимает Си Цзиньпин. О российско-китайских перспективах и американских "подножках" – анализ экспертов из соцсетей.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Солидарная позиция Москвы и Пекина: Обсуждение "мира на Украине" без России не имеет смысла.
Не успели в Швейцарии толком оформить свою мечту о некоей "мирной конференции" по Украине, куда будет приглашен глобальный Юг, но не Россия, как эти фантазии разбились о визит Сергея Лаврова в Китай.
"Мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью её игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную так называемую формулу мира Зеленского. И тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий", — сообщил Сергей Лавров.
На совместной пресс-конференции глав МИД руководитель внешнеполитического ведомства КНР Ван И добавил, что хорошие отношения между Россией и Китаем было нелегко установить, и они стоят того, чтобы ими дорожить и оберегать. Пекин не против конференций как таковых, но с обсуждением всех существующих планов и участием всех заинтересованных сторон.
Среди прочих тезисов, которые высказали Сергей Лавров и Ван И, — намерение решать проблему санкций на уровне БРИКС и ШОС, начать диалог по евразийской безопасности с подключением других стран, продвигать многополярный мир и обеспечивать стабильность международных производственных и логистических цепочек.
Словом, конференцию в Швейцарии можно не собирать. Консолидированная позиция Москвы и Пекина ясна, и сводится она к дальнейшему построению многополярного мира — без санкций и разделений государств на различные сорта. Такая повестка полностью антагонистична курсу на сохранение единоличной гегемонии, которую ведут США и ЕС.
Заседание совета министров иностранных дел G 20
00:08
Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И мирный план Китая по завершению российской спецоперации, который исключает отход ВС РФ с ранее занятых территорий. Эта стратегия станет главной альтернативой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, передаёт "Комерсантъ"
Общественный деятель Татьяна Поп
На днях украинская и западная пресса писала, что чуть ли не главная дипломатическая интрига этого лета – согласится ли Китай участвовать в так называемом саммите мира, который очень хочет собрать Зеленский в Швейцарии. Мотив Киева тут более чем понятен: миф "весь мир за нас" сыпется на глазах, и если не делом, то хотя бы болтологией его надо поддерживать.
Мотив принимающей стороны менее очевиден – нейтралитет Швейцарии давно сомнительный, но Берну хотелось бы вернуть себе статус надежной контактной площадки, который у него был десятилетиями. Но для этого надо не просто выступить на подтанцовке "Квартала", а хоть как-то разнообразить повестку и затянуть в процесс если не саму Россию (тут все сложно, без реальных предложений на столе вряд ли нам это интересно), то хотя бы ее союзников.
И вот нынче ночью, похоже, стало ясно, чем эта идея закончится. Глава МИД России Лавров вчера посетил Пекин и провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. В том числе обсудили украинский вопрос.
"Мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную, так называемую формулу мира Зеленского", – сообщил Лавров.
"Китай поддерживает созыв мирной конференции по Украине при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов. Китай и РФ должны продвигать многополярный мир, противостоять монополии нескольких стран и способствовать демократизации отношений в мире", – в тон ему заявил Ван И.
Проще говоря, на формулу Зеленского Пекин и Москва смотрят одинаково и если и готовы о чем-то всерьез говорить, то не о контроле каких-то сел в степях Донбасса, а о новых стратегических раскладах в мире. Китаю это не менее важно – у него Тайвань в любую минуту может полыхнуть стараниями Дяди Сэма.
Китаист Николай Вавилов
О ключевом противоречии США и Китая говорю довольно давно и зафиксировал его на первых страницах "Китайской власти". Союз с Россией у Китая формируется как функция от этого противоречия, а также усиливается бесперспективностью военного конфликта двух сторон – он вреден двум государствам, не соответствует их долгосрочным интересам, затратен.
Вот два фактора истории, создающие из Москвы и Пекина комбинированный центр нового мира без гегемонии США.
Какое это основное противоречие США и Китая, которое заставит их воевать вначале периферийные гибридные, а потом и прямые войны с использованием ядерного оружия в акваториях Тихого океана до середины 2040-х годов?
Китайская социально-политическая стабильность выстроена на экспортном производстве в мировых масштабах — его сокращение приведёт к слому существующей модели социальной стабильности и долгой гражданской войне в Китае. Еще проще: выбор у Китая невелик — либо стать мировым финансово-промышленным гегемоном вместо США, либо провалиться в состояние бесконечной гражданской войны и распада образца XIX–XX века.
США и Китай, флаги
Вчера, 13:20
Пределы дипломатии. Почему Китаю будет крайне сложно договориться с СШАМинистр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Пекин на встречу с представителями китайского руководства. В основном проводила переговоры с премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Цяном
Максимально просто: гражданская война произойдёт либо в Китае, либо в США.
Пока она в гибридно-карнавальном виде разворачивается на перифериях двух гегемонов. Китай, чтобы обеспечить рост экономики (просто: платить по кредиту за социальные блага процентами роста ВВП) должен производить больше, экспортировать больше и в конечном счете сменить США в роли господствующего валютного гегемона. Уже сейчас Китай – это лидер мирового производства и торговли.
Но Китай, чтобы выжить, должен захватить промышленные рынки промышленных колоний США. В идеале захватить их сырьевые рынки через переход на юань. Это существенно снижает себестоимость сырья, когда оно покупается за твою бумагу. Кто валюту печатает, тот и девушку танцует и прибыль имеет.
Такая форсированная политика захвата мировых рынков будет характерна для Китая еще 15-20 лет, пока не сменится его демографическая парадигма. То есть объявление Си Цзиньпином проекта "Пояса и пути" - это объявление США мировой войны.
Главная ошибка американцев и некоторых околокитайских наблюдателей заключалась в том, что они думали, что Китай будет оставаться вовлечен в мировое разделение труда и возьмёт на себя лишь часть производственной цепочки, в то время как норма прибыли будет оставаться в американской системе. Но Китай сразу поставил цель создать альтернативную мировую промышленно-финансовую систему.
Сейчас Китай вновь лукавит с США, выдвигая тезис о том, что его цель - это равноправие с США в разделении мирового рынка. Реально после равноправия - США утратит контроль над мировыми рынками и станет сырьевым придатком глобальной китайской системы.
Йеллен приехала сказать Си Цзиньпину, что Китай с 2012 года идет не туда. Что ему не стоит ковать русский меч для головы НАТО — это чудовищная ошибка. "Вы заблуждаетесь, господин Си Цзиньпин". "Вы немного не понимаете в мировой политике". Йеллен приехала фактически снять пелену с глаз Си Цзиньпина. Он ведь и не ведал, что творил с 2012 года. Или нет?
 
ЭксклюзивРоссияКитайКНР (Китай)Сергей ЛавроввизитсоцсетиэкспертыСи ЦзиньпинУкраинаВладимир ЗеленскийШОСБРИКСМИД
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии
14:30Эквадор и Сирия. Демонстративный плевок в международное право и смерть дипломатии
14:20Совет управляющих МАГАТЭ созовут из-за атак на ЗАЭС
14:17Русский язык оцифруют. Госдума РФ приняла закон о Национальном словарном фонде
14:14На Китай надейся, а сам не плошай. Как России решить проблемы с мигрантами
14:09Украинцев ознакомят с законопроектом о мобилизации, но после его принятия
13:49Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин
13:13Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор
13:00Выгода от потерь, успехи ВС РФ, роль Китая в решении конфликта. Главное на Украине на 13:00 9 апреля
12:35"Готовит армию к капитуляции": депутат Рады сообщил о перестановках в ВСУ
12:11Гурулев объяснил, почему считает Зеленского чучелом, и рассказал о мобилизации в России
11:51"Раньше о таком вслух нельзя было и сказать": итальянцы обсуждают отказ Украины от территорий
10:52Кэмерон обсудит будущее Украины с Блинкеном и Трампом
10:28Макрон призвал Сербию согласовывать внешнюю политику с Евросоюзом
09:38У побережья Крыма уничтожена украинская ракета "Нептун"
09:00Мечты о подрыве ЗАЭС, провалы ВСУ, неприемлемость вступления в НАТО. Главное на Украине на утро 9 апреля
08:09Главное за ночь 9 апреля
08:03Крым - наш. 80 лет с начала Крымской наступательной операции
06:35Темные города и ядерный терроризм в ответ. Украинские эксперты с удивлением о тактике России и Украины
06:00Ростислав Ищенко: Украина поможет России изготовить роботов с метлами и купить немцам квартиры в Грозном
Лента новостейМолния