https://ukraina.ru/20240409/1054395101.html

Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин

Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин - 09.04.2024 Украина.ру

Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин

В Пекине проходит встреча глав МИД России и Китая Сергей Лаврова и Ван И. Среди главных заявлений: никаких переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине без участия России быть не может. Это подтвердил и глава внешнеполитического ведомства КНР

2024-04-09T13:49

2024-04-09T13:49

2024-04-09T15:32

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"Мы сейчас работаем, как Вы сказали, уважаемый г-н министр, над формированием более справедливого многополярного миропорядка, над развитием инклюзивных и созидательных форматов сотрудничества, включая такие как БРИКС И ШОС, и прилагаем усилия по консолидации стран глобального Юга на обеспечение большей справедливости и равноправия в мировых делах", – заявил на встрече Лавров.Сегодня Сергея Лаврова принимает Си Цзиньпин. О российско-китайских перспективах и американских "подножках" – анализ экспертов из соцсетей.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСолидарная позиция Москвы и Пекина: Обсуждение "мира на Украине" без России не имеет смысла. Не успели в Швейцарии толком оформить свою мечту о некоей "мирной конференции" по Украине, куда будет приглашен глобальный Юг, но не Россия, как эти фантазии разбились о визит Сергея Лаврова в Китай. "Мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью её игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную так называемую формулу мира Зеленского. И тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий", — сообщил Сергей Лавров. На совместной пресс-конференции глав МИД руководитель внешнеполитического ведомства КНР Ван И добавил, что хорошие отношения между Россией и Китаем было нелегко установить, и они стоят того, чтобы ими дорожить и оберегать. Пекин не против конференций как таковых, но с обсуждением всех существующих планов и участием всех заинтересованных сторон.Среди прочих тезисов, которые высказали Сергей Лавров и Ван И, — намерение решать проблему санкций на уровне БРИКС и ШОС, начать диалог по евразийской безопасности с подключением других стран, продвигать многополярный мир и обеспечивать стабильность международных производственных и логистических цепочек. Словом, конференцию в Швейцарии можно не собирать. Консолидированная позиция Москвы и Пекина ясна, и сводится она к дальнейшему построению многополярного мира — без санкций и разделений государств на различные сорта. Такая повестка полностью антагонистична курсу на сохранение единоличной гегемонии, которую ведут США и ЕС.Общественный деятель Татьяна ПопНа днях украинская и западная пресса писала, что чуть ли не главная дипломатическая интрига этого лета – согласится ли Китай участвовать в так называемом саммите мира, который очень хочет собрать Зеленский в Швейцарии. Мотив Киева тут более чем понятен: миф "весь мир за нас" сыпется на глазах, и если не делом, то хотя бы болтологией его надо поддерживать.Мотив принимающей стороны менее очевиден – нейтралитет Швейцарии давно сомнительный, но Берну хотелось бы вернуть себе статус надежной контактной площадки, который у него был десятилетиями. Но для этого надо не просто выступить на подтанцовке "Квартала", а хоть как-то разнообразить повестку и затянуть в процесс если не саму Россию (тут все сложно, без реальных предложений на столе вряд ли нам это интересно), то хотя бы ее союзников. И вот нынче ночью, похоже, стало ясно, чем эта идея закончится. Глава МИД России Лавров вчера посетил Пекин и провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. В том числе обсудили украинский вопрос. "Мы с китайскими коллегами подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые не то что не учитывают позицию России, а полностью ее игнорируют, которые продвигают абсолютно пустую, ультимативную, так называемую формулу мира Зеленского", – сообщил Лавров. "Китай поддерживает созыв мирной конференции по Украине при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов. Китай и РФ должны продвигать многополярный мир, противостоять монополии нескольких стран и способствовать демократизации отношений в мире", – в тон ему заявил Ван И. Проще говоря, на формулу Зеленского Пекин и Москва смотрят одинаково и если и готовы о чем-то всерьез говорить, то не о контроле каких-то сел в степях Донбасса, а о новых стратегических раскладах в мире. Китаю это не менее важно – у него Тайвань в любую минуту может полыхнуть стараниями Дяди Сэма.Китаист Николай ВавиловО ключевом противоречии США и Китая говорю довольно давно и зафиксировал его на первых страницах "Китайской власти". Союз с Россией у Китая формируется как функция от этого противоречия, а также усиливается бесперспективностью военного конфликта двух сторон – он вреден двум государствам, не соответствует их долгосрочным интересам, затратен. Вот два фактора истории, создающие из Москвы и Пекина комбинированный центр нового мира без гегемонии США. Какое это основное противоречие США и Китая, которое заставит их воевать вначале периферийные гибридные, а потом и прямые войны с использованием ядерного оружия в акваториях Тихого океана до середины 2040-х годов? Китайская социально-политическая стабильность выстроена на экспортном производстве в мировых масштабах — его сокращение приведёт к слому существующей модели социальной стабильности и долгой гражданской войне в Китае. Еще проще: выбор у Китая невелик — либо стать мировым финансово-промышленным гегемоном вместо США, либо провалиться в состояние бесконечной гражданской войны и распада образца XIX–XX века. Максимально просто: гражданская война произойдёт либо в Китае, либо в США. Пока она в гибридно-карнавальном виде разворачивается на перифериях двух гегемонов. Китай, чтобы обеспечить рост экономики (просто: платить по кредиту за социальные блага процентами роста ВВП) должен производить больше, экспортировать больше и в конечном счете сменить США в роли господствующего валютного гегемона. Уже сейчас Китай – это лидер мирового производства и торговли.Но Китай, чтобы выжить, должен захватить промышленные рынки промышленных колоний США. В идеале захватить их сырьевые рынки через переход на юань. Это существенно снижает себестоимость сырья, когда оно покупается за твою бумагу. Кто валюту печатает, тот и девушку танцует и прибыль имеет. Такая форсированная политика захвата мировых рынков будет характерна для Китая еще 15-20 лет, пока не сменится его демографическая парадигма. То есть объявление Си Цзиньпином проекта "Пояса и пути" - это объявление США мировой войны. Главная ошибка американцев и некоторых околокитайских наблюдателей заключалась в том, что они думали, что Китай будет оставаться вовлечен в мировое разделение труда и возьмёт на себя лишь часть производственной цепочки, в то время как норма прибыли будет оставаться в американской системе. Но Китай сразу поставил цель создать альтернативную мировую промышленно-финансовую систему. Сейчас Китай вновь лукавит с США, выдвигая тезис о том, что его цель - это равноправие с США в разделении мирового рынка. Реально после равноправия - США утратит контроль над мировыми рынками и станет сырьевым придатком глобальной китайской системы. Йеллен приехала сказать Си Цзиньпину, что Китай с 2012 года идет не туда. Что ему не стоит ковать русский меч для головы НАТО — это чудовищная ошибка. "Вы заблуждаетесь, господин Си Цзиньпин". "Вы немного не понимаете в мировой политике". Йеллен приехала фактически снять пелену с глаз Си Цзиньпина. Он ведь и не ведал, что творил с 2012 года. Или нет?

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