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Мечты о подрыве ЗАЭС, провалы ВСУ, неприемлемость вступления в НАТО. Главное на Украине на утро 9 апреля

Мечты о подрыве ЗАЭС, провалы ВСУ, неприемлемость вступления в НАТО. Главное на Украине на утро 9 апреля - 09.04.2024 Украина.ру

Мечты о подрыве ЗАЭС, провалы ВСУ, неприемлемость вступления в НАТО. Главное на Украине на утро 9 апреля

Украина.ру, 09.04.2024

2024-04-09T09:00

2024-04-09T09:00

2024-04-09T09:44

анатолий антонов

нато

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Киев мечтает взорвать Запорожскую АЭС и перевести стрелки на Россию. ВС РФ отражают атаки ВСУ, на Украине звучат взрывы. Вступление Киева в НАТО категорически неприемлемо для РоссииЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") указал, что Украина мечтает взорвать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) и перевести стрелки на Россию."Рецепт у (президента Украины Владимира) Зеленского один: нагнетать обстановку провокациями, как это было, к примеру, в Буче, где, совершенно очевидно, были разбросаны тела тех, кого убили укронацисты, но обвинили-то Россию, и западная поддержка Украины многократно усилилась. Нечто подобное не раз пытались устроить и на Запорожской АЭС, это ведь своего рода ядерная бомба, которую просто никуда нельзя переместить. Взорвать ее, переведя стрелки на российскую армию, – мечта ВСУ, и пусть радиация накроет пол-Украины, ясно же, что засевших в Киеве гадов это не остановит", – сказал Журавлев.Депутат предположил, что у украинской власти наверняка уже подготовлены пути отхода на Запад, а судьба украинского населения их никогда особо не интересовала.Посол России в США Анатолий Антонов в свою очередь указал, что вылазки ВСУ угрожают Запорожской атомной электростанции."Даже ядерный терроризм воспринимается в Вашингтоне как благо, если он направлен против Российской Федерации. Поощрение преступного режима Зеленского сродни хождению по лезвию ножа. Безответственные киевские вылазки угрожают радиационной катастрофой. Такие действия подрывают глобальную безопасность", – говорится в распространенном дипмиссией заявлении Антонова.Как заявил высокопоставленный дипломат, "обанкротившиеся шулеры из Киева ради достижения своей цели готовы на любое "шоу"."Неужели администрация готова платить Киеву за столь безрассудные действия оружием и снаряжением? Неужели здешние политики не понимают, во вред чему в действительности будут использованы их финансовые ресурсы?.. Проект "Украина", заточенный на иллюзорную попытку нанесения стратегического ущерба России, провалился. Крайне важно не допустить, чтобы в своей агонии Зеленский позволил возникнуть радиационной катастрофе", – добавил посол.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.В минувшее воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.Агентство Блумберг привело заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который сообщил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотника в воскресенье оказалась "довольно близка" к ядерной аварии, он указал, что такой сценарий не выдуман. Гросси заявил, что обсудит произошедшее в Совете безопасности ООН, добавляет агентство. Он также добавил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.Атаки и провалы ВСУРоссийские военные уничтожили над Черным морем противокорабельную ракету войск Украины "Нептун", над Белгородской и Воронежской областями - четыре беспилотника, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей, над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета", - сказали в ведомстве.Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко указал, что российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на Купянском направлении."В районе населенного пункта Синьковка разведорганами ВС РФ была запеленгована группа диверсантов, общающаяся между собой на английском языке", - сообщил Марочко.С его слов, после более детальной разведки российским военным удалось выявить место их дислокации. По нему было нанесено огневое поражение гаубичной артиллерией."После удара в радиоэфире были призывы о помощи и эвакуации. Также стало известно, что из группы в 12 человек осталось в живых пять боевиков, среди них двое были тяжело ранены", - рассказал Марочко.Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.Кроме того, на территории Украины звучит воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в западных регионах страны: в Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях сигнал зазвучал с 02.24.Ранее воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Черновицкой областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ.Украинские СМИ писали о взрывах в Хмельницкой области, а также нескольких взрывах в Полтавской области и в городе Каменское Днепропетровской области.Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в своем телеграм-канале писал, что были зафиксированы повреждения на инфраструктурных объектах области.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, отмечал, что Вооруженные силы России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы."Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли "располагу" ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко, у людей тряслись диваны", - заверил он.Лебедев отметил, что один ударный дрон "Герань" сбили над городом и он упал на двухэтажное здание. "К сожалению, есть пострадавшие. Дом не развалило, снесло пристроенные из металлопластика балконы", - сообщил подпольщик.По данным подполья, был зафиксирован прилет в Кременчуге, юго-восток Полтавской области, по предварительным данным, в районе железнодорожного вокзала. "После прилета туда "вяло поехали скорые без сирен, но с мигалками". Видимо уже в курсе, что у бандеровцев новый тренд: как приезжают МЧС и скорые, влупить по своим спасателям туда же еще разок", - добавил Лебедев.Также Вооруженные силы России в ночь на вторник нанесли удар по военному порту города Очаков Николаевской области."Ночью 9 апреля был прилет в городе Очаков. Местное сопротивление сообщает, что в 3:38 ночи был слышен звук мощного выхода. Стреляли чем-то дальнобойным в сторону Херсонской области из военного морпорта, а буквально через пару секунд туда, откуда стреляли, был прилет. Очень громкий и сильный", - сказал тот же Лебедев.Он добавил, что, по непроверенным данным, была уничтожена натовская установка самоходная артиллерийская установка вместе с расчетом.Неприемлемость вступления Украины в НАТОВступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для РФ, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном блоке, заявил посол России в США Анатолий Антонов.По его словам, "в Вашингтоне принципиально отказываются прислушиваться к нашим заявлениям о категорическом неприятии членства Киева в Североатлантическом альянсе". Высокопоставленный дипломат отметил, что США не учитывают позицию РФ, "несмотря на конкретные предложения российской стороны по гарантиям безопасности, направленные в западные столицы в декабре 2021 года"."Муссирование американцами заявлений о членстве Украины в альянсе лишь подтверждает: единственным правильным вариантом для нас является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя", - добавил Антонов.Накануне постпред США при НАТО Джулианн Смит на конференции в Вашингтоне по случаю 75-летия альянса заявила, что членство Украины в военном блоке возможно после завершения текущего конфликта при согласии других участников НАТО.Главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи при этом указывал, что члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого."Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого", - сообщил Каволи.Как отметил американский генерал, целью альянса якобы является "сдерживание подобной войны" и по этой причине члены НАТО поддерживают Украину.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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анатолий антонов, нато, россия, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, запорожская аэс, хроники, эксклюзив, спецоперация