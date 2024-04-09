https://ukraina.ru/20240409/1054374512.html

Темные города и ядерный терроризм в ответ. Украинские эксперты с удивлением о тактике России и Украины

Темные города и ядерный терроризм в ответ. Украинские эксперты с удивлением о тактике России и Украины - 09.04.2024 Украина.ру

Темные города и ядерный терроризм в ответ. Украинские эксперты с удивлением о тактике России и Украины

Похоже, ситуация в зоне конфликта в скором времени может еще более обостриться, обе стороны к этому готовятся. Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. В Минобороны Украины ранее заявляли, что такие изменения предусмотрены в рамках ужесточения мобилизационных мероприятий в стране

2024-04-09T06:35

2024-04-09T06:35

2024-04-09T07:27

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Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев написал в своем телеграм-канале, что "подписанием нового закона Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сот тысяч человек".Правда, мобилизовать их будет не так-то просто, народ не желает погибать за компанию Зеленского и западных хозяев киевского режима. Недаром парламентский комитет по вопросам нацбезопасности вернул в скандальный законопроект об ужесточении мобилизации норму об ограничении консульских услуг украинцам, которые не представят военно-учетные документы.Как сообщила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз в своем аккаунте в одной из соцсетей, комитет решил заново рассмотреть также нормы о блокировании счетов, запрете управления автомобилем и выезде за границу для уклонистов (за границу, впрочем, мужчин призывного возраста и так не выпускают).Принятый Радой в первом чтении законопроект об усилении мобилизации подвергается на Украине острой критике как содержащий неконституционные нормы. Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому "5-му каналу" заявлял, что этот законопроект вообще "очень напоминает диверсию".Олег Царев отмечает также изменения в действиях ВС РФ, которые стали активно поражать цели в тылах ВСУ — предприятия ВПК, хранилища ГСМ, арсеналы, а "основной фокус был сделан на объекты энергетической инфраструктуры".По его словам, "по-видимому, после ударов по нашим НПЗ и Белгороду были приняты решения использовать наши возможности по полной".Политик напомнил, что ВС РФ "в прошлом году старались не бить по производственным объектам и даже удары по большим трансформаторам в узлах сети наносились неохотно". Теперь же "бьют по машинным залам электростанций и любым значимым военным целям".О чем это свидетельствует? "Приняты важные политические решения, и все эти удары лишь верхушка айсберга", – считает Царев.Ситуация накаляется. Украинский психолог и аналитик Дмитрий Пастернак-Таранушенко отметил, что если бы некоторым горячим головам с украинской стороны дать те средства, которые есть у россиян, то они бы, вероятно, применяли их "не настолько избирательно", как это делают русские.А русские "по какой-то причине, исходя из их интересов… пока еще демонстрируют определенную избирательность", – сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что удары по критической инфраструктуре больших городов ВС РФ могли бы наносить и зимой, но тогда бы последствия были еще более серьезными, "миллионы людей могли бы замерзнуть". Теперь же ситуация иная, и на Западе партнеры Киева не видят в этом особой проблемы – "подумаешь, еще один блэкаут".Но некоторые города не выходят из блэкаутов, эти города уже не могут функционировать так, как прежде. "Внутри Украины это начинает вызывать очень быстрое нарастание социального напряжения, потому что власть показала очень много раз, что она не умеет решать эти вещи, а тем более не умеет решать их заблаговременно", – сказал психолог.По его словам, в результате всего этого процесса могут возникнуть "вот эти темные города, в которых рассыпается экономическая жизнь". Этот коллапс приведет к росту количества внутренних беженцев, а если у людей нет средств к существованию, то неизбежна криминализация общества, как это уже было в том же Киеве после Великой Отечественной войны."Насколько хоть кто-то вообще к этому готов в стране, где так много оружия и так мало порядка?" – задал вопрос Пастернак-Таранушенко.Отметим, что ВСУ тоже бьют по энергообъектам. Так, в воскресенье, 7 апреля, украинским дроном был атакован купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. Как сообщает телеграм-канал станции, "угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано".Сообщается и о других прилетах. Авторы канала подчеркивают, что обстрелы Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы, что "ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил".По данным Росатома, в результате удара дронов ВСУ по ЗАЭС были ранены трое сотрудников станции, один из них тяжело."Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", – заявили в госкорпорации. Росатом призвал "руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства г-на Рафаэля Гросси, а также руководство стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить эскалацию ситуации вокруг станции".Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима".В Киеве свою причастность к атакам на ЗАЭС отрицают. Однако, как заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, "все доказательства причастности украинских боевиков к атаке на Запорожскую АЭС имеются".

https://ukraina.ru/20240408/1054365555.html

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https://ukraina.ru/20240407/1054359750.html

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Сергей Зуев

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