Темные города и ядерный терроризм в ответ. Украинские эксперты с удивлением о тактике России и Украины - 09.04.2024 Украина.ру
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Темные города и ядерный терроризм в ответ. Украинские эксперты с удивлением о тактике России и Украины
Темные города и ядерный терроризм в ответ. Украинские эксперты с удивлением о тактике России и Украины - 09.04.2024 Украина.ру
Темные города и ядерный терроризм в ответ. Украинские эксперты с удивлением о тактике России и Украины
Похоже, ситуация в зоне конфликта в скором времени может еще более обостриться, обе стороны к этому готовятся. Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. В Минобороны Украины ранее заявляли, что такие изменения предусмотрены в рамках ужесточения мобилизационных мероприятий в стране
2024-04-09T06:35
2024-04-09T07:27
эксклюзив
сво
украина
всу
мобилизация
энергетика
беженцы
олег царев
дмитрий разумков
владимир рогов
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Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев написал в своем телеграм-канале, что "подписанием нового закона Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сот тысяч человек".Правда, мобилизовать их будет не так-то просто, народ не желает погибать за компанию Зеленского и западных хозяев киевского режима. Недаром парламентский комитет по вопросам нацбезопасности вернул в скандальный законопроект об ужесточении мобилизации норму об ограничении консульских услуг украинцам, которые не представят военно-учетные документы.Как сообщила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз в своем аккаунте в одной из соцсетей, комитет решил заново рассмотреть также нормы о блокировании счетов, запрете управления автомобилем и выезде за границу для уклонистов (за границу, впрочем, мужчин призывного возраста и так не выпускают).Принятый Радой в первом чтении законопроект об усилении мобилизации подвергается на Украине острой критике как содержащий неконституционные нормы. Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому "5-му каналу" заявлял, что этот законопроект вообще "очень напоминает диверсию".Олег Царев отмечает также изменения в действиях ВС РФ, которые стали активно поражать цели в тылах ВСУ — предприятия ВПК, хранилища ГСМ, арсеналы, а "основной фокус был сделан на объекты энергетической инфраструктуры".По его словам, "по-видимому, после ударов по нашим НПЗ и Белгороду были приняты решения использовать наши возможности по полной".Политик напомнил, что ВС РФ "в прошлом году старались не бить по производственным объектам и даже удары по большим трансформаторам в узлах сети наносились неохотно". Теперь же "бьют по машинным залам электростанций и любым значимым военным целям".О чем это свидетельствует? "Приняты важные политические решения, и все эти удары лишь верхушка айсберга", – считает Царев.Ситуация накаляется. Украинский психолог и аналитик Дмитрий Пастернак-Таранушенко отметил, что если бы некоторым горячим головам с украинской стороны дать те средства, которые есть у россиян, то они бы, вероятно, применяли их "не настолько избирательно", как это делают русские.А русские "по какой-то причине, исходя из их интересов… пока еще демонстрируют определенную избирательность", – сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что удары по критической инфраструктуре больших городов ВС РФ могли бы наносить и зимой, но тогда бы последствия были еще более серьезными, "миллионы людей могли бы замерзнуть". Теперь же ситуация иная, и на Западе партнеры Киева не видят в этом особой проблемы – "подумаешь, еще один блэкаут".Но некоторые города не выходят из блэкаутов, эти города уже не могут функционировать так, как прежде. "Внутри Украины это начинает вызывать очень быстрое нарастание социального напряжения, потому что власть показала очень много раз, что она не умеет решать эти вещи, а тем более не умеет решать их заблаговременно", – сказал психолог.По его словам, в результате всего этого процесса могут возникнуть "вот эти темные города, в которых рассыпается экономическая жизнь". Этот коллапс приведет к росту количества внутренних беженцев, а если у людей нет средств к существованию, то неизбежна криминализация общества, как это уже было в том же Киеве после Великой Отечественной войны."Насколько хоть кто-то вообще к этому готов в стране, где так много оружия и так мало порядка?" – задал вопрос Пастернак-Таранушенко.Отметим, что ВСУ тоже бьют по энергообъектам. Так, в воскресенье, 7 апреля, украинским дроном был атакован купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. Как сообщает телеграм-канал станции, "угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано".Сообщается и о других прилетах. Авторы канала подчеркивают, что обстрелы Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы, что "ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил".По данным Росатома, в результате удара дронов ВСУ по ЗАЭС были ранены трое сотрудников станции, один из них тяжело."Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", – заявили в госкорпорации. Росатом призвал "руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства г-на Рафаэля Гросси, а также руководство стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить эскалацию ситуации вокруг станции".Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима".В Киеве свою причастность к атакам на ЗАЭС отрицают. Однако, как заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, "все доказательства причастности украинских боевиков к атаке на Запорожскую АЭС имеются".
https://ukraina.ru/20240408/1054365555.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, энергетика, беженцы, олег царев, дмитрий разумков, владимир рогов, политика, экономика, эксперты, запорожская аэс, верховная рада, вооруженные силы украины, владимир зеленский, киев, россия
Эксклюзив, СВО, Украина, ВСУ, мобилизация, энергетика, беженцы, Олег Царев, Дмитрий Разумков, Владимир Рогов, политика, экономика, эксперты, Запорожская АЭС, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Киев, Россия

Темные города и ядерный терроризм в ответ. Украинские эксперты с удивлением о тактике России и Украины

06:35 09.04.2024 (обновлено: 07:27 09.04.2024)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Похоже, ситуация в зоне конфликта в скором времени может еще более обостриться, обе стороны к этому готовятся. Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. В Минобороны Украины ранее заявляли, что такие изменения предусмотрены в рамках ужесточения мобилизационных мероприятий в стране
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев написал в своем телеграм-канале, что "подписанием нового закона Зеленский увеличил мобилизационный ресурс на несколько сот тысяч человек".
Правда, мобилизовать их будет не так-то просто, народ не желает погибать за компанию Зеленского и западных хозяев киевского режима. Недаром парламентский комитет по вопросам нацбезопасности вернул в скандальный законопроект об ужесточении мобилизации норму об ограничении консульских услуг украинцам, которые не представят военно-учетные документы.
Как сообщила депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз в своем аккаунте в одной из соцсетей, комитет решил заново рассмотреть также нормы о блокировании счетов, запрете управления автомобилем и выезде за границу для уклонистов (за границу, впрочем, мужчин призывного возраста и так не выпускают).
Принятый Радой в первом чтении законопроект об усилении мобилизации подвергается на Украине острой критике как содержащий неконституционные нормы. Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому "5-му каналу" заявлял, что этот законопроект вообще "очень напоминает диверсию".
Олег Царев отмечает также изменения в действиях ВС РФ, которые стали активно поражать цели в тылах ВСУ — предприятия ВПК, хранилища ГСМ, арсеналы, а "основной фокус был сделан на объекты энергетической инфраструктуры".
Киев склад горючего горит флаг Украины - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Вчера, 06:10
Будет ли Россия защищать Булгакова танками? Украинские эксперты в недоумении от заявлений националистовВполне возможно, что большинство украинцев понимают, в какую пропасть катится страна. Но обнаружить это свое понимание опасаются даже в соцопросах, такую уж "демократию" выстроили на Украине постмайданные власти
По его словам, "по-видимому, после ударов по нашим НПЗ и Белгороду были приняты решения использовать наши возможности по полной".
Политик напомнил, что ВС РФ "в прошлом году старались не бить по производственным объектам и даже удары по большим трансформаторам в узлах сети наносились неохотно". Теперь же "бьют по машинным залам электростанций и любым значимым военным целям".
О чем это свидетельствует? "Приняты важные политические решения, и все эти удары лишь верхушка айсберга", – считает Царев.
Ситуация накаляется. Украинский психолог и аналитик Дмитрий Пастернак-Таранушенко отметил, что если бы некоторым горячим головам с украинской стороны дать те средства, которые есть у россиян, то они бы, вероятно, применяли их "не настолько избирательно", как это делают русские.
А русские "по какой-то причине, исходя из их интересов… пока еще демонстрируют определенную избирательность", – сказал эксперт в эфире одного из ютуб-каналов. Он пояснил, что удары по критической инфраструктуре больших городов ВС РФ могли бы наносить и зимой, но тогда бы последствия были еще более серьезными, "миллионы людей могли бы замерзнуть". Теперь же ситуация иная, и на Западе партнеры Киева не видят в этом особой проблемы – "подумаешь, еще один блэкаут".
Но некоторые города не выходят из блэкаутов, эти города уже не могут функционировать так, как прежде. "Внутри Украины это начинает вызывать очень быстрое нарастание социального напряжения, потому что власть показала очень много раз, что она не умеет решать эти вещи, а тем более не умеет решать их заблаговременно", – сказал психолог.
Освобожденные Народной милицией ДНР территории - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
7 апреля, 15:26
Кому верить? Украинские эксперты в шоке и советуют эвакуацию, а власть называет такие советы провокациейНа Украине все громче звучат предостережения о печальной перспективе для жителей городов. Если конфликт продолжится, многие большие города страны станут просто-напросто непригодными для жизни. И тем, кто сейчас там живет, необходимо это осознавать.
По его словам, в результате всего этого процесса могут возникнуть "вот эти темные города, в которых рассыпается экономическая жизнь". Этот коллапс приведет к росту количества внутренних беженцев, а если у людей нет средств к существованию, то неизбежна криминализация общества, как это уже было в том же Киеве после Великой Отечественной войны.
"Насколько хоть кто-то вообще к этому готов в стране, где так много оружия и так мало порядка?" – задал вопрос Пастернак-Таранушенко.
Отметим, что ВСУ тоже бьют по энергообъектам. Так, в воскресенье, 7 апреля, украинским дроном был атакован купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. Как сообщает телеграм-канал станции, "угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано".
Сообщается и о других прилетах. Авторы канала подчеркивают, что обстрелы Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы, что "ни одна атомная станция в мире не рассчитана на то, чтобы противостоять полноценному огневому воздействию со стороны вооруженных сил".
По данным Росатома, в результате удара дронов ВСУ по ЗАЭС были ранены трое сотрудников станции, один из них тяжело.
"Запорожская АЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, создана прямая угроза безопасности станции", – заявили в госкорпорации. Росатом призвал "руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства г-на Рафаэля Гросси, а также руководство стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить эскалацию ситуации вокруг станции".
Подразделения морской пехоты обеспечивают защиту Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
7 апреля, 14:47
Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭВ воскресенье, 7 апреля, украинская армия атаковала территорию Запорожской АЭС, дроны ВСУ угодили в столовую и грузовой порт станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима".
В Киеве свою причастность к атакам на ЗАЭС отрицают. Однако, как заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, "все доказательства причастности украинских боевиков к атаке на Запорожскую АЭС имеются".
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВСУмобилизацияэнергетикабеженцыОлег ЦаревДмитрий РазумковВладимир РоговполитикаэкономикаэкспертыЗапорожская АЭСВерховная РадаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийКиевРоссия
 
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06:35Темные города и ядерный терроризм в ответ. Украинские эксперты с удивлением о тактике России и Украины
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05:55Хроника энергетической войны: ЕС сокращает, Египет наращивает, Иран с Пакистаном строят
05:30Александр Полищук: Россия вступила в интересную битву за Часов Яр, чтобы отловить ВСУ в лесах Чернигова
05:20Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
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04:40"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ
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04:20Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево"
04:10"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
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