https://ukraina.ru/20240408/1054380557.html

Дмитрий Ефимов: Если Иран ударит по Израилю, 54 врага России в СВО взвоют и объявят санкции

Дмитрий Ефимов: Если Иран ударит по Израилю, 54 врага России в СВО взвоют и объявят санкции - 08.04.2024 Украина.ру

Дмитрий Ефимов: Если Иран ударит по Израилю, 54 врага России в СВО взвоют и объявят санкции

О том, как Иран ответит на удар по Дамаску и закроет ли Россия небо над Сирией, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов.

2024-04-08T18:01

2024-04-08T18:01

2024-04-08T18:01

интервью

иран

израиль

россия

хамас

биньямин нетаньяху

джо байден

хезболла

украина

ближний восток

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ВАРИАНТ ЗАГА Дмитрий Ефимов о том, как Иран ответит Израилю на удар по Дамаску и закроет ли Россия небо над СириейСегодня, 8 апреля, исполнилось ровно полгода с момента террористической атаки ХАМАС на Израиль и начала конфликта на Ближнем Востоке.— Дмитрий Борисович, Израиль заявил, что 80% его сил выведены из сектора Газа. Эксперты пишут, что Биньямин Нетаньяху принял ультиматум Байдена, требовавшего прекратить активные военные действия в секторе Газа. Чего ожидать дальше? Приведет ли это к полноценному миру на Ближнем Востоке?— Во-первых, никакого ультиматума не было. Был разговор, в котором Нетаньяху просили снизить интенсивность уничтожения палестинцев. Именно этого во время последнего вояжа [в Израиль] добивался государственный секретарь США Энтони Блинкен.Во-вторых, вывод войск из юга сектора Газа, из Хан-Юниса — это тактический прием. Он, скорее всего, предпринят для того, чтобы обеспечить возможность использования тактики внезапных рейдов. Они будут опираться на оперативную информацию АМАН и МОССАД. Это позволит точечно выбивать руководство ХАМАС и "Исламского джихада"*, почувствовавших себя в безопасности.В-третьих, выведенные части ЦАХАЛ потребуются Армии обороны Израиля во время атаки на "Хезболлу" в Южном Ливане. Хотя часть из них будет задействована в Рафахе —еще одной операции, от которой Штаты пытаются отговорить Нетаньяху.— В Израиле продолжаются митинги, факельные шествия, погромы правительственных зданий. Население, как пишут мои израильские знакомые, готовится к возможным ударам со стороны Ирана. Лидер "Хезболлы" действительно пригрозил Израилю последствиями за атаку по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля. А иранское информагентство Mehr сообщило, что 5 апреля начальник штаба добровольческой организации Хашд аль-Шааби ждет фетву аятоллы Хаменеи, чтобы атаковать Израиль. Использует ли Иран свое право на самооборону? Где и когда это может произойти?— Ирану не выгодно прямое столкновение с Израилем. Оно чревато началом большой войны. Для нее пока не время. Но не ответить на авиационный удар по консульству в чужой стране невозможно. Тем более, что об этом готовится фетва иранского духовного лидера аятоллы Хаменеи.Поэтому можно предположить, что именно Хашд аль-Шааби действительно станет поваром блюда, которое стоит подавать холодным. Эта организация работает в Ираке и Сирии, число бойцов ─ порядка 200 тысяч. Они разделены на отряды разного уровня.Время акции — после 10 апреля, когда завершится Рамадан и будет написана фетва аятоллой Хаменеи. Место — вероятнее всего одна из баз ЦАХАЛ или военной разведки АМАН, ответственных за удар F-35 по Дамаску. Они должны находится на территориях, контролируемых Израилем. Удар, я думаю, будет исполнен баллистическими ракетами с позиций одной из боевых групп.Так что 28 посольств Еврейского государства зря приостановили свою работу. Хотя по ним, возможно, отработают союзники Тель-Авива под чужим флагом, чтобы подставить Иран.— Какова будет международная реакция, если Иран атакует Израиль? Что ждет Нетаньяху?— Сначала про Нетаньяху. Он у власти, пока идет война. Атака Ирана боев не прекратит. Именно поэтому премьер никуда не денется.Международная реакция на возмездие со стороны Ирана будет троякой, я думаю. Те 54 страны, с которыми Россия бьется в СВО, будут выть, лить крокодиловые слезы и объявлять санкции. Арабский суннитский мир осудит Иран, но простит. Кстати, Россия и Китай с большой долей вероятности окажутся в капкане этой поведенческой модели. Глобальный Юг поступит также. Однозначно Иран поддержат Ирак, страны Сахеля в Африке и, как ни странно, Турция.— Израиль может применить против Ирана бомбы, поражающие электрические сети и приборы, если Исламская Республика начнет атаку в ближайшие несколько дней. Что это за бомбы такие? — Речь идет об электромагнитном оружии. Его поражающий фактор — короткий, но очень мощный электромагнитный импульс, достигающий по мощности сотни тераватт. В качестве генератора импульса могут использоваться широкополосные магнетроны и клистроны, а также гиротроны, генераторы с виртуальным катодом — виркаторы, лазеры на свободных электронах и плазменно-лучевые генераторы. Ну, и ядерный взрыв [Израиль может применить против Ирана]. Главное, чтобы именно его не случилось.— У Ирана есть чем ответить?— Противостоять электромагнитному оружию можно заземлением аппаратуры. Для военной техники это обычное дело.— Какова роль Ирана в развивающемся ближневосточном конфликте с точки зрения союзничества с Россией? Мы будем реагировать на агрессию против Ирана?— Масштабной агрессии не будет. С Ираном у нас нет оборонных договоренностей, поэтому МИД России после ракетного обстрела территории Исламской Республики, я думаю, по традиции выразит глубокую озабоченность. — Россия имеет полное право закрыть небо над Сирией с ее позволения — только из-за того, что Израиль нанес удар 1 апреля. Мы можем пойти на это? — Если не сделали тогда, после нанесения удара, то не пойдем на это и сейчас. Небо закрыто над базой Хмеймим, в окрестности которой находится "курорт", куда давеча уехал из Дамаска Башар Асад.— В МИД Турции прошли структурные изменения — созданы новые департаменты. Какие из этого можно сделать выводы: что является приоритетом для Хакана Фидана сегодня?— Приоритетами министра иностранных дел Турции, экс-главы турецкой разведывательной службы Хакана Фидана в настоящее время являются, во-первых, организация переговоров между Россией, Украиной, Израилем и ХАМАС. Во-вторых, это определение геополитических приоритетов Турции. Третье — сбор разведданных о военных технологиях России, Китая, Турции. Четвертый пункт — выдавливание России из стран Центральной Азии через Организацию тюркских государств. Последний приоритет Турции — решение курдской проблемы вооруженным путем через шиитские группировки прямо или косвенно подчиняющиеся КСИР Ирана.— Байден из-за поддержки Израиля имеет огромные проблемы с мусульманами у себя в стране. У стен Белого дома в Вашингтоне прошел ифтар протеста. А мусульмане традиционно голосуют за демократов. Что ждет Байдена на 9 апреля?— Думая об этих американских выборах, стоит вспомнить Ходжу Насреддина, обещавшего эмиру научить ишака богословию на фарси за 20 лет. На кону стояла голова философа. Ходжа ничем не рисковал —за этот срок кто-то из них должен был обязательно умереть.Не факт, что Байден или Трамп доберутся до начала президентской гонки. Также не факт, что в США исламисты не совершат страшный теракт. Ждет ли Байдена "облом" на 9 апреля? На праздник Ураза-байрам Байдена выведут в окружении транссексуальных членов BLM мусульман-инвалидов, и толерантность в США вновь одержит победу.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ukraina.ru/20231003/1049873674.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, иран, израиль, россия, хамас, биньямин нетаньяху, джо байден, хезболла, украина, ближний восток, турция, война, газа, мусульмане