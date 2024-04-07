Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается
Пятая ТЭЦ Харькова
В результате высокоточных ударов российской армии масштабные разрушения произошли на объектах энергосистемы Харькова. В городе введены жесткие графики отключений света, сообщил мэр Игорь Терехов
"Сейчас заживлена критическая инфраструктура. Даем свет в жилые дома по графикам, но часто они не выдерживаются, потому что не хватает напряжения", – приводит его слова "Политика страны".
Терехов указал на то, что в Харькове частично работает электротранспорт. По его словам каждый день по городу курсирует "определенное количество троллейбусов" с автономным ходом, а также муниципальные автобусы.
Харьков с ночи и весь день подвергается интенсивным обстрелам. В "Укрэнерго" подтвердили, что российская армия успешно поразила очередной объект высоковольтной сети компании в Харьковской области из-за чего в регионе увеличили объём аварийных отключений абонентов.
По данным властей на начало апреля в Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.
5 апреля, 16:24Жители бегут, энергетика рушится, у детей отнимают пособия. Что происходит в ХарьковеХарьковские СМИ и простые жители с начала апреля обсуждают вероятность нового наступления ВС РФ на харьковском направлении. Противоречивые заявления украинских военных и политического руководства на этот счет лишь усиливают неуверенность и множат слухи