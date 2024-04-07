Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается - 07.04.2024 Украина.ру
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Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается
Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается - 07.04.2024 Украина.ру
Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается
В результате высокоточных ударов российской армии масштабные разрушения произошли на объектах энергосистемы Харькова. В городе введены жесткие графики отключений света, сообщил мэр Игорь Терехов
2024-04-07T15:02
2024-04-07T15:02
новости
харьков
игорь терехов
укрэнерго
харьковская область
сво
спецоперация
энергосистема украины
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Терехов указал на то, что в Харькове частично работает электротранспорт. По его словам каждый день по городу курсирует "определенное количество троллейбусов" с автономным ходом, а также муниципальные автобусы. Харьков с ночи и весь день подвергается интенсивным обстрелам. В "Укрэнерго" подтвердили, что российская армия успешно поразила очередной объект высоковольтной сети компании в Харьковской области из-за чего в регионе увеличили объём аварийных отключений абонентов.По данным властей на начало апреля в Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.
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новости, харьков, игорь терехов, укрэнерго, харьковская область, сво, спецоперация, энергосистема украины
Новости, Харьков, Игорь Терехов, Укрэнерго, Харьковская область, СВО, Спецоперация, Энергосистема Украины

Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается

15:02 07.04.2024
 
Пятая ТЭЦ Харькова
Пятая ТЭЦ Харькова
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В результате высокоточных ударов российской армии масштабные разрушения произошли на объектах энергосистемы Харькова. В городе введены жесткие графики отключений света, сообщил мэр Игорь Терехов
"Сейчас заживлена критическая инфраструктура. Даем свет в жилые дома по графикам, но часто они не выдерживаются, потому что не хватает напряжения", – приводит его слова "Политика страны".
Терехов указал на то, что в Харькове частично работает электротранспорт. По его словам каждый день по городу курсирует "определенное количество троллейбусов" с автономным ходом, а также муниципальные автобусы.
Харьков с ночи и весь день подвергается интенсивным обстрелам. В "Укрэнерго" подтвердили, что российская армия успешно поразила очередной объект высоковольтной сети компании в Харьковской области из-за чего в регионе увеличили объём аварийных отключений абонентов.
По данным властей на начало апреля в Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.
Зарубежные страны. Украина. Харьков - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 16:24
Жители бегут, энергетика рушится, у детей отнимают пособия. Что происходит в ХарьковеХарьковские СМИ и простые жители с начала апреля обсуждают вероятность нового наступления ВС РФ на харьковском направлении. Противоречивые заявления украинских военных и политического руководства на этот счет лишь усиливают неуверенность и множат слухи
 
НовостиХарьковИгорь ТереховУкрэнергоХарьковская областьСВОСпецоперацияЭнергосистема Украины
 
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