https://ukraina.ru/20240407/1054359871.html

Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается

Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается - 07.04.2024 Украина.ру

Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается

В результате высокоточных ударов российской армии масштабные разрушения произошли на объектах энергосистемы Харькова. В городе введены жесткие графики отключений света, сообщил мэр Игорь Терехов

2024-04-07T15:02

2024-04-07T15:02

2024-04-07T15:02

новости

харьков

игорь терехов

укрэнерго

харьковская область

сво

спецоперация

энергосистема украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054133302_0:121:1264:832_1920x0_80_0_0_96a14bc87921feb5a4454549c1b79513.jpg.webp

Терехов указал на то, что в Харькове частично работает электротранспорт. По его словам каждый день по городу курсирует "определенное количество троллейбусов" с автономным ходом, а также муниципальные автобусы. Харьков с ночи и весь день подвергается интенсивным обстрелам. В "Укрэнерго" подтвердили, что российская армия успешно поразила очередной объект высоковольтной сети компании в Харьковской области из-за чего в регионе увеличили объём аварийных отключений абонентов.По данным властей на начало апреля в Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

https://ukraina.ru/20240405/1054334997.html

харьков

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, игорь терехов, укрэнерго, харьковская область, сво, спецоперация, энергосистема украины