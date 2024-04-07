https://ukraina.ru/20240407/1054339665.html

Трамп может переключиться с Украины и России на Китай. Андрей Кортунов о возможном президенте США

Трамп может переключиться с Украины и России на Китай. Андрей Кортунов о возможном президенте США - 07.04.2024 Украина.ру

Трамп может переключиться с Украины и России на Китай. Андрей Кортунов о возможном президенте США

Американская политика носит двухпартийный характер и определяется не только президентом. Большую роль играет и Конгресс США и те чиновники, которых называют глубинным государством.

2024-04-07T12:04

2024-04-07T12:04

2024-04-07T12:04

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Какова роль президента США по отношению к России, в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.В ноябре в США пройдут президентские выборы. В связи с этим эксперт вспомнил, что в первые четыре года прошлого срока Трамп не оправдал себя. По словам Кортунова, тогда шло много разговоров об изменении и улучшении российско-американских отношений при новом президенте, но на практике все оказалось иначе.Эксперт считает, что при Трампе возможны подвижки и в ту, и в другую сторону.Эксперт также заявил, что не стоить иметь иллюзий по поводу Трампа и его правления. Кроме того, по словам Андрея Кортунова, американское общество и политический класс останутся расколотыми.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240405/1054308825.html

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, сша, кнр (китай), джо байден, президентские выборы, россия