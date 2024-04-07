Трамп может переключиться с Украины и России на Китай. Андрей Кортунов о возможном президенте США
Американская политика носит двухпартийный характер и определяется не только президентом. Большую роль играет и Конгресс США и те чиновники, которых называют глубинным государством.
Какова роль президента США по отношению к России, в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
В ноябре в США пройдут президентские выборы. В связи с этим эксперт вспомнил, что в первые четыре года прошлого срока Трамп не оправдал себя. По словам Кортунова, тогда шло много разговоров об изменении и улучшении российско-американских отношений при новом президенте, но на практике все оказалось иначе.
Эксперт считает, что при Трампе возможны подвижки и в ту, и в другую сторону.
“Для Трампа не характерно идеологическое рвение, которое присутствует у Джо Байдена. У последнего весь мир делится на демократии и автократии. Возможно, при Трампе изменятся региональные приоритеты внешней политики: он в большей степени, чем Байден сосредоточится на противостоянии США с Китаем”, — добавил Андрей Кортунов.
Эксперт также заявил, что не стоить иметь иллюзий по поводу Трампа и его правления. Кроме того, по словам Андрея Кортунова, американское общество и политический класс останутся расколотыми.
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