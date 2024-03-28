https://ukraina.ru/20240328/1054173036.html

Роковое решение Зеленского четырехлетней давности спровоцировало новую эпидемию в ВСУ

Роковое решение Зеленского четырехлетней давности спровоцировало новую эпидемию в ВСУ - 28.03.2024 Украина.ру

Роковое решение Зеленского четырехлетней давности спровоцировало новую эпидемию в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдают от новой проблемы. К большим потерям и дефициту оружия прибавилась лудомания. Это стало следствием легализации в стране игорного бизнеса, которое произошло в 2020 году

2024-03-28T16:50

2024-03-28T16:50

2024-03-28T17:03

эксклюзив

игромания

онлайн-казино

владимир зеленский

украина

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050540985_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_1d92fd34a4f69464c42bef1caa949935.jpg

От запрета к легализацииАзартные игры были запрещены на Украине с 2009 года. Запрет распространялся не только на казино и игорные залы, но и на деятельность букмекерских контор.Придя к власти, Владимир Зеленский решил, что игорный бизнес может быть хорошим источником для пополнения бюджета страны, поэтому в 2020 году Верховная Рада приняла закон о легализации казино.Согласно правилам, размещать казино можно в пятизвездочных отелях и специальных игровых зонах, а залы игровых автоматах и в гостиницах рангом ниже. Играть в азартные игры позволялось только с 21 года.Разрешена также деятельность букмекеров и играющих на деньги покерных клубов, опять же исключительно в отелях, начиная от трехзвездочных и далее.Что такое онлайн-казиноВскоре выяснилось, что наименее просчитанной оказалась легализация многочисленных онлайн-казино, которые действуют в виде сайтов или приложений и позволяют играть в азартные игры виртуально.Развитие технологий сделало онлайн-казино еще доступнее, играть в них можно при помощи обычного смартфона или планшета.Принцип такого казино заключается в имитации реальных игр (рулетка, игровые автоматы и т.д.), которые функционируют на основе генератора случайных чисел.Наиболее популярным видом таких игр стали слоты, то есть прокрутка барабана, где после ставки необходимо получить определенную комбинацию цифр или же картинок. Есть также возможность выиграть джекпот, однако шанс этот минимален.Проблема виртуальных казиноОбобщенно, онлайн-казино бывают двух видов:1) Лицензионные - игры разрабатываются зарегистрированными компаниями, которые гарантируют соблюдение принципа генерации случайных чисел. Само онлайн-казино в этом случае является лишь поставщиком услуги, игра ведется на платформах фирм-производителей. Организаторы гарантируют защиту информации и персональных, в том числе платежных данных пользователей.2) Скриптовые – это онлайн-казино, которые не имеют лицензии, управляются некими компаниями или частными лицами, а сами игры в виде заранее написанных кем-то программ (скриптов) делаются владельцами или же покупаются на стороне.Вторая разновидность виртуальных казино наиболее опасная, т.к. там нет никаких гарантий выигрыша и прозрачности процесса. Теоретически, можно купить за небольшие деньги у разработчиков подобный шаблонный скрипт, прописать в нем нужные параметры игры, запустить свой сайт и собирать прибыль с игроманов.Еще одна уловка создателей таких виртуальных игр – растянутая по времени выплата выигрышей. Где-то это происходит на следующий день, где-то ожидание денег может растянуться на недели. Расчет при этом простой – за время ожидания игрок может не устоять перед искушением сыграть еще раз.Реклама онлайн-казино запрещена во многих странах, в том числе в РФ, однако ею буквально набиты самые популярные западные интернет-платформы, например, YouTube. К раскрутке таких казино привлекают блогеров и медийных личностей, записываются ролики с якобы выигравшими клиентами.Сайты с онлайн-казино растут как грибы после дождя. В России только за первое полугодие 2019 года Роскомнадзор заблокировал более 30 тыс. таких онлайн-казино. Трудность заключается в том, что после блокировки организаторы создают такой же сайт ("зеркало") на другом адресе и продолжают свою деятельность.Выгодное предприятиеЛоббисты онлайн-казино любят утверждать, что вывод этого бизнеса в легальное поле позволит государству решить все проблемы и получать свой доход от этой деятельности.По такой логике решили действовать власти Украины, но прогадали. Оказалось, что владельцам онлайн-казино выгодно оставаться в тени и не платить налоги в казну.По данным Бюро экономической безопасности Украины, за 2021 год онлайн-казино уплатили государству за лицензии всего 300 млн гривен (чуть больше 7 млн евро), в то время как оборот нелегальных фирм в этой сфере составил 3 млрд евро.Это больше, чем недополучил украинский бюджет из-за контрафактной торговли алкоголем и табаком вместе взятых (9 и 12,2 млрд гривен соответственно).Ходячие трупыБесконтрольное развитие онлайн-казино на Украине поставило перед руководством страны еще одну проблему: с началом боевых действий игромания стала проникать в окопы ВСУ, это психическое расстройство подхватывают все новые и новые военные.Первым забил тревогу бывший активист, а ныне военнослужащий украинской армии Павел Петриченко. Он прямо называет происходящее в войсках "эпидемией лудомании".Он предложил для начала хотя бы запретить рекламу онлайн-казино и создать реестр и систему верификации игроков, чтобы видеть, кто из военнослужащих спускает свои деньги на игры. По его словам, этот бизнес в идеале нужно криминализировать обратно, так как повальная игромания втягивает в свою орбиту тех военнослужащих, кто до попадания в армию не имел к этому заболеванию никакого отношения.Петриченко опасается, что скоро лудомания настолько захлестнет армию, что за возможность в очередной раз прокрутить заветный барабан военные начнут убивать и грабить своих же гражданских.На днях он создал на сайте электронных петиций обращение к Зеленскому с просьбой повлиять на ситуацию.Об этой же проблеме у себя в телеграм-канале написал депутат Рады Алексей Гончаренко*."Это не просто проблема. Это [конец]. 9 из 10 солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом (ставки на спорт – ред.)", - заявил парламентарий.Он отметил, что лудомания прямо сейчас уничтожает моральных дух военных, но проблемы с этим связанные еще будут давать о себе знать и в будущем.Гончаренко описал ситуацию, когда участник боевых действий получит от государства определенную сумму денег и вместо того, чтобы вложить их, например, в покупку жилья, проиграет все в онлайн-казино.Украинский блогер и политик, один из основателей партии "Демсокира" Юрий Гудыменко рассказал у себя в телеграм-канале, что ему известны случаи, когда ради очередной игры в виртуальное казино военнослужащие продают на черном рынке свое снаряжение, например, тепловизоры.Игромания – не единственная зависимость, которая изнутри разлагает украинскую армию на фронте. В СМИ периодически всплывает информация о массовой наркомании в рядах ВСУ. В ноябре прошлого года плененный на Запорожском направлении украинский военный рассказал, что обычно в подразделении из 20-30 человек половина является наркозависимыми.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, игромания, онлайн-казино, владимир зеленский, украина, всу