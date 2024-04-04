https://ukraina.ru/20240404/1054313753.html

Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине

Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине - 04.04.2024 Украина.ру

Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал угрозой комментарии с российской стороны, сделанные по итогам телефонного разговора между министрами обороны России и Франции. В Польше заявили о создании миссии НАТО на Украине

2024-04-04T18:33

2024-04-04T18:33

2024-04-04T18:33

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Об увиденной им угрозе Макрон заявил на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем."Министр обороны [Франции] сделал основанный на фактах отчет (по итогам переговоров – Ред.), как обычно делают министры после переговоров со своими коллегами. Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими", – заявил Макрон.Ранее Минобороны РФ сообщило о разговоре главы ведомства Сергея Шойгу со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню."3 апреля 2024 года по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ* (запрещённая в РФ террористическая организация. – Ред.)", – указывалось в сообщении.В ответ Шойгу подчеркнул, что "начатое в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны", а также что "имеются сведения об украинском следе в организации теракта"."Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", – указал министр обороны России.В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции."Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно", – также рассказало о содержании разговора Минобороны России.Последнюю фразу днём 4 апреля журналисты попросили прокомментировал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."Здесь лучше вам обратиться в министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны, поэтому, наверное, это было бы неуместно комментировать из Кремля", - заявил Песков.При этом до этого некоторые вспомнили слова самого Пескова, произнесённые месяц назад."В марте 2022 года были одни условия, сегодня - другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации", - отмечал тогда пресс-секретарь президента России.Российский военкор Александр Коц отметил, что так Песков комментировал публикацию тезисов "Стамбула" в американской прессе."По ним, к примеру, мы должны были отвести свои силы отовсюду, кроме Крыма, ДНР и ЛНР. Крым бы остался российским, а судьбу Донецка и Луганска пришлось бы решать на отдельных переговорах президентов России и Украины. Запорожская и Херсонская области, соответственно, вернулись бы на Украину. Сегодня это невозможно, потому что Конституция РФ прямо запрещает отчуждение российских территорий", - отметил Коц.Днём агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Франции сообщило, что Лекорню в разговоре с Шойгу не обсуждал мирные переговоры по Украине"Ни в какой момент мы не демонстрировали никакой готовности к диалогу по Украине или переговорам, или чему-либо подобному", - сообщил источник Reuters.Запутанную ситуацию прокомментировали на Украине."Франция косвенно отрицает готовность к диалогу по Украине на основе Стамбульских соглашений, передает Reuters. "Это неправда. Мы ни разу не проявили никакой готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-то в этом роде", - заявил источник издания в правительстве Франции. Париж акцентирует, что переговоры касались терроризма в связи с терактом в "Крокусе". Отметим, что в пресс-релизе минобороны РФ не говорится прямо, что Лекорню говорил о готовности к переговорам на равное Стамбула-2. Получается: Либо врёт Франция - не думаем. Либо врет Россия - тоже не похоже. Либо врёт Reuters - возможно, но маловероятно. Либо в разговоре Шойгу предложил вернуться диалогу в рамках "Стамбула-2", а французы приняли к сведению и промолчали. После чего пошли советоваться с другими союзниками", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Тем временем стало известно о создании миссии НАТО на Украине.Миссия НАТО на УкраинеСтраны НАТО создали совместную миссию на Украине, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский."Мы приняли решение о создании миссии НАТО [на Украине]", - сказал Сикорский.По его словам, создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооружённый конфликт."Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", - отметил министр.Сикорский заявил, что, в частности, украинские военные будут больше обучаться на территории Польши."Министр иностранных дел Польши Сикорский обьявил, что НАТО создаёт свою официальную миссию на Украине. Вопрос, будет она действовать официально, то есть сидеть в здании в центре Киева, под флагом НАТО или будет бегать по заглублённым командным пунктам, в целях избежать нашего удара. Если официально, то ничего не помешает украинцам перенести на территорию миссии что-нибудь важное, в надежде что натовский флаг прикроет лучше, чем ПВО. Там же кстати будут сидеть западные разведчики и советники. Со своей стороны буду надеяться, что хоть официальная, хоть полуподвальная версия миссии НАТО на Украине, будет разрушена ракетным ударом, а ее личный состав, уничтожен", - прокомментировал слова Сикорского российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".Ранее консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd сообщил, что Британия, Франция и страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск на Украину."Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска, как небольшие элитные подразделения, так и... вспомогательный персонал, который может оставаться вдали от передовой", — отметил он.По его словам, сделать это странам НАТО в скором времени придётся, так как Украине не хватает бойцов. В противном случае Альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение".Люттвак заявил, что военным НАТО необязательно участвовать в боях, они просто могут взять на себя обучение новобранцев и ремонт техники, тем самым позволив украинским коллегам отправиться выполнять боевые задачи.До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что новые сведения о подготовке Францией военного контингента."В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1,5 тыс. человек", - отметила она во время Брифинга.По её словам, ожидается, что "в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий".

https://ukraina.ru/20240404/1054299791.html

https://ukraina.ru/20240404/1054294592.html

https://ukraina.ru/20240403/1054288545.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дмитрий песков, сергей шойгу, украина, россия, франция, эммануэль макрон, нато