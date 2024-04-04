Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине - 04.04.2024 Украина.ру
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Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине
Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине - 04.04.2024 Украина.ру
Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал угрозой комментарии с российской стороны, сделанные по итогам телефонного разговора между министрами обороны России и Франции. В Польше заявили о создании миссии НАТО на Украине
2024-04-04T18:33
2024-04-04T18:33
эксклюзив
хроники
дмитрий песков
сергей шойгу
украина
россия
франция
эммануэль макрон
нато
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Об увиденной им угрозе Макрон заявил на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем."Министр обороны [Франции] сделал основанный на фактах отчет (по итогам переговоров – Ред.), как обычно делают министры после переговоров со своими коллегами. Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими", – заявил Макрон.Ранее Минобороны РФ сообщило о разговоре главы ведомства Сергея Шойгу со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню."3 апреля 2024 года по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ* (запрещённая в РФ террористическая организация. – Ред.)", – указывалось в сообщении.В ответ Шойгу подчеркнул, что "начатое в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны", а также что "имеются сведения об украинском следе в организации теракта"."Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", – указал министр обороны России.В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции."Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно", – также рассказало о содержании разговора Минобороны России.Последнюю фразу днём 4 апреля журналисты попросили прокомментировал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."Здесь лучше вам обратиться в министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны, поэтому, наверное, это было бы неуместно комментировать из Кремля", - заявил Песков.При этом до этого некоторые вспомнили слова самого Пескова, произнесённые месяц назад."В марте 2022 года были одни условия, сегодня - другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации", - отмечал тогда пресс-секретарь президента России.Российский военкор Александр Коц отметил, что так Песков комментировал публикацию тезисов "Стамбула" в американской прессе."По ним, к примеру, мы должны были отвести свои силы отовсюду, кроме Крыма, ДНР и ЛНР. Крым бы остался российским, а судьбу Донецка и Луганска пришлось бы решать на отдельных переговорах президентов России и Украины. Запорожская и Херсонская области, соответственно, вернулись бы на Украину. Сегодня это невозможно, потому что Конституция РФ прямо запрещает отчуждение российских территорий", - отметил Коц.Днём агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Франции сообщило, что Лекорню в разговоре с Шойгу не обсуждал мирные переговоры по Украине"Ни в какой момент мы не демонстрировали никакой готовности к диалогу по Украине или переговорам, или чему-либо подобному", - сообщил источник Reuters.Запутанную ситуацию прокомментировали на Украине."Франция косвенно отрицает готовность к диалогу по Украине на основе Стамбульских соглашений, передает Reuters. "Это неправда. Мы ни разу не проявили никакой готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-то в этом роде", - заявил источник издания в правительстве Франции. Париж акцентирует, что переговоры касались терроризма в связи с терактом в "Крокусе". Отметим, что в пресс-релизе минобороны РФ не говорится прямо, что Лекорню говорил о готовности к переговорам на равное Стамбула-2. Получается: Либо врёт Франция - не думаем. Либо врет Россия - тоже не похоже. Либо врёт Reuters - возможно, но маловероятно. Либо в разговоре Шойгу предложил вернуться диалогу в рамках "Стамбула-2", а французы приняли к сведению и промолчали. После чего пошли советоваться с другими союзниками", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Тем временем стало известно о создании миссии НАТО на Украине.Миссия НАТО на УкраинеСтраны НАТО создали совместную миссию на Украине, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский."Мы приняли решение о создании миссии НАТО [на Украине]", - сказал Сикорский.По его словам, создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооружённый конфликт."Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", - отметил министр.Сикорский заявил, что, в частности, украинские военные будут больше обучаться на территории Польши."Министр иностранных дел Польши Сикорский обьявил, что НАТО создаёт свою официальную миссию на Украине. Вопрос, будет она действовать официально, то есть сидеть в здании в центре Киева, под флагом НАТО или будет бегать по заглублённым командным пунктам, в целях избежать нашего удара. Если официально, то ничего не помешает украинцам перенести на территорию миссии что-нибудь важное, в надежде что натовский флаг прикроет лучше, чем ПВО. Там же кстати будут сидеть западные разведчики и советники. Со своей стороны буду надеяться, что хоть официальная, хоть полуподвальная версия миссии НАТО на Украине, будет разрушена ракетным ударом, а ее личный состав, уничтожен", - прокомментировал слова Сикорского российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".Ранее консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd сообщил, что Британия, Франция и страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск на Украину."Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска, как небольшие элитные подразделения, так и... вспомогательный персонал, который может оставаться вдали от передовой", — отметил он.По его словам, сделать это странам НАТО в скором времени придётся, так как Украине не хватает бойцов. В противном случае Альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение".Люттвак заявил, что военным НАТО необязательно участвовать в боях, они просто могут взять на себя обучение новобранцев и ремонт техники, тем самым позволив украинским коллегам отправиться выполнять боевые задачи.До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что новые сведения о подготовке Францией военного контингента."В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1,5 тыс. человек", - отметила она во время Брифинга.По её словам, ожидается, что "в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий".
https://ukraina.ru/20240404/1054299791.html
https://ukraina.ru/20240404/1054294592.html
https://ukraina.ru/20240403/1054288545.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, дмитрий песков, сергей шойгу, украина, россия, франция, эммануэль макрон, нато
Эксклюзив, Хроники, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО

Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине

18:33 04.04.2024
 
Макрон
Макрон
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал угрозой комментарии с российской стороны, сделанные по итогам телефонного разговора между министрами обороны России и Франции. В Польше заявили о создании миссии НАТО на Украине
Об увиденной им угрозе Макрон заявил на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем.
"Министр обороны [Франции] сделал основанный на фактах отчет (по итогам переговоров – Ред.), как обычно делают министры после переговоров со своими коллегами. Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими", – заявил Макрон.
Ранее Минобороны РФ сообщило о разговоре главы ведомства Сергея Шойгу со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню.
"3 апреля 2024 года по настоятельной просьбе французской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню. Министр обороны Франции выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года. При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ* (запрещённая в РФ террористическая организация. – Ред.)", – указывалось в сообщении.
В ответ Шойгу подчеркнул, что "начатое в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле" расследование будет безусловно доведено до конца, а все виновные будут наказаны", а также что "имеются сведения об украинском следе в организации теракта".
"Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", – указал министр обороны России.
В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции.
"Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России – бессмысленно", – также рассказало о содержании разговора Минобороны России.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
13:02
Отправка западных войск на Украину, обстрелы и военные преступления. Главное на Украине на 13:00 4 апреляБритания и Франция готовят отправку войск на Украину, сообщил советник Госдепа США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Последнюю фразу днём 4 апреля журналисты попросили прокомментировал пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Здесь лучше вам обратиться в министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны, поэтому, наверное, это было бы неуместно комментировать из Кремля", - заявил Песков.
При этом до этого некоторые вспомнили слова самого Пескова, произнесённые месяц назад.
"В марте 2022 года были одни условия, сегодня - другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами Российской Федерации", - отмечал тогда пресс-секретарь президента России.
Российский военкор Александр Коц отметил, что так Песков комментировал публикацию тезисов "Стамбула" в американской прессе.
"По ним, к примеру, мы должны были отвести свои силы отовсюду, кроме Крыма, ДНР и ЛНР. Крым бы остался российским, а судьбу Донецка и Луганска пришлось бы решать на отдельных переговорах президентов России и Украины. Запорожская и Херсонская области, соответственно, вернулись бы на Украину. Сегодня это невозможно, потому что Конституция РФ прямо запрещает отчуждение российских территорий", - отметил Коц.
Днём агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Франции сообщило, что Лекорню в разговоре с Шойгу не обсуждал мирные переговоры по Украине
"Ни в какой момент мы не демонстрировали никакой готовности к диалогу по Украине или переговорам, или чему-либо подобному", - сообщил источник Reuters.
Запутанную ситуацию прокомментировали на Украине.
"Франция косвенно отрицает готовность к диалогу по Украине на основе Стамбульских соглашений, передает Reuters. "Это неправда. Мы ни разу не проявили никакой готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-то в этом роде", - заявил источник издания в правительстве Франции. Париж акцентирует, что переговоры касались терроризма в связи с терактом в "Крокусе". Отметим, что в пресс-релизе минобороны РФ не говорится прямо, что Лекорню говорил о готовности к переговорам на равное Стамбула-2. Получается: Либо врёт Франция - не думаем. Либо врет Россия - тоже не похоже. Либо врёт Reuters - возможно, но маловероятно. Либо в разговоре Шойгу предложил вернуться диалогу в рамках "Стамбула-2", а французы приняли к сведению и промолчали. После чего пошли советоваться с другими союзниками", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Тем временем стало известно о создании миссии НАТО на Украине.
ФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
09:47
"Стамбул-2", дело о взрывчатке в иконах. Главное на Украине на утро 4 апреляГлава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Фрацнии Себастьяном Лекорню. Фигуранту дела о провозе взрывчатки в иконах предъявили обвинение
Миссия НАТО на Украине
Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Мы приняли решение о создании миссии НАТО [на Украине]", - сказал Сикорский.
По его словам, создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооружённый конфликт.
"Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", - отметил министр.
Сикорский заявил, что, в частности, украинские военные будут больше обучаться на территории Польши.
"Министр иностранных дел Польши Сикорский обьявил, что НАТО создаёт свою официальную миссию на Украине. Вопрос, будет она действовать официально, то есть сидеть в здании в центре Киева, под флагом НАТО или будет бегать по заглублённым командным пунктам, в целях избежать нашего удара. Если официально, то ничего не помешает украинцам перенести на территорию миссии что-нибудь важное, в надежде что натовский флаг прикроет лучше, чем ПВО. Там же кстати будут сидеть западные разведчики и советники. Со своей стороны буду надеяться, что хоть официальная, хоть полуподвальная версия миссии НАТО на Украине, будет разрушена ракетным ударом, а ее личный состав, уничтожен", - прокомментировал слова Сикорского российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".
Ранее консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак в статье для интернет-портала UnHerd сообщил, что Британия, Франция и страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск на Украину.
"Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся отправить войска, как небольшие элитные подразделения, так и... вспомогательный персонал, который может оставаться вдали от передовой", — отметил он.
- РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Вчера, 18:58
"Чёртовы Patriot", наказание за конфликт с военкомами. Итоги 3 апреляГлава МИД Украины Кулеба требует ПВО, а посол в Германии ругается с прессой; Зеленский прокомментировал мобилизацию на Украине; Нацполиция проводит расследование в отношении украинки, у которой произошел конфликт с военкомами
По его словам, сделать это странам НАТО в скором времени придётся, так как Украине не хватает бойцов. В противном случае Альянс будет вынужден принять "катастрофическое поражение".
Люттвак заявил, что военным НАТО необязательно участвовать в боях, они просто могут взять на себя обучение новобранцев и ремонт техники, тем самым позволив украинским коллегам отправиться выполнять боевые задачи.
До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что новые сведения о подготовке Францией военного контингента.
"В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1,5 тыс. человек", - отметила она во время Брифинга.
По её словам, ожидается, что "в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий".
 
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18:34В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО
18:33Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине
18:18Страны НАТО создали совместную миссию на Украине – МИД Польши
18:09Что Париж предлагает Москве по Украине, и зачем министр обороны Франции так настойчиво звонил Шойгу
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