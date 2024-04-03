https://ukraina.ru/20240403/1054291760.html

Инициатива НАТО о создании фонда со €100 млрд для Киева породила сомнения среди союзников

Инициатива НАТО о создании фонда со €100 млрд для Киева породила сомнения среди союзников - 03.04.2024 Украина.ру

Инициатива НАТО о создании фонда со €100 млрд для Киева породила сомнения среди союзников

Неоднозначную реакцию вызвала среди союзников по Североатлантическому альянсу инициатива генсека НАТО Йенса Столтенберга о создании фонда, предназначенного для Украины объёмом в 100 миллиардов евро. Об этом пишет агентство Рейтер

2024-04-03T23:52

2024-04-03T23:52

2024-04-03T23:52

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В частности, министры усомнились в том, что создать такой фонд будет легко даже в рамках долгосрочной военной поддержки Киева. Таким образом, НАТО получил бы "более непосредственную роль в координации поставок оружия". Уточняется, что альянс намерен взять на себя часть координационной работы возглавляемой США специальной коалиции, известной как Рамштайн. Это, в том числе, сохранит устойчивую поддержку ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа. По данным СМИ, решение НАТО требует согласия 32 членов блока, но сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто "твердо заявил, что Венгрия не поддержит никаких предложений НАТО, которые могут приблизить альянс к войне или перевести его из оборонительной коалиции в наступательную". Сомнения выразил и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он сказал, что "дьявол кроется в деталях", а перед принятием решения следует "посмотреть, как это будет работать для каждой страны в отдельности, в каком проценте".Вместе с тем, такую инициативу приветствовали министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и её латвийский коллега Кришьянис Кариньш, призвавший установить взносы в процентах от ВВП каждого члена. "Другие министры заявили, что им необходимо изучить детали, в том числе то, как это будет финансироваться. В частных беседах некоторые чиновники были более откровенными, один дипломат заявил, что "НАТО не имеет ни бюджета, ни способов собрать такие деньги", – заключили журналисты. Ранее газета Politico сообщала, что США передадут НАТО контроль над многонациональной группой, которая координирует поставки оружия на Украину, что поможет обойти возражения Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах.

https://ukraina.ru/20230706/1047835106.html

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новости, украина, нато, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, киев, сша, дональд трамп, сво, военная техника, военная помощь