В США придумали как продолжить финансировать Киев в обход Трампа
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
США передадут НАТО контроль над многонациональной группой, которая координирует поставки оружия на Украину, что поможет обойти возражения Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Об этом говорится в новой статье Politico
"США и другие западные страны рассматривают возможность передачи в НАТО возглавляемой США многонациональной группы, которая координирует поставки оружия на Украину, одно из нескольких новых предложений, которые могли бы помочь сохранить поток оружия в Киев при втором президентстве Дональда Трампа", – сказано в публикации.
Уточняется, что 3 и 4 апреля официальные лица обсудят ряд вариантов для обеспечения беспрепятственного финансирования ВСУ в будущем. Предположительно в июле Североатлантический альянс будет полностью контролировать организацию, занимающуюся этим вопросом.
24 марта, 08:46Фёдор Войтоловский: Надежд на то, что при Трампе США не будут поддерживать Украину, нет никакихПредоставление Вашингтоном нового объема американской помощи Украине по-прежнему остается темой острого противоборства между администрацией Байдена и республиканцами в Конгрессе. Этот сюжет стал одним из важных элементов внешнеполитической повестки президентской гонки в США.
По данным чиновника США, которого цитирует издание, для этого также есть и другое предложение, которым предусмотрено "более формализованное место за столом переговоров" для НАТО, вместо полного контроля группы. Оправдать всё это собираются "укреплением связей между НАТО и Украиной для долгосрочной поддержки".
Журналисты напоминают, что группа по поддержке ВСУ была создана в первые недели спецоперации РФ министром обороны Ллойдом Остином. Благодаря ей Киев оперативно в 2022 году получил оружие "на десятки миллиардов долларов".
В связи с предстоящими президентскими выборами, в США хотят сделать эту группу "более устойчивой".
“Среди не всей группы, а части группы НАТО есть мнение, что лучше институционализировать процесс на случай переизбрания Трампа”, - заявил бывший чиновник Пентагона и НАТО Джим Таунсенд.
СМИ также пишет, что в марте "за счёт экономии средств по предыдущим контрактам", Пентагон подготовил новый пакет помощи на 300 миллионов долларов для Украины. В него вошли артиллерия и средства ПВО.
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