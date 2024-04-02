https://ukraina.ru/20240402/1054270493.html

В США придумали как продолжить финансировать Киев в обход Трампа

В США придумали как продолжить финансировать Киев в обход Трампа - 02.04.2024 Украина.ру

В США придумали как продолжить финансировать Киев в обход Трампа

США передадут НАТО контроль над многонациональной группой, которая координирует поставки оружия на Украину, что поможет обойти возражения Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Об этом говорится в новой статье Politico

2024-04-02T23:39

2024-04-02T23:39

2024-04-02T23:39

новости

дональд трамп

сша

киев

украина

нато

вооруженные силы украины

пентагон

ллойд остин

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:208:624:559_1920x0_80_0_0_625ea53897c6d6b865908ff3592ac1a5.jpg

"США и другие западные страны рассматривают возможность передачи в НАТО возглавляемой США многонациональной группы, которая координирует поставки оружия на Украину, одно из нескольких новых предложений, которые могли бы помочь сохранить поток оружия в Киев при втором президентстве Дональда Трампа", – сказано в публикации. Уточняется, что 3 и 4 апреля официальные лица обсудят ряд вариантов для обеспечения беспрепятственного финансирования ВСУ в будущем. Предположительно в июле Североатлантический альянс будет полностью контролировать организацию, занимающуюся этим вопросом. По данным чиновника США, которого цитирует издание, для этого также есть и другое предложение, которым предусмотрено "более формализованное место за столом переговоров" для НАТО, вместо полного контроля группы. Оправдать всё это собираются "укреплением связей между НАТО и Украиной для долгосрочной поддержки". Журналисты напоминают, что группа по поддержке ВСУ была создана в первые недели спецоперации РФ министром обороны Ллойдом Остином. Благодаря ей Киев оперативно в 2022 году получил оружие "на десятки миллиардов долларов". В связи с предстоящими президентскими выборами, в США хотят сделать эту группу "более устойчивой". СМИ также пишет, что в марте "за счёт экономии средств по предыдущим контрактам", Пентагон подготовил новый пакет помощи на 300 миллионов долларов для Украины. В него вошли артиллерия и средства ПВО.

https://ukraina.ru/20240324/1054067982.html

https://ukraina.ru/20240326/1054117049.html

сша

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, сша, киев, украина, нато, вооруженные силы украины, пентагон, ллойд остин, сво, всу, военная помощь, военная техника