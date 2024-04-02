В США придумали как продолжить финансировать Киев в обход Трампа - 02.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240402/1054270493.html
В США придумали как продолжить финансировать Киев в обход Трампа
В США придумали как продолжить финансировать Киев в обход Трампа - 02.04.2024 Украина.ру
В США придумали как продолжить финансировать Киев в обход Трампа
США передадут НАТО контроль над многонациональной группой, которая координирует поставки оружия на Украину, что поможет обойти возражения Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Об этом говорится в новой статье Politico
2024-04-02T23:39
2024-04-02T23:39
новости
дональд трамп
сша
киев
украина
нато
вооруженные силы украины
пентагон
ллойд остин
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:208:624:559_1920x0_80_0_0_625ea53897c6d6b865908ff3592ac1a5.jpg
"США и другие западные страны рассматривают возможность передачи в НАТО возглавляемой США многонациональной группы, которая координирует поставки оружия на Украину, одно из нескольких новых предложений, которые могли бы помочь сохранить поток оружия в Киев при втором президентстве Дональда Трампа", – сказано в публикации. Уточняется, что 3 и 4 апреля официальные лица обсудят ряд вариантов для обеспечения беспрепятственного финансирования ВСУ в будущем. Предположительно в июле Североатлантический альянс будет полностью контролировать организацию, занимающуюся этим вопросом. По данным чиновника США, которого цитирует издание, для этого также есть и другое предложение, которым предусмотрено "более формализованное место за столом переговоров" для НАТО, вместо полного контроля группы. Оправдать всё это собираются "укреплением связей между НАТО и Украиной для долгосрочной поддержки". Журналисты напоминают, что группа по поддержке ВСУ была создана в первые недели спецоперации РФ министром обороны Ллойдом Остином. Благодаря ей Киев оперативно в 2022 году получил оружие "на десятки миллиардов долларов". В связи с предстоящими президентскими выборами, в США хотят сделать эту группу "более устойчивой". СМИ также пишет, что в марте "за счёт экономии средств по предыдущим контрактам", Пентагон подготовил новый пакет помощи на 300 миллионов долларов для Украины. В него вошли артиллерия и средства ПВО.
https://ukraina.ru/20240324/1054067982.html
https://ukraina.ru/20240326/1054117049.html
сша
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/19/1048940398_0:149:624:617_1920x0_80_0_0_43c04220d38a32fdac11043aa12fbc06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дональд трамп, сша, киев, украина, нато, вооруженные силы украины, пентагон, ллойд остин, сво, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Дональд Трамп, США, Киев, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Ллойд Остин, СВО, ВСУ, военная помощь, военная техника

В США придумали как продолжить финансировать Киев в обход Трампа

23:39 02.04.2024
 
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Читать в
США передадут НАТО контроль над многонациональной группой, которая координирует поставки оружия на Украину, что поможет обойти возражения Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Об этом говорится в новой статье Politico
"США и другие западные страны рассматривают возможность передачи в НАТО возглавляемой США многонациональной группы, которая координирует поставки оружия на Украину, одно из нескольких новых предложений, которые могли бы помочь сохранить поток оружия в Киев при втором президентстве Дональда Трампа", – сказано в публикации.
Уточняется, что 3 и 4 апреля официальные лица обсудят ряд вариантов для обеспечения беспрепятственного финансирования ВСУ в будущем. Предположительно в июле Североатлантический альянс будет полностью контролировать организацию, занимающуюся этим вопросом.
Фёдор Войтоловский - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
24 марта, 08:46
Фёдор Войтоловский: Надежд на то, что при Трампе США не будут поддерживать Украину, нет никакихПредоставление Вашингтоном нового объема американской помощи Украине по-прежнему остается темой острого противоборства между администрацией Байдена и республиканцами в Конгрессе. Этот сюжет стал одним из важных элементов внешнеполитической повестки президентской гонки в США.
По данным чиновника США, которого цитирует издание, для этого также есть и другое предложение, которым предусмотрено "более формализованное место за столом переговоров" для НАТО, вместо полного контроля группы. Оправдать всё это собираются "укреплением связей между НАТО и Украиной для долгосрочной поддержки".
Журналисты напоминают, что группа по поддержке ВСУ была создана в первые недели спецоперации РФ министром обороны Ллойдом Остином. Благодаря ей Киев оперативно в 2022 году получил оружие "на десятки миллиардов долларов".
В связи с предстоящими президентскими выборами, в США хотят сделать эту группу "более устойчивой".
“Среди не всей группы, а части группы НАТО есть мнение, что лучше институционализировать процесс на случай переизбрания Трампа”, - заявил бывший чиновник Пентагона и НАТО Джим Таунсенд.
СМИ также пишет, что в марте "за счёт экономии средств по предыдущим контрактам", Пентагон подготовил новый пакет помощи на 300 миллионов долларов для Украины. В него вошли артиллерия и средства ПВО.
26 марта, 14:47
Страх перед Трампом. Почему украинцам хотят запретить контакты с иностранцами Между Зеленским и Украиной в целом оказывается можно поставить знак равенства, отождествляя его с целой страной и народом. Такой вывод можно сделать из нового законопроекта под номером 11104, который на днях подали "Слуги народа" Марьяна Безуглая и Галина Третьякова.
 
НовостиДональд ТрампСШАКиевУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныПентагонЛлойд ОстинСВОВСУвоенная помощьвоенная техника
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35Офицеры ВСУ опасаются обвала фронта из-за преимущества России - Politico
10:04Генпрокуратура РФ призвала Запад ответить за организацию терактов
09:00Нападки посла Киева, проблемы в энергетике, уловки НАТО. Главное на Украине на утро 3 апреля
08:05Главное за ночь 3 апреля
08:00Владимир Беляев: писатель, прославивший Каменец-Подольский
07:15Бум шарлатанства. Почему на Украине растет популярность астрологов и колдунов
06:50Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 году
06:45Аммар Канах: Россия получила самый мощный удар от Запада, потому что борется за весь остальной мир
06:00Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие
05:40Где же остановится Россия? Украинские эксперты в смятении от происходящего и в ожидании мира
05:34ВСУ в обороне: дроны, "боёвки", борьба за воздух
05:30"Разберитесь с ним на месте". Проукраинский блогер возмутился откровениями украинского нациста
05:20"Сутками без питьевой воды": военный политолог раскрыл, какие шокирующие факты сообщил пленный ВСУшник
05:10Туда прилетело очень хорошо: Рогов сообщил, как ВС РФ "накрыли" санаторий СБУ с элитными наемниками ВСУ
05:00"Сакральная перемога": Рогов о том, зачем Киев бросает на убой тысячи боевиков, чтобы удержать Работино
04:50"Лишилась ног и потеряла много крови": Рогов сообщил, почему нужна смертная казнь для террористов
04:40Возмездие для нацистов: политолог рассказал о возможной ликвидации главарей киевского режима
04:30"Запуганы до смерти": политолог раскрыл, как голодные ВСУшники сдаются в плен целыми подразделениями
04:10Смертоносные "колокольчики": Владимир Рогов сообщил, какие "кассетники" сбрасывают ВСУ на Запорожье
04:00Враг украинского народа: военный политолог объяснил, зачем Зеленский "утилизирует" собственных солдат
Лента новостейМолния