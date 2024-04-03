В Венгрии исключают приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне - 03.04.2024 Украина.ру
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В Венгрии исключают приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне
В Венгрии исключают приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне - 03.04.2024 Украина.ру
В Венгрии исключают приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне
Украину не пригласят в Североатлантический альянс на саммите НАТО в Вашингтоне, запланированном на лето этого года. Об этом 3 апреля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания совета глав министерств иностранных дел стран НАТО
2024-04-03T18:12
2024-04-03T18:12
новости
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Министр также подчеркнул, что альянс намерен увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке военнослужащих ВСУ. В свою очередь, Венгрия отказывается участвовать в этом. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина станет членом Североатлантического альянса, но для этого следует выработать ясную дорожную карту. Зимой координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что в США считают, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания боевых действий на её территории.
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новости, петер сийярто, венгрия, украина, вашингтон, нато, вооруженные силы украины, всу, сво, спецоперация
Новости, Петер Сийярто, Венгрия, Украина, Вашингтон, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, Спецоперация

В Венгрии исключают приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне

18:12 03.04.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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Украину не пригласят в Североатлантический альянс на саммите НАТО в Вашингтоне, запланированном на лето этого года. Об этом 3 апреля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания совета глав министерств иностранных дел стран НАТО
"Очевидно, что на саммите в Вашингтоне Украину по-прежнему не пригласят в НАТО, это скорее заместительные действия, очень опасные и очень дорогие", – сказал он.
Министр также подчеркнул, что альянс намерен увеличить координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке военнослужащих ВСУ. В свою очередь, Венгрия отказывается участвовать в этом.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина станет членом Североатлантического альянса, но для этого следует выработать ясную дорожную карту.
Зимой координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что в США считают, что Украина не сможет вступить в НАТО до окончания боевых действий на её территории.
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