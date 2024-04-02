Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ - 02.04.2024 Украина.ру
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Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ
Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ - 02.04.2024 Украина.ру
Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ
Сотрудников Салтовского трамвайного депо требуют уволиться и эвакуироваться в Тернополь для последующего трудоустройства. Об этом 2 апреля сообщил телеграм-канал "Свежести", приложив соответствующее заявление одного из водителей
2024-04-02T17:57
2024-04-02T17:58
новости
харьков
тернополь
игорь терехов
эвакуация
электроэнергия
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В нём водитель троллейбуса Косенко О. просит уволить его с занимаемой должности с 5 апреля для последующего перевода на КП "Тернопольэлектротранс". Все расходы по переезду Косенко обязуется оплатить самостоятельно. Тем временем, в соцсетях появились видео потока машин, покидающих Харьков. Ранее в этот же день мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове пока невозможно запустить электротранспорт в полном объёме. По его словам, сегодня в городе запущены только некоторые маршруты. Днём ранее Терехов уверял, что эвакуация населения из Харькова пока не планируется.
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новости, харьков, тернополь, игорь терехов, эвакуация, электроэнергия
Новости, Харьков, Тернополь, Игорь Терехов, эвакуация, электроэнергия

Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ

17:57 02.04.2024 (обновлено: 17:58 02.04.2024)
 
Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ
Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ
Читать в
Сотрудников Салтовского трамвайного депо требуют уволиться и эвакуироваться в Тернополь для последующего трудоустройства. Об этом 2 апреля сообщил телеграм-канал "Свежести", приложив соответствующее заявление одного из водителей
В нём водитель троллейбуса Косенко О. просит уволить его с занимаемой должности с 5 апреля для последующего перевода на КП "Тернопольэлектротранс". Все расходы по переезду Косенко обязуется оплатить самостоятельно.
Тем временем, в соцсетях появились видео потока машин, покидающих Харьков.
Ранее в этот же день мэр города Игорь Терехов заявил, что в Харькове пока невозможно запустить электротранспорт в полном объёме. По его словам, сегодня в городе запущены только некоторые маршруты.
Днём ранее Терехов уверял, что эвакуация населения из Харькова пока не планируется.
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Вчера, 16:42
В Харькове уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура - властиВКС России наносят удары по объектам Харькова новыми боеприпасами большего радиуса действия и сегодня в городе уничтожена почти вся энергетическая инфраструктура. Об этом 1 апреля заявил мэр Харькова Игорь Терехов
 
НовостиХарьковТернопольИгорь Тереховэвакуацияэлектроэнергия
 
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