https://ukraina.ru/20240402/1054252453.html
В Харькове невозможно запустить электротранспорт полностью - мэр
В Харькове невозможно запустить электротранспорт полностью - мэр - 02.04.2024 Украина.ру
В Харькове невозможно запустить электротранспорт полностью - мэр
В Харькове пока невозможно запустить электротранспорт в полном объёме, сообщил 2 апреля мэр города Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона
2024-04-02T12:05
2024-04-02T12:05
2024-04-02T12:05
новости
харьков
украина
игорь терехов
инфраструктура
транспорт
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Мэр Харькова сообщил, что некоторые маршруты электротранспорта уже запущены, в частности, троллейбусные маршруты, которыми люди могут подъехать к основным станциям метрополитена. "Что касается трамваев, то, к сожалению, сегодня нет такой возможности, чтобы запустить трамваи и наземный электротранспорт в полном объеме", - заявил Терехов.Накануне, 1 апреля, мэр Харькова рассказал, что в городе разрушена практически вся энергетическая инфраструктура.По его подсчётам, на восстановление городской инфраструктуры потребуется не менее 10 млрд долларов. При этом Терехов отметил, что украинская система противовоздушной обороны бессильна против боевых российских дронов "Герань-2".
https://ukraina.ru/20240328/1054156442.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, украина, игорь терехов, инфраструктура, транспорт
Новости, Харьков, Украина, Игорь Терехов, инфраструктура, транспорт
В Харькове невозможно запустить электротранспорт полностью - мэр
В Харькове пока невозможно запустить электротранспорт в полном объёме, сообщил 2 апреля мэр города Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона
Мэр Харькова сообщил, что некоторые маршруты электротранспорта уже запущены, в частности, троллейбусные маршруты, которыми люди могут подъехать к основным станциям метрополитена.
"Что касается трамваев, то, к сожалению, сегодня нет такой возможности, чтобы запустить трамваи и наземный электротранспорт в полном объеме", - заявил Терехов.
Накануне, 1 апреля, мэр Харькова рассказал
, что в городе разрушена практически вся энергетическая инфраструктура.
По его подсчётам, на восстановление городской инфраструктуры потребуется не менее 10 млрд долларов.
При этом Терехов отметил, что украинская система противовоздушной обороны бессильна против боевых российских дронов "Герань-2".