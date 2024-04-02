В Харькове невозможно запустить электротранспорт полностью - мэр - 02.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240402/1054252453.html
В Харькове невозможно запустить электротранспорт полностью - мэр
В Харькове невозможно запустить электротранспорт полностью - мэр - 02.04.2024 Украина.ру
В Харькове невозможно запустить электротранспорт полностью - мэр
В Харькове пока невозможно запустить электротранспорт в полном объёме, сообщил 2 апреля мэр города Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона
2024-04-02T12:05
2024-04-02T12:05
новости
харьков
украина
игорь терехов
инфраструктура
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103319/04/1033190468_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_fd2aee3fc0379d966f6c7f002e9056c5.jpg
Мэр Харькова сообщил, что некоторые маршруты электротранспорта уже запущены, в частности, троллейбусные маршруты, которыми люди могут подъехать к основным станциям метрополитена. "Что касается трамваев, то, к сожалению, сегодня нет такой возможности, чтобы запустить трамваи и наземный электротранспорт в полном объеме", - заявил Терехов.Накануне, 1 апреля, мэр Харькова рассказал, что в городе разрушена практически вся энергетическая инфраструктура.По его подсчётам, на восстановление городской инфраструктуры потребуется не менее 10 млрд долларов. При этом Терехов отметил, что украинская система противовоздушной обороны бессильна против боевых российских дронов "Герань-2".
https://ukraina.ru/20240328/1054156442.html
харьков
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103319/04/1033190468_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_f6ae06a4d1c3480be4df078c94146d44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, украина, игорь терехов, инфраструктура, транспорт
Новости, Харьков, Украина, Игорь Терехов, инфраструктура, транспорт

В Харькове невозможно запустить электротранспорт полностью - мэр

12:05 02.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Игорь ТереховИгорь Терехов
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Игорь Терехов
Читать в
В Харькове пока невозможно запустить электротранспорт в полном объёме, сообщил 2 апреля мэр города Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона
Мэр Харькова сообщил, что некоторые маршруты электротранспорта уже запущены, в частности, троллейбусные маршруты, которыми люди могут подъехать к основным станциям метрополитена.
"Что касается трамваев, то, к сожалению, сегодня нет такой возможности, чтобы запустить трамваи и наземный электротранспорт в полном объеме", - заявил Терехов.
Накануне, 1 апреля, мэр Харькова рассказал, что в городе разрушена практически вся энергетическая инфраструктура.
По его подсчётам, на восстановление городской инфраструктуры потребуется не менее 10 млрд долларов.
При этом Терехов отметил, что украинская система противовоздушной обороны бессильна против боевых российских дронов "Герань-2".
Пятая ТЭЦ Харькова
28 марта, 00:04
Кромешная тьма накрыла Харьков после ударов ВС РФ, пишут СМИРакетные обстрелы стратегических объектов Украины российской армией погрузили Харьков в кромешную тьму. Об этом 27 марта сообщила французская газета Express
 
НовостиХарьковУкраинаИгорь Тереховинфраструктуратранспорт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:57Кулеба пожаловался, что Швейцария заморозила только 5% активов РФ – Киев "надеется на большее"
18:33Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника
18:24Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля
18:24Александр Михайлов: В Киеве уже дошли до использования святых вещей для терактов и массовых убийств
18:18 Украина станет членом НАТО – Блинкен
18:10"К большому сожалению Украины". Как Запад поднял и укрепил российскую экономику
17:57Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ
17:44Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы
17:39ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
17:38"Мангалы", РЭБ, "лисьи норы". Как бойцы ВС РФ защищаются от украинских дронов
17:12Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу
17:07Экономический кризис и религиозный радикализм. Почему проиграла партия Эрдогана
17:01Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег
16:58За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский
16:44ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ
16:26Шойгу объявил о назначении новых командующих флотами РФ
16:13Прибалтийская агрессия против американского миролюбия
16:03"С террористом сложнее справиться": Картаполов рассказал, когда прекратится беспредел с беспилотниками
15:43Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры
15:20Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам
Лента новостейМолния