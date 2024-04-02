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В Харькове невозможно запустить электротранспорт полностью - мэр

В Харькове невозможно запустить электротранспорт полностью - мэр - 02.04.2024 Украина.ру

В Харькове невозможно запустить электротранспорт полностью - мэр

В Харькове пока невозможно запустить электротранспорт в полном объёме, сообщил 2 апреля мэр города Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона

2024-04-02T12:05

2024-04-02T12:05

2024-04-02T12:05

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Мэр Харькова сообщил, что некоторые маршруты электротранспорта уже запущены, в частности, троллейбусные маршруты, которыми люди могут подъехать к основным станциям метрополитена. "Что касается трамваев, то, к сожалению, сегодня нет такой возможности, чтобы запустить трамваи и наземный электротранспорт в полном объеме", - заявил Терехов.Накануне, 1 апреля, мэр Харькова рассказал, что в городе разрушена практически вся энергетическая инфраструктура.По его подсчётам, на восстановление городской инфраструктуры потребуется не менее 10 млрд долларов. При этом Терехов отметил, что украинская система противовоздушной обороны бессильна против боевых российских дронов "Герань-2".

https://ukraina.ru/20240328/1054156442.html

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новости, харьков, украина, игорь терехов, инфраструктура, транспорт