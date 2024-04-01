https://ukraina.ru/20240401/1054227658.html

"Избивают и отправляют умирать": хакеры показали, где содержат отказников на Украине

"Избивают и отправляют умирать": хакеры показали, где содержат отказников на Украине - 01.04.2024 Украина.ру

"Избивают и отправляют умирать": хакеры показали, где содержат отказников на Украине

Хакерская группа "Берегини" в своём телеграм-канале опубликовали видео с камеры видеонаблюдения украинского исправительного учреждения, где держат отказников от службы в Вооруженных силах Украины и дезертиров

2024-04-01T11:40

2024-04-01T11:40

2024-04-01T11:40

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Хакеры из группы "Берегини" получили доступ к камерам видеонаблюдения исправительного учреждения №83 в Николаевской области Украины.Хакеры отметили, что хотели включить гимн России, но в исправительном учреждении была сломана система оповещения. На здании помимо украинского, водружен также флаг "Правого сектора"*. "Ну главное "Красно-черный" флаг зафиксировали, как ориентир для фугасных подарков! Правосековская администрация исправительного учреждения №83 (Украина, Николаевская область) ожидает ФАБы", - написали хакеры.В телеграм-канале Beregini говорится, что в данных учреждениях людей, не желающих отправляться на фронт, "избивают и все равно отправляют умирать, защищая интересы США".Украинское издание "УНИАН" 27 марта со ссылкой на замначальника Ивано-Франковского областного военкомата сообщило, что по области разыскивают почти 40 тысяч уклонистов.Депутата Верховной Рады Александр Дубинский, которого обвиняют в госизмене, 28 марта предположил, что если в одной области их больше 40 тысяч, и число постоянно увеличивается, то по всей стране их около миллиона.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре прошлого года местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.*запрещенная в РФ экстремистская организация

https://ukraina.ru/20240328/1054159781.html

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новости, украина, николаевская область, александр дубинский, владимир зеленский, правый сектор, хакер, уклонисты, мобилизация, всу