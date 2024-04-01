"Избивают и отправляют умирать": хакеры показали, где содержат отказников на Украине - 01.04.2024 Украина.ру
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"Избивают и отправляют умирать": хакеры показали, где содержат отказников на Украине
"Избивают и отправляют умирать": хакеры показали, где содержат отказников на Украине - 01.04.2024 Украина.ру
"Избивают и отправляют умирать": хакеры показали, где содержат отказников на Украине
Хакерская группа "Берегини" в своём телеграм-канале опубликовали видео с камеры видеонаблюдения украинского исправительного учреждения, где держат отказников от службы в Вооруженных силах Украины и дезертиров
2024-04-01T11:40
2024-04-01T11:40
новости
украина
николаевская область
александр дубинский
владимир зеленский
правый сектор
хакер
уклонисты
мобилизация
всу
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Хакеры из группы "Берегини" получили доступ к камерам видеонаблюдения исправительного учреждения №83 в Николаевской области Украины.Хакеры отметили, что хотели включить гимн России, но в исправительном учреждении была сломана система оповещения. На здании помимо украинского, водружен также флаг "Правого сектора"*. "Ну главное "Красно-черный" флаг зафиксировали, как ориентир для фугасных подарков! Правосековская администрация исправительного учреждения №83 (Украина, Николаевская область) ожидает ФАБы", - написали хакеры.В телеграм-канале Beregini говорится, что в данных учреждениях людей, не желающих отправляться на фронт, "избивают и все равно отправляют умирать, защищая интересы США".Украинское издание "УНИАН" 27 марта со ссылкой на замначальника Ивано-Франковского областного военкомата сообщило, что по области разыскивают почти 40 тысяч уклонистов.Депутата Верховной Рады Александр Дубинский, которого обвиняют в госизмене, 28 марта предположил, что если в одной области их больше 40 тысяч, и число постоянно увеличивается, то по всей стране их около миллиона.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре прошлого года местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.*запрещенная в РФ экстремистская организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, николаевская область, александр дубинский, владимир зеленский, правый сектор, хакер, уклонисты, мобилизация, всу
Новости, Украина, Николаевская область, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Правый сектор, хакер, уклонисты, мобилизация, ВСУ

"Избивают и отправляют умирать": хакеры показали, где содержат отказников на Украине

11:40 01.04.2024
 
© JUST EVIL телеграм-канал
© JUST EVIL телеграм-канал
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Хакерская группа "Берегини" в своём телеграм-канале опубликовали видео с камеры видеонаблюдения украинского исправительного учреждения, где держат отказников от службы в Вооруженных силах Украины и дезертиров
Хакеры из группы "Берегини" получили доступ к камерам видеонаблюдения исправительного учреждения №83 в Николаевской области Украины.
Хакеры отметили, что хотели включить гимн России, но в исправительном учреждении была сломана система оповещения. На здании помимо украинского, водружен также флаг "Правого сектора"*.
"Ну главное "Красно-черный" флаг зафиксировали, как ориентир для фугасных подарков! Правосековская администрация исправительного учреждения №83 (Украина, Николаевская область) ожидает ФАБы", - написали хакеры.
В телеграм-канале Beregini говорится, что в данных учреждениях людей, не желающих отправляться на фронт, "избивают и все равно отправляют умирать, защищая интересы США".
Украинское издание "УНИАН" 27 марта со ссылкой на замначальника Ивано-Франковского областного военкомата сообщило, что по области разыскивают почти 40 тысяч уклонистов.
Депутата Верховной Рады Александр Дубинский, которого обвиняют в госизмене, 28 марта предположил, что если в одной области их больше 40 тысяч, и число постоянно увеличивается, то по всей стране их около миллиона.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре прошлого года местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
*запрещенная в РФ экстремистская организация
28 марта, 06:07
Зачистки офицеров, репрессии против уклонистов и инфекционные вспышки. Что происходит на ВолыниВ северо-западном углу Украины, на Волыни, украинские военкомы в ходе насильственной мобилизации выгребают оставшееся мужское население. Вместе с тем, растет и стихийное противостояние "людоловам".
 
НовостиУкраинаНиколаевская областьАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийПравый секторхакеруклонистымобилизацияВСУ
 
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