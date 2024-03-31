В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам - 31.03.2024 Украина.ру
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В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам
В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам - 31.03.2024 Украина.ру
В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам
Германия сегодня не готова противостоять киберугрозам, потому как для этого необходимо создать антикризисные группы, заявила 31 марта глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Германии Клаудиа Платтнер, передаёт Tagesspiegel
2024-03-31T18:24
2024-03-31T18:24
новости
германия
олаф шольц
крымский мост
маргарита симоньян
кибератаки
кибербезопасность
сво
спецоперация
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По её словам, для предотвращения кибератак власти должны "действовать с первой секунды" и представлять общую картину ситуации, но пока в ФРГ такая координация не отработана. Она добавила, что не должно быть необходимости звонить друг другу 16 раз, чтобы узнать, "что и в какой федеральной земле происходит". Однако структур, гарантировавших способность координировать действия в условиях такого кризиса сейчас в ФРГ нет. Напомним, в начале марта &nbsp;редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT&nbsp;Маргарита Симоньян&nbsp;опубликовала в своём телеграм-канале аудиозапись переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, в которой они обсуждали удары по Крымскому мосту. В ФРГ почти сутки не комментировали слитую аудиозапись. Немецкие журналисты&nbsp;возмутились&nbsp;отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу. Позже канцлеф ФРГ Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование", а министр обороны ФРГ&nbsp;Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, олаф шольц, крымский мост, маргарита симоньян, кибератаки, кибербезопасность, сво, спецоперация
Новости, Германия, Олаф Шольц, Крымский мост, Маргарита Симоньян, кибератаки, кибербезопасность, СВО, Спецоперация

В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам

18:24 31.03.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Германия сегодня не готова противостоять киберугрозам, потому как для этого необходимо создать антикризисные группы, заявила 31 марта глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Германии Клаудиа Платтнер, передаёт Tagesspiegel
По её словам, для предотвращения кибератак власти должны "действовать с первой секунды" и представлять общую картину ситуации, но пока в ФРГ такая координация не отработана.

"При необходимости нужно созвать кризисные группы и объединить возможности федерального правительства и властей федеральных земель. Ко всему этому мы сегодня не готовы, такая координация друг с другом не отработана", — сказала Платтнер в интервью СМИ.

Она добавила, что не должно быть необходимости звонить друг другу 16 раз, чтобы узнать, "что и в какой федеральной земле происходит". Однако структур, гарантировавших способность координировать действия в условиях такого кризиса сейчас в ФРГ нет.
Напомним, в начале марта  редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своём телеграм-канале аудиозапись переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, в которой они обсуждали удары по Крымскому мосту.
В ФРГ почти сутки не комментировали слитую аудиозапись. Немецкие журналисты возмутились отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу.
Позже канцлеф ФРГ Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование", а министр обороны ФРГ Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции.
Командно-штабные учения Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
2 марта, 12:47
В Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров Сегодня неизвестно, что ещё знает российская сторона об участии ФРГ в конфликте на стороне Украины. После появившейся в сети аудиозаписи телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждают удары по Крымскому мосту, минобороны Германии боится того, что могла произойти утечка большего объёма информации, передаёт Spiegel
 
НовостиГерманияОлаф ШольцКрымский мостМаргарита СимоньянкибератакикибербезопасностьСВОСпецоперация
 
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