https://ukraina.ru/20240331/1054218861.html

В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам

В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам - 31.03.2024 Украина.ру

В ФРГ заявили о неспособности противостоять киберугрозам

Германия сегодня не готова противостоять киберугрозам, потому как для этого необходимо создать антикризисные группы, заявила 31 марта глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Германии Клаудиа Платтнер, передаёт Tagesspiegel

2024-03-31T18:24

2024-03-31T18:24

2024-03-31T18:24

новости

германия

олаф шольц

крымский мост

маргарита симоньян

кибератаки

кибербезопасность

сво

спецоперация

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По её словам, для предотвращения кибератак власти должны "действовать с первой секунды" и представлять общую картину ситуации, но пока в ФРГ такая координация не отработана. Она добавила, что не должно быть необходимости звонить друг другу 16 раз, чтобы узнать, "что и в какой федеральной земле происходит". Однако структур, гарантировавших способность координировать действия в условиях такого кризиса сейчас в ФРГ нет. Напомним, в начале марта редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своём телеграм-канале аудиозапись переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, в которой они обсуждали удары по Крымскому мосту. В ФРГ почти сутки не комментировали слитую аудиозапись. Немецкие журналисты возмутились отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу. Позже канцлеф ФРГ Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование", а министр обороны ФРГ Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции.

https://ukraina.ru/20240302/1053665221.html

германия

крымский мост

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новости, германия, олаф шольц, крымский мост, маргарита симоньян, кибератаки, кибербезопасность, сво, спецоперация