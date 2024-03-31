В Раде горюют по несостоявшимся президентским выборам и ругают нынешнюю украинскую власть - 31.03.2024 Украина.ру
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В Раде горюют по несостоявшимся президентским выборам и ругают нынешнюю украинскую власть
В Раде горюют по несостоявшимся президентским выборам и ругают нынешнюю украинскую власть - 31.03.2024 Украина.ру
В Раде горюют по несостоявшимся президентским выборам и ругают нынешнюю украинскую власть
Действующая украинская власть неэффективна и непрофессиональна, а народное единство ненастоящее, заявила нардеп Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Своём телеграм-канале она опубликовала пост, в котором выразила сожаление из-за отмены президентских выборов в этом году
2024-03-31T15:41
2024-03-31T15:41
новости
украина
ирина геращенко
рада
верховная рада
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
президентские выборы
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По её словам, именно Россия сорвала выборы на Украине, где проведение голосования якобы оказалось невозможным из-за обстрелов, упустив, что президент страны сам говорил, что выборы сейчас "не ко времени". "Сейчас выборы действительно невозможны. И мы все должны сосредоточиться на поддержке ВСУ и приближении победы. Но в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна, это тоже очевидно. Для выживания стране требуется подлинное, а не фасадное, ритуальное, бумажное единство", – уточнила Геращенко. Нардеп вспомнила, как на Украине проходили выборы прежде (в том числе в 2014-2015 гг.) и акцентировала внимание на то, что они были "демократическими, прозрачными, европейскими". Она указала на то, что парламент нуждается в переформатировании монобольшинства, которого давно не существует, а массовые кадровые перестановки в Офисе президента наотрез отказалась комментировать, заявив, что такое ведомство не способно стоять во главе Украины. "Не может офис Зеленского руководить страной, как бы это кому-то ни хотелось. Поэтому возвращение парламенту и правительству субъектности - это тоже о выживании страны", – добавила Геращенко. Ранее ЦИК Украины подтвердил легитимность Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года (окончание срока его президентства). В России, несмотря на это, утверждают, что признавать легитимность действующего главы киевского режима после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.
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новости, украина, ирина геращенко, рада, верховная рада, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, президентские выборы
Новости, Украина, Ирина Геращенко, Рада, Верховная Рада, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, президентские выборы

В Раде горюют по несостоявшимся президентским выборам и ругают нынешнюю украинскую власть

15:41 31.03.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Верховная Рада
Зеленский Верховная Рада
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Действующая украинская власть неэффективна и непрофессиональна, а народное единство ненастоящее, заявила нардеп Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Своём телеграм-канале она опубликовала пост, в котором выразила сожаление из-за отмены президентских выборов в этом году
По её словам, именно Россия сорвала выборы на Украине, где проведение голосования якобы оказалось невозможным из-за обстрелов, упустив, что президент страны сам говорил, что выборы сейчас "не ко времени".
"Сейчас выборы действительно невозможны. И мы все должны сосредоточиться на поддержке ВСУ и приближении победы. Но в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна, это тоже очевидно. Для выживания стране требуется подлинное, а не фасадное, ритуальное, бумажное единство", – уточнила Геращенко.
Нардеп вспомнила, как на Украине проходили выборы прежде (в том числе в 2014-2015 гг.) и акцентировала внимание на то, что они были "демократическими, прозрачными, европейскими".
Она указала на то, что парламент нуждается в переформатировании монобольшинства, которого давно не существует, а массовые кадровые перестановки в Офисе президента наотрез отказалась комментировать, заявив, что такое ведомство не способно стоять во главе Украины.
"Не может офис Зеленского руководить страной, как бы это кому-то ни хотелось. Поэтому возвращение парламенту и правительству субъектности - это тоже о выживании страны", – добавила Геращенко.
Ранее ЦИК Украины подтвердил легитимность Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года (окончание срока его президентства). В России, несмотря на это, утверждают, что признавать легитимность действующего главы киевского режима после истечения срока его каденции, возможно, уже не придётся.
Зеленский СНБО
2 марта, 05:33
Зеленский выше Конституции? Украинские эксперты о приближающемся "вакууме легитимности"В украинских экспертных и политических кругах обсуждают геополитические перспективы страны и приближающийся политический кризис, когда после 20 мая закончится пятилетний срок президентских полномочий Зеленского.
 
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