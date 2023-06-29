https://ukraina.ru/20230629/1047664922.html

Зеленский отменил выборы. США промолчали

Зеленский отменил выборы. США промолчали - 29.06.2023 Украина.ру

Зеленский отменил выборы. США промолчали

Недавно, в ходе очередного своего сумбурного выступления, Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине состоятся после окончания боевых действий. 28 июня заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател ушёл от прямого ответа на вопрос журналиста, как относятся к этому решению США

2023-06-29T10:18

2023-06-29T10:18

2023-06-29T11:22

эксклюзив

украина

сша

ростислав ищенко

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Он назвал ситуацию гипотетической и отказался разговаривать на данную тему.Между тем у него было как минимум три возможности сформулировать ответ:1. Сослаться на украинское законодательство, запрещающее проведение выборов во время военного положения, пояснив при этом, что невозможно проведение нормальной избирательной кампании в стране, на территории которой ведутся широкомасштабные боевые действия, из которой убежало в разных направлениях не менее половины реального населения, а из оставшихся до миллиона служит в силовых и обеспечивающих их деятельность структурах (и им не до голосования). Да и агитацию в таких условиях проводить сложно, так как трудно отличить предвыборную критику властей, от злонамеренного подрыва обороноспособности.2. Заявить, что эта тема неактуальна — выборы через год, к тому времени война может закончиться и значит выборы пройдут. Предложить журналистам, если тема сохранит актуальность, вернуться к ней в конце зимы или ранней весной 2024 года.3. Заявить, что США, конечно, в курсе требований украинского законодательства и многочисленных трудностей, связанных с проведением выборов в военное время. Но Америка, мол, слишком привержена демократической процедуре и регулярной сменяемости властей (или подтверждению их легитимности путём получения на выборах мандата доверия на очередной срок), чтобы одобрить такое решение. Сказать, что США неоднократно вели войны, но даже во время Второй мировой войны (крупнейшей из тех, что вело человечество) избирательная кампания была проведена точно в срок и Рузвельт в четвёртый раз подряд занял Белый дом.Как видим, у Госдепа была возможность и поддержать Зеленского, и осудить Зеленского, и мотивированно отложить заявление своей позиции. Но американское дипломатическое ведомство предпочло вообще не комментировать ситуацию с подтверждением легитимности созданного и окормляемого ими режима.Ситуация нестандартная. Обычно у США всегда есть конкретная позиция, базирующаяся на их национальных интересах. Эта позиция может быть плохо аргументированной, опирающейся на домыслы и откровенную ложь, но, как правило, по любому актуальному политическому вопросу это жёсткая выверенная позиция, причём причины, по которым Вашингтон занял именно таковую, легко просчитываются.В данном случае, как видим, нет не только выраженной позиции, но даже намёка на её появление в будущем. Ибо отказ от комментария под предлогом того, что событие является гипотетическим, не выдерживает никакой критики. Любое ещё не произошедшее событие является гипотетическим, ибо может не произойти. При этом США регулярно радостно высказывают своё отношение к самым разным гипотетическим событиям, куда менее реальным, чем отмена выборов на Украине.Например, совсем недавно они всем рассказывали, что намерены предпринять если гипотетически Россия нанесёт по Украине ядерный удар. Вероятность российского ядерного удара по Украине стремится к нулю (хоть не является нулевой, но близка к этому значению), в то время как вероятность отмены президентских выборов на Украине приближается к ста процентам.Впрочем, отказ от занятия позиции — тоже позиция. Очевидно, именно отказ от конкретной позиции сегодня в наибольшей степени отвечает государственным интересам США.Почему же США не желают говорить об украинских выборах?Думаю, что США просто хотят оставить себе руки развязанными. В Вашингтоне не могут не понимать, что срок существования нацистской Украины подходит к концу. Но есть несколько неизвестных факторов.Во-первых, в данный момент Зеленский пытается при помощи необъявленной, но уже проводящейся тотальной мобилизации, пополнить понесшие потери ударные фронтовые части и вновь создать какой-то стратегический резерв, вновь выпрашивая для этого западную технику.Во-вторых, есть шанс появления на Украине регулярных польских и прибалтийских военных в составе польско-литовско-украинского корпуса. США не знают реакции России на подобного рода авантюру, следовательно не могут точно просчитать развитие событий по этому варианту. Надо будет решения принимать за доской, а в этом случае лучше иметь руки развязанными, не сковывать себя заранее занятой позицией.В-третьих, реальным является быстрое обрушение фронта ещё в текущем или в следующем году, с одновременной утратой правительством контроля над событиями в тылу. Дальше события могут развиваться по нескольким вариантам. Среди них:· замена нынешней команды военным правительством, которому временно удастся стабилизировать ситуацию (судьба Зеленского при этом может различаться от эмиграции на Запад, до исчезновения или гибели);· быстрое занятие российскими войсками территории всей Украины (с бегством нынешней власти на Запад и превращением её в правительство в изгнании или, при условии закрытия украинского неба ВКС РФ, с захватом президента, министров и депутатов наступающими российскими войсками раньше, чем они смогут убежать);· занятие российскими войсками части территории Украины (с захватом в плен или бегством действующей киевской власти) и встреча их с вступающими на территорию Украины с Запада регулярными частями Войска Польского (с переходом этой встречи в вооружённую конфронтацию или без таковой – с согласованием демаркационной линии).Как видим, только приведенные варианты (а их можно плодить и плодить) включают массу подвариантов. Просчитать все из них невозможно. Между тем, для США есть существенная разница, между украинским правительством, потерявшим территорию, но сбежавшим на Запад и украинской властью в полном составе оказавшейся в руках России.В первом случае США будут настаивать на том, что под их контролем работает легитимное правительство Украины в изгнании. Срок полномочий которого не может закончиться, поскольку военное положение не отменено, а значит любые выборы на Украине не легитимны и не будут признаны США, как не будет признан и любой мир, подписанный Россией с любым украинским правительством, кроме "правительства в изгнании". Срок полномочий правительства в изгнании не может закончиться пока оно не назначит и не проведёт на Украине выборы, а выборы оно не может провести, поскольку не контролирует Украину, находясь в изгнании. Круг замыкается, США получают мощную дипломатическую позицию, с которой их сдвинуть можно будет только силой.В варианте же вся украинская власть оказалась под российским контролем, США немедленно "вспомнят" что у неё истёк срок полномочий (президент потеряет легитимность уже в мае 2024 года, а Рада осенью того же года). То есть Вашингтону надо, чтобы коллапс Украины произошёл не раньше мая 2024 г., тогда они немедленно заявят, что украинская власть утратила свою легитимность, ибо вышел срок её полномочий, что любые выборы на Украине США признают только в том случае, если они пройдут под международным контролем и охватят всю территорию в границах января 2014 года (возможно без Крыма и Севастополя), что предварительно надо обеспечить возвращение беженцев или дать им возможность проголосовать в местах их нахождения и что только такое правительство будет полномочно подписывать от имени Украины условия мира.Вновь получаем позицию, которая дипломатическими средствами не атакуется, давить её можно только силой.Это только два варианта, причём разобраны весьма схематично. Для полноценного разбора всех вероятностей понадобится не статья, а книга, возможно даже не один том. Но даже из двух этих вариантов следует, что сегодня Вашингтон не знает, что ему будет выгодно через год: признать отмену выборов законным решением, или чудовищным нарушением демократических норм.По факту взятой американцами паузы можем сделать единственный вывод: США смирились с разгромом ВСУ на поле боя и готовятся к дипломатическим баталиям в постукраинской реальности.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230629/1047659821.html

https://ukraina.ru/20230628/1047642333.html

https://ukraina.ru/20230629/1047640910.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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эксклюзив, украина, сша, ростислав ищенко