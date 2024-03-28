Новый глава СВР, теракт в "Крокусе" и украинские националисты. Итоги 28 марта на Украине - 28.03.2024 Украина.ру
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Новый глава СВР, теракт в "Крокусе" и украинские националисты. Итоги 28 марта на Украине
Новый глава СВР, теракт в "Крокусе" и украинские националисты. Итоги 28 марта на Украине - 28.03.2024 Украина.ру
Новый глава СВР, теракт в "Крокусе" и украинские националисты. Итоги 28 марта на Украине
В СК РФ заявили о связях устроивших теракт в "Крокус Сити Холле" с украинскими националистами. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, кого назначил новым главой Службы внешней разведки
2024-03-28T18:15
2024-03-28T18:15
хроники
эксклюзив
украина
россия
служба внешней разведки
владимир зеленский
андрей ермак
айдар
ск рф
крокус сити холл
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О новых обстоятельствах в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле" сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Как указывалось в сообщении, председатель СК России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание и заслушал отчет следственной группы о ходе расследования.Следователи доложили о проводимой активной работе по воссозданию полной картины совершённого преступления, как на этапах подготовки и планирования, так и совершения террористического нападения на безоружных граждан."Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", - сообщила пресс-служба Следственного комитета России.Также отмечалось, что в распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления."Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу", - указывалось в сообщении пресс-службы.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что правоохранители не исключают, что совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" находились под действием психотропных веществ."Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под действием психотропных веществ. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы", - рассказал собеседник агентства.Если это подтвердится, то может стать отягчающим обстоятельством для обвиняемых.Также ранее издание The New York Times сообщило, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле"."Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане (террористов - Ред.) сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах", — указывалось в статье.Издание сослалось на чиновников из европейских и американских служб безопасности.По последним данным МЧС, в теракте в "Крокус Сити Холле" погибли 143 человека.Почему ИващенкоО том, кого же он назначил новым главой Службы внешней разведки Украины президент Украины Владимир Зеленский сообщил в СВР во время представления украинским разведчикам нового начальника."Новым руководителем Службы внешней разведки Украины я назначил боевого генерала Олега Иващенко. Он - человек профессиональный, прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную нашу государственную цель сейчас", - отметил президент Украины.Он также описал задачи для СВР."Украинская разведка должна работать везде в мире, где уже есть и могут быть наши интересы. Везде в мире &lt;...&gt; должна выигрывать Украина. Во время войны есть вещи абсолютно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно. Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", - отметил Зеленский.Он также поблагодарил бывшего главу СВР Александра Литвиненко, которого назначил секретарём Совета национальной безопасности и обороны.Как отмечает ряд экспертов, назначение Литвиненко связано с его близостью к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку."Он в своё время подрабатывал в СНБО, где-то начиная с 14-го года — был там где-то на небольших должностях. Что мы знаем о нём? Это друг младшего Ермака. Они с ним занимались, как это мы называли... В14-ом году мы называли это "военный туризм". Приехали, пару фоточек и так далее. Я чего вспомнил этого персонажа, ведь именно он приезжал тогда с Ермаком младшим. Сделали тогда несколько фотографий в городе Счастье на фоне ТЭЦ в расположении батальона "Айдар"* с такой подтекстом "Тяжкие будни в "Айдаре"*. А меня это тогда, извините, немного вкурвило, я поднял немного хай, был даже брифинг в парламенте по поводу этих тезисов — это было опубликовано на странице Ермака малого. Это я просто говорю о 14-ом годе. Так вот, они дружат уже больше 20 лет", - заявил 27 марта в интервью Светлане Орловской бывший боец батальона "Айдар"* и экс-народный депутат Украины Игорь Лапин.Он также заявил, что нынешняя украинская СВР полностью подконтрольна Главному управлению разведки Минобороны Украины."Я не знаю, какой эффект был от господина Литвиненко в Службе внешней разведки. Мы знаем, что её в принципе загнали полностью под ГУР", - отметил Лапин.Ранее находящийся сейчас под арестом экс-сотрудник ГУР Роман Червинский обвинил Литвиненко в трусости."Мы не выехали [с Украины] в первые дни, как кое-кто из их окружения — те, кого они поназначали вместо нас на эти должности &lt;...&gt; Это был и &lt;...&gt; начальник Службы внешней разведки. Первые два дня его разведчики не знали, что делать. Вы знаете, что в первые два дня в центральный офис Службы внешней разведки парни из Территориальной обороны зашли, и взяли себе там оружие, потому, что не было, чем защищать Родину? Может, он был и заперт на замок, но замки в то время ничего не значили. Когда они (парни из ТрО) знали, что там оружие, они зашли потому, что разведчики все оказались на Западной Украине, начальник выключил телефон, сказал: "Все переодевайтесь в "гражданку", встретимся. Мы вас найдём". Вот такая была фраза. И этот человек сейчас возглавляет СВР", - отмечал он 25 апреля 2023 года в интервью Марине Данилюк-Ярмолаевой.Что касается нового главы Службы внешней разведки то об Иващенко известно, что он — генерал-лейтенант, в 2021 году и до назначения на пост главы СВР он занимал пост первого замначальника ГУР МОУ, в 2019 году Иващенко был замначальника ГШ ВСУ по разведке. 31 марта 2022 года Зеленский наградил Иващенко орденом Богдана Хмельницкого III степени.* - запрещённая в РФ террористическая организация
https://ukraina.ru/20240328/1054164437.html
https://ukraina.ru/20240328/1054161058.html
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Егор Леев
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, эксклюзив, украина, россия, служба внешней разведки , владимир зеленский, андрей ермак, айдар, ск рф, крокус сити холл, теракт, терроризм
Хроники, Эксклюзив, Украина, Россия, Служба внешней разведки , Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Айдар, СК РФ, Крокус Сити Холл, теракт, терроризм

Новый глава СВР, теракт в "Крокусе" и украинские националисты. Итоги 28 марта на Украине

18:15 28.03.2024
 
© Фото : Пресс-служба президента Украиныглава СВР Украины Олег Иващенко
глава СВР Украины Олег Иващенко - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В СК РФ заявили о связях устроивших теракт в "Крокус Сити Холле" с украинскими националистами. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, кого назначил новым главой Службы внешней разведки
О новых обстоятельствах в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле" сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Как указывалось в сообщении, председатель СК России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание и заслушал отчет следственной группы о ходе расследования.
Следователи доложили о проводимой активной работе по воссозданию полной картины совершённого преступления, как на этапах подготовки и планирования, так и совершения террористического нападения на безоружных граждан.
"Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", - сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
13:00
Киев предупредили о ДРГ, пытки и убийства пленных, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 мартаКиевские власти предупредили о возможности проникновения в город "ДРГ противника". В ООН признали пытки и убийства российских военнопленных на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Также отмечалось, что в распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления.
"Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу", - указывалось в сообщении пресс-службы.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что правоохранители не исключают, что совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" находились под действием психотропных веществ.
"Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под действием психотропных веществ. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы", - рассказал собеседник агентства.
Если это подтвердится, то может стать отягчающим обстоятельством для обвиняемых.
Также ранее издание The New York Times сообщило, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле".
"Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане (террористов - Ред.) сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах", — указывалось в статье.
Издание сослалось на чиновников из европейских и американских служб безопасности.
По последним данным МЧС, в теракте в "Крокус Сити Холле" погибли 143 человека.
09:42
Проблема Буданова*, незащищённые рубежи. Главное на Украине на утро 28 мартаНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* рассказал о проблеме для нацбезопасности. Западные СМИ рассказали о нехватке мин для сооружения защитных рубежей
Почему Иващенко
О том, кого же он назначил новым главой Службы внешней разведки Украины президент Украины Владимир Зеленский сообщил в СВР во время представления украинским разведчикам нового начальника.
"Новым руководителем Службы внешней разведки Украины я назначил боевого генерала Олега Иващенко. Он - человек профессиональный, прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную нашу государственную цель сейчас", - отметил президент Украины.
Он также описал задачи для СВР.
"Украинская разведка должна работать везде в мире, где уже есть и могут быть наши интересы. Везде в мире <...> должна выигрывать Украина. Во время войны есть вещи абсолютно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно. Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", - отметил Зеленский.
Он также поблагодарил бывшего главу СВР Александра Литвиненко, которого назначил секретарём Совета национальной безопасности и обороны.
Как отмечает ряд экспертов, назначение Литвиненко связано с его близостью к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку.
"Он в своё время подрабатывал в СНБО, где-то начиная с 14-го года — был там где-то на небольших должностях. Что мы знаем о нём? Это друг младшего Ермака. Они с ним занимались, как это мы называли... В14-ом году мы называли это "военный туризм". Приехали, пару фоточек и так далее. Я чего вспомнил этого персонажа, ведь именно он приезжал тогда с Ермаком младшим. Сделали тогда несколько фотографий в городе Счастье на фоне ТЭЦ в расположении батальона "Айдар"* с такой подтекстом "Тяжкие будни в "Айдаре"*. А меня это тогда, извините, немного вкурвило, я поднял немного хай, был даже брифинг в парламенте по поводу этих тезисов — это было опубликовано на странице Ермака малого. Это я просто говорю о 14-ом годе. Так вот, они дружат уже больше 20 лет", - заявил 27 марта в интервью Светлане Орловской бывший боец батальона "Айдар"* и экс-народный депутат Украины Игорь Лапин.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Вчера, 18:00
Непростое время Сербии, обстрел Белгорода, требования к мигрантам в РФ. Итоги 27 марта
Он также заявил, что нынешняя украинская СВР полностью подконтрольна Главному управлению разведки Минобороны Украины.
"Я не знаю, какой эффект был от господина Литвиненко в Службе внешней разведки. Мы знаем, что её в принципе загнали полностью под ГУР", - отметил Лапин.
Ранее находящийся сейчас под арестом экс-сотрудник ГУР Роман Червинский обвинил Литвиненко в трусости.
"Мы не выехали [с Украины] в первые дни, как кое-кто из их окружения — те, кого они поназначали вместо нас на эти должности <...> Это был и <...> начальник Службы внешней разведки. Первые два дня его разведчики не знали, что делать. Вы знаете, что в первые два дня в центральный офис Службы внешней разведки парни из Территориальной обороны зашли, и взяли себе там оружие, потому, что не было, чем защищать Родину? Может, он был и заперт на замок, но замки в то время ничего не значили. Когда они (парни из ТрО) знали, что там оружие, они зашли потому, что разведчики все оказались на Западной Украине, начальник выключил телефон, сказал: "Все переодевайтесь в "гражданку", встретимся. Мы вас найдём". Вот такая была фраза. И этот человек сейчас возглавляет СВР", - отмечал он 25 апреля 2023 года в интервью Марине Данилюк-Ярмолаевой.
Что касается нового главы Службы внешней разведки то об Иващенко известно, что он — генерал-лейтенант, в 2021 году и до назначения на пост главы СВР он занимал пост первого замначальника ГУР МОУ, в 2019 году Иващенко был замначальника ГШ ВСУ по разведке. 31 марта 2022 года Зеленский наградил Иващенко орденом Богдана Хмельницкого III степени.
* - запрещённая в РФ террористическая организация
 
ХроникиЭксклюзивУкраинаРоссияСлужба внешней разведкиВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакАйдарСК РФКрокус Сити Холлтеракттерроризм
 
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Заголовок открываемого материала
18:15Новый глава СВР, теракт в "Крокусе" и украинские националисты. Итоги 28 марта на Украине
17:59В СК РФ официально заявили об украинском следе в теракте в "Крокусе"
17:58Украинский телемарафон - лживый и пропагандистский, признал Порошенко
17:57Максим Бардин: Зеленский решил сменить имидж и предстать в образе Лукашенко
17:39Признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придётся – Лавров
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17:25Стиральные машины и холодильники не по карману большинству украинцев - Порошенко
17:24ВС Украины не готовы к обороне в случае российского наступления – Зеленский
17:23Что делать с теми, кто пришёл нас убивать: о новых угрозах для Херсонской области и всей России– Леонтьев
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16:50Роковое решение Зеленского четырехлетней давности спровоцировало новую эпидемию в ВСУ
16:49Порошенко призвал не повышать акцизы на топливо до вступления в ЕС
16:32The Economist анонсировал большое наступление РФ летом и призвал украинцев молиться
16:15Террористов "Крокуса" внесли в черный список Росфинмониторинга
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16:00Терентий Дерибас – революционер и контрразведчик. Как был сорван план японского вторжения в СССР "Оцу"
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