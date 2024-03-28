https://ukraina.ru/20240328/1054177260.html

Новый глава СВР, теракт в "Крокусе" и украинские националисты. Итоги 28 марта на Украине

Новый глава СВР, теракт в "Крокусе" и украинские националисты. Итоги 28 марта на Украине - 28.03.2024 Украина.ру

Новый глава СВР, теракт в "Крокусе" и украинские националисты. Итоги 28 марта на Украине

В СК РФ заявили о связях устроивших теракт в "Крокус Сити Холле" с украинскими националистами. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, кого назначил новым главой Службы внешней разведки

2024-03-28T18:15

2024-03-28T18:15

2024-03-28T18:15

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О новых обстоятельствах в расследовании теракта в "Крокус Сити Холле" сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Как указывалось в сообщении, председатель СК России Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание и заслушал отчет следственной группы о ходе расследования.Следователи доложили о проводимой активной работе по воссозданию полной картины совершённого преступления, как на этапах подготовки и планирования, так и совершения террористического нападения на безоружных граждан."Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления. В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", - сообщила пресс-служба Следственного комитета России.Также отмечалось, что в распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления."Установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу", - указывалось в сообщении пресс-службы.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что правоохранители не исключают, что совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" находились под действием психотропных веществ."Не исключено, что в момент совершения преступления фигуранты находились под действием психотропных веществ. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы", - рассказал собеседник агентства.Если это подтвердится, то может стать отягчающим обстоятельством для обвиняемых.Также ранее издание The New York Times сообщило, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле"."Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане (террористов - Ред.) сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах", — указывалось в статье.Издание сослалось на чиновников из европейских и американских служб безопасности.По последним данным МЧС, в теракте в "Крокус Сити Холле" погибли 143 человека.Почему ИващенкоО том, кого же он назначил новым главой Службы внешней разведки Украины президент Украины Владимир Зеленский сообщил в СВР во время представления украинским разведчикам нового начальника."Новым руководителем Службы внешней разведки Украины я назначил боевого генерала Олега Иващенко. Он - человек профессиональный, прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную нашу государственную цель сейчас", - отметил президент Украины.Он также описал задачи для СВР."Украинская разведка должна работать везде в мире, где уже есть и могут быть наши интересы. Везде в мире <...> должна выигрывать Украина. Во время войны есть вещи абсолютно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно. Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал", - отметил Зеленский.Он также поблагодарил бывшего главу СВР Александра Литвиненко, которого назначил секретарём Совета национальной безопасности и обороны.Как отмечает ряд экспертов, назначение Литвиненко связано с его близостью к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку."Он в своё время подрабатывал в СНБО, где-то начиная с 14-го года — был там где-то на небольших должностях. Что мы знаем о нём? Это друг младшего Ермака. Они с ним занимались, как это мы называли... В14-ом году мы называли это "военный туризм". Приехали, пару фоточек и так далее. Я чего вспомнил этого персонажа, ведь именно он приезжал тогда с Ермаком младшим. Сделали тогда несколько фотографий в городе Счастье на фоне ТЭЦ в расположении батальона "Айдар"* с такой подтекстом "Тяжкие будни в "Айдаре"*. А меня это тогда, извините, немного вкурвило, я поднял немного хай, был даже брифинг в парламенте по поводу этих тезисов — это было опубликовано на странице Ермака малого. Это я просто говорю о 14-ом годе. Так вот, они дружат уже больше 20 лет", - заявил 27 марта в интервью Светлане Орловской бывший боец батальона "Айдар"* и экс-народный депутат Украины Игорь Лапин.Он также заявил, что нынешняя украинская СВР полностью подконтрольна Главному управлению разведки Минобороны Украины."Я не знаю, какой эффект был от господина Литвиненко в Службе внешней разведки. Мы знаем, что её в принципе загнали полностью под ГУР", - отметил Лапин.Ранее находящийся сейчас под арестом экс-сотрудник ГУР Роман Червинский обвинил Литвиненко в трусости."Мы не выехали [с Украины] в первые дни, как кое-кто из их окружения — те, кого они поназначали вместо нас на эти должности <...> Это был и <...> начальник Службы внешней разведки. Первые два дня его разведчики не знали, что делать. Вы знаете, что в первые два дня в центральный офис Службы внешней разведки парни из Территориальной обороны зашли, и взяли себе там оружие, потому, что не было, чем защищать Родину? Может, он был и заперт на замок, но замки в то время ничего не значили. Когда они (парни из ТрО) знали, что там оружие, они зашли потому, что разведчики все оказались на Западной Украине, начальник выключил телефон, сказал: "Все переодевайтесь в "гражданку", встретимся. Мы вас найдём". Вот такая была фраза. И этот человек сейчас возглавляет СВР", - отмечал он 25 апреля 2023 года в интервью Марине Данилюк-Ярмолаевой.Что касается нового главы Службы внешней разведки то об Иващенко известно, что он — генерал-лейтенант, в 2021 году и до назначения на пост главы СВР он занимал пост первого замначальника ГУР МОУ, в 2019 году Иващенко был замначальника ГШ ВСУ по разведке. 31 марта 2022 года Зеленский наградил Иващенко орденом Богдана Хмельницкого III степени.* - запрещённая в РФ террористическая организация

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, служба внешней разведки , владимир зеленский, андрей ермак, айдар, ск рф, крокус сити холл, теракт, терроризм