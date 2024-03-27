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"Кто Угодно Другой". Новые тенденции в битве Трампа и Байдена

"Кто Угодно Другой". Новые тенденции в битве Трампа и Байдена - 27.03.2024 Украина.ру

"Кто Угодно Другой". Новые тенденции в битве Трампа и Байдена

Если не случится ничего сверхординарного, бывший и нынешний президенты США - Дональд Трамп и Джо Байден - вновь сойдутся в битве за Белый дом на ноябрьских выборах. Предсказать, кто же будет править Америкой следующие четыре года, сложно, поскольку чаша весов склоняется то в сторону республиканца, то в сторону демократа

2024-03-27T18:01

2024-03-27T18:01

2024-03-27T18:01

эксклюзив

сша

президентские выборы

дональд трамп

джо байден

роберт кеннеди-младший

опрос

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Этап первичных выборов в США будет продолжаться до лета, но кандидаты в президенты от обеих партий уже определились, причём непривычно рано: от демократов за Белый дом будет бороться действующий глава государства Джо Байден, от республиканцев – президент бывший Дональд Трамп. Как и в 2020 году. Последний и единственный раз в американской истории подобный реванш состоялся в 1956-м: тогда находившийся у власти республиканец Дуайт Эйзенхауэр, как и четырьмя годами ранее, обошёл бывшего постоянного представителя США и ООН и губернатора Иллинойса демократа Эдлая Стивенсона (с перевесом в 15,4% голосов).Рейтинговые качелиВ чью пользу будет исход битвы 2.0, сейчас предсказать сложно, поскольку, во-первых, разрыв между новыми-старыми кандидатами укладывается в рамки статистической погрешности. Во-вторых, лидерство склоняется то в одну сторону, то в другую.На протяжении нескольких месяцев опросы показывали стабильное, хоть и небольшое, преимущество Трампа. Но совместное исследование агентства Bloomberg и консалтинговой компании Morning Consult, проведённое 8 марта, продемонстрировало укрепление позиций Байдена в колеблющихся штатах, которые, как правило, и определяют конечные результаты президентских выборов. В Пенсильвании и Мичигане рейтинги политиков сравнялись (а в первом у Трампа было +6%); в Висконсине Байден обошёл Трампа на 1%, хотя в феврале уступал 4%; в Джорджии преимущество в 7% на стороне Трампа; в Аризоне, Неваде и Северной Каролине Байден сокращает отставание (5%, 2% и 6% соответственно). В общей сумме при счёте 47% против 43% в колеблющихся штатах впереди республиканец.Есть несколько факторов, содействовавших сдвигу с мёртвой точки и устремлению в положительную сторону рейтинга президента, которого только ленивый не упрекнул в неспособности руководить страной из-за развивающейся деменции.1. Респонденты позитивно оценили достаточно бодрое обращение Байдена к Конгрессу, состоявшееся за день до опроса;2. Американцам пришлась по душе идея Байдена о введении 25% налога для миллиардеров (в колеблющихся штатах за повышение подоходного налога для лиц, чей доход свыше $400 000 долларов в год, выступают 68% респондентов). Трамп, наоборот, ратует за сокращение роли государства, да и вводить дополнительные налоги миллиардер не станет;3. Байден успел совершить несколько поездок в колеблющиеся штаты, в отличие от Трампа, чьё время сейчас занято судебными разбирательствами, устроенными ему Белым домом;Судебные разборки Трампа пошли не по сценарию демократовНа американских выборах, как и на войне, все средства хороши. Вот Белый дом и придумал запустить уголовное преследование бывшего президента, чтобы выбить его из предвыборной гонки.Доказывать свою невиновность Трампу приходится более чем по 90 эпизодам в рамках четырёх уголовных дел, на что уходит не только много сил, но и денег. Причём судьи назначают настолько огромные суммы залога, что даже такой состоятельный человек, как Трамп, не способен собрать их. Он сетовал, что у него нет $464 млн на залог для обжалования решения суда в Нью-Йорке в деле о завышении стоимости активов, и ни одна из 30 страховых компаний не согласилась выступить гарантом внесения средств.По мнению миллиардера, таким образом его пытаются вынудить распродать своё имущество и лишиться финансовых средств на избирательную кампанию, а это не что иное, как вмешательство в выборы. В конечном итоге деньги Трамп нашёл, генеральный прокурор штата Нью-Йорк объявила об аресте его объектов недвижимости, но апелляционный суд Нью-Йорка, за которым остаётся последнее слово, сократил размер залога до $175 млн, т.е. на 62%.На успех в результате апелляции Трамп надеется также по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о якобы имевшей место связи, слушания по которому начнутся 15 апреля.Кроме того, ещё два дела адвокаты рассчитывают закрыть, доказав наличие у Трампа президентского иммунитета через Верховный суд США, где большинство за судьями-назначенцами президентов-республиканцев. Этот иск будет рассмотрен 25 апреля. Верховный суд уже вставал на его сторону, отказав властям Колорадо в праве исключить бывшего главу государства из праймериз в штате.Так что пока кандидату-республиканцу удаётся противостоять атакам демократов.Страхи Байдена и запасной план на случай проигрышаНесмотря на положительную динамику в колеблющихся штатах, Байден, как пишет газета The New York Times, боится поражения на предстоящих выборах. Поэтому он регулярно обсуждает предвыборную кампанию с 44-м президентом США Бараком Обамой, при котором был вице-президентом. А тот, в свою очередь, звонит высокопоставленным консультантам предвыборного штаба самого Байдена и руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джеффу Зинтсу, чтобы выработать стратегию и дать советы.Американский лидер опасается поражения от своего заклятого соперника, а сам при этом фактически не ведёт избирательную кампанию. К концу 2023 года, согласно отчётам о финансировании кампании, штаб Байдена состоял всего из 70 человек, хотя планировалось набрать 350 новых сотрудников. Для сравнения: летом 2012 года команда Обамы, переизбиравшегося на второй срок, насчитывала более 900 человек.А деньги-то на агитацию расходуются. Как – это другой вопрос. Байден теряет поддержку среди традиционного электората Демпартии: если в 2020 году он получил голоса 87% афроамериканцев, то повторно поддержать его готовы лишь 63%. Тогда голоса латиноамериканцев распределились в соотношении 2:1 в пользу демократа, а сейчас большинство из них на стороне Трампа. Согласно последнему опросу Times/Siena, преимущество Байдена над Трампом среди небелых американцев сократилось с почти 50% в 2020 году до 12%."Всё сводится к цветным избирателям, и эти избиратели разозлены. Я думаю, весьма вероятно, что он проиграет", - сказал на условиях анонимности чиновник Белого дома, бывший участник предвыборного штаба Байдена.Советники же американского лидера не особо обеспокоены низкой популярностью своего кандидата среди молодёжи и представителей национальных меньшинств, веря, что те всё равно проголосуют за Байдена.Штатные и внештатные юристы тем временем готовятся к тому, что президент победит с минимальным отрывом, и Трамп будет оспаривать исход голосования. Как рассказали источники журнала Rolling Stone, проекты заявлений и юридические ходатайства для всевозможных чрезвычайных ситуаций уже написаны и находятся наготове. В этот раз Трамп может оказаться гораздо ближе к победе, а его усилия по работе с результатами выборов - гораздо более организованными, отмечает издание. К тому же сейчас вокруг него сплотилось значительно больше республиканцев. В связи с этим по сравнению с предыдущими президентскими выборами количество "катастрофических сценариев", прорабатываемых командой Байдена, сильно выросло.Вызов Трампу и Байдену бросает "кто угодно другой"Перспектива опять делать выбор между Трампом и Байденом на ноябрьских выборах большинство американских избирателей по-прежнему не радует. И один из таких недовольных граждан 35-летний Дастин Эби, ветеран армии США и учитель математики, не придумал ничего лучше, чем самому баллотироваться в президенты, а, чтобы отобразить настроения сограждан, даже изменил имя – теперь его официально зовут "Кто Угодно Другой"."Должен быть какой-то выход для таких людей, как я, которые просто сыты по горло этой постоянной борьбой за власть между двумя партиями, не приносящей никакой пользы простому человеку. Дело не во мне как человеке, а в идее буквально любого другого", - пояснил он.По словам мужчины, американское законодательство не предусматривает строку "против всех" в избирательном бюллетене, поэтому "Кто Угодно Другой" должен стать выражением именно этого варианта.На сайте этого кандидата написано, что "Кто Угодно Другой" — это не человек, это клич к сплочению". Американцы слишком долго были жертвой своих политических партий, ставящих партийную преданность выше управления, поэтому им пора объединиться и вместе дать понять Вашингтону: или кандидат будет представлять интересы избирателей, или он будет заменён. Америка не должна быть поставлена перед выбором между "королём долгов" Трампом и 81-летним стариком Байденом."Люди голосуют за меньшее из зол, а не за того, в кого они на самом деле верят и кого поддерживают", - подчёркивает мужчина.Подтверждением его слов можно считать результаты уже упомянутого опроса Bloomberg/ Morning Consult. Респондентов спросили, будут они голосовать в ноябре в большей степени за своего кандидата или против его оппонента. Так вот, почти половина сторонников Байдена (45%) на самом деле, поддерживая его, пытается предотвратить возвращение Трампа в Белый дом, а из электората Трампа таким образом действуют только 28%, соответственно, 72% проголосуют за него как такового.Всё внимание приковано к соперничеству бывшего и нынешнего президентов. Но в гонке ещё остаётся другой кандидат – юрист Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США. Накануне он объявил имя своей напарницы, которая в случае победы займёт кресло вице-президента. Это его коллега-юрист 38-летняя Николь Шанахан, бывшая жена сооснователя Google Сергея Брина. Она будет помогать независимому кандидату собирать подписи для регистрации в бюллетенях для голосования во всех штатах, на что остро реагируют демократы, опасаясь, что он отберёт часть голосов у Байдена (точно так же он может привлечь на свою сторону и часть электората Трампа). Однако в настоящее время реальной конкуренции Кеннеди, даже несмотря на свою фамилию, не может составить ни одному, ни другому – его рейтинг на федеральном уровне всего 3,2%. По сравнению с 45% Трампа и 38% Байдена это ничто.

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эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, джо байден, роберт кеннеди-младший, опрос, барак обама (старший), bloomberg, оон, америка, нью-йорк