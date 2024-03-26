Восстановление энергообъектов Украины после обстрелов ВС РФ займёт 2,5 года - 26.03.2024 Украина.ру
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Восстановление энергообъектов Украины после обстрелов ВС РФ займёт 2,5 года
Восстановление энергообъектов Украины после обстрелов ВС РФ займёт 2,5 года - 26.03.2024 Украина.ру
Восстановление энергообъектов Украины после обстрелов ВС РФ займёт 2,5 года
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко 26 марта в эфире всеукраинского телемарафона назвал приблизительные сроки, которые потребуются для восстановления объектов энергетики Украины после массированной атаки российской армии
2024-03-26T23:45
2024-03-26T23:45
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энергосистема украины
восстановление
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При этом, Харченко не уточнил, реализуемы ли такие сроки ремонта, если ВС России продолжит атаковать территорию Украины. Ранее сообщалось, что на восстановление крупнейшей гидроэлектростанции Украины Днепровской ГЭС, повреждённой в результате ракетного обстрела 22 марта, займёт несколько лет. Аналогичная ситуация и с харьковской ТЭЦ, которой потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков.Наряду с этим, харьковчанам пообещали, что на возобновление стабильного электроснабжения в городе может уйти всего до двух недель.
https://ukraina.ru/20240325/1054079989.html
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новости, украина, россия, сво, энергосистема украины, восстановление, ремонт
Новости, Украина, Россия, СВО, Энергосистема Украины, восстановление, ремонт

Восстановление энергообъектов Украины после обстрелов ВС РФ займёт 2,5 года

23:45 26.03.2024
 
Пятая ТЭЦ Харькова
Пятая ТЭЦ Харькова
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Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко 26 марта в эфире всеукраинского телемарафона назвал приблизительные сроки, которые потребуются для восстановления объектов энергетики Украины после массированной атаки российской армии
"Повреждений много. Как высоковольтных сетей, так и (объектов – ред.) генерации... Восстанавливать их мы будем 2-2,5 года", – сказал он.
При этом, Харченко не уточнил, реализуемы ли такие сроки ремонта, если ВС России продолжит атаковать территорию Украины.
Ранее сообщалось, что на восстановление крупнейшей гидроэлектростанции Украины Днепровской ГЭС, повреждённой в результате ракетного обстрела 22 марта, займёт несколько лет. Аналогичная ситуация и с харьковской ТЭЦ, которой потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков.
Наряду с этим, харьковчанам пообещали, что на возобновление стабильного электроснабжения в городе может уйти всего до двух недель.
25 марта, 03:40
Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбиныПоврежденные гидротурбины на электростанциях очень трудно восстанавливаются. Это штучные изделия, на складах их нет. Для восстановления работы ГЭС как единого целого Украине потребуется несколько месяцев или даже год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
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23:45Восстановление энергообъектов Украины после обстрелов ВС РФ займёт 2,5 года
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