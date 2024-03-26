Харьковчане часами сидят без света, город испытывает дефицит электроэнергии – Терехов - 26.03.2024 Украина.ру
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Харьковчане часами сидят без света, город испытывает дефицит электроэнергии – Терехов
Харьковчане часами сидят без света, город испытывает дефицит электроэнергии – Терехов - 26.03.2024 Украина.ру
Харьковчане часами сидят без света, город испытывает дефицит электроэнергии – Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах с электричеством, которые наступили в городе в результате ударов ВС России. В домах жителей от четырёх до шести часов в сутки отсутствует свет, сказал он в эфире Радио Свобода*
2024-03-26T22:43
2024-03-26T22:43
новости
харьков
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Он добавил, что сегодня в Харькове досрочно завершили отопительный сезон, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Благодаря этому, электроэнергией постараются обеспечить большее число потребителей. По словам главы компании НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, сейчас есть несколько технических решений, которые внедряются одновременно для стабилизации ситуации. Он пообещал, что на возобновление электроснабжения в Харькове может уйти до двух недель, передаёт "Фокус". Ранее сообщалось, что ремонт пятой ТЭЦ Харькова будет проходить не один год, потому как для восстановления полноценной работы, потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков.*Признано иноагентом в России
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новости, харьков
Новости, Харьков

Харьковчане часами сидят без света, город испытывает дефицит электроэнергии – Терехов

22:43 26.03.2024
 
Пятая ТЭЦ Харькова
Пятая ТЭЦ Харькова
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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах с электричеством, которые наступили в городе в результате ударов ВС России. В домах жителей от четырёх до шести часов в сутки отсутствует свет, сказал он в эфире Радио Свобода*

"Практически все дома в Харькове подпадают под графики отключения, потому что есть дефицит электроэнергии. Свет отсутствует от четырех до шести часов в сутки – в разных районах по-разному. К сожалению, да, потому что питание идёт из разных источников", – рассказал глава города.

Он добавил, что сегодня в Харькове досрочно завершили отопительный сезон, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Благодаря этому, электроэнергией постараются обеспечить большее число потребителей.
По словам главы компании НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, сейчас есть несколько технических решений, которые внедряются одновременно для стабилизации ситуации. Он пообещал, что на возобновление электроснабжения в Харькове может уйти до двух недель, передаёт "Фокус".
Ранее сообщалось, что ремонт пятой ТЭЦ Харькова будет проходить не один год, потому как для восстановления полноценной работы, потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков.
*Признано иноагентом в России
Алексей Анпилогов интервью
22 марта, 14:34
Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова Киевский режим официально заявил, что берет курс на создание собственной промышленной базы. Следовательно, Украину этих производственных мощностей надо лишить, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
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Заголовок открываемого материала
22:43Харьковчане часами сидят без света, город испытывает дефицит электроэнергии – Терехов
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