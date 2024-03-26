https://ukraina.ru/20240326/1054133422.html

Харьковчане часами сидят без света, город испытывает дефицит электроэнергии – Терехов

Харьковчане часами сидят без света, город испытывает дефицит электроэнергии – Терехов - 26.03.2024 Украина.ру

Харьковчане часами сидят без света, город испытывает дефицит электроэнергии – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о проблемах с электричеством, которые наступили в городе в результате ударов ВС России. В домах жителей от четырёх до шести часов в сутки отсутствует свет, сказал он в эфире Радио Свобода*

2024-03-26T22:43

2024-03-26T22:43

2024-03-26T22:43

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харьков

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Он добавил, что сегодня в Харькове досрочно завершили отопительный сезон, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. Благодаря этому, электроэнергией постараются обеспечить большее число потребителей. По словам главы компании НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, сейчас есть несколько технических решений, которые внедряются одновременно для стабилизации ситуации. Он пообещал, что на возобновление электроснабжения в Харькове может уйти до двух недель, передаёт "Фокус". Ранее сообщалось, что ремонт пятой ТЭЦ Харькова будет проходить не один год, потому как для восстановления полноценной работы, потребуется эксклюзивное оборудование энергоблоков.*Признано иноагентом в России

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