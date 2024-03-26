https://ukraina.ru/20240326/1054131777.html

На Украине прогнозируют дефицит электроэнергии из-за ударов ВС РФ

На Украине прогнозируют дефицит электроэнергии из-за ударов ВС РФ - 26.03.2024 Украина.ру

На Украине прогнозируют дефицит электроэнергии из-за ударов ВС РФ

Генеральный директор компании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко спрогнозировал дефицит электроэнергии, с которым Украина может столкнуться уже этим летом. В связи с масштабными разрушениями, страна уже сегодня с трудом может передавать электроэнергию, сказал он в эфире украинского телемарафона

2024-03-26T19:58

2024-03-26T19:58

2024-03-26T19:58

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обстрелы

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По словам Коваленко, в результате ракетной атаки российской армии, совершённой 22 марта, только энергетическая компания ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей. "Поразили (прим. ред. – ВС РФ) несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ было поражено, и был поражен гидрогенерирующий объект. Вторая часть – враг очень много попал в сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы (...) Эта атака одновременно разрушает возможность системы передавать электроэнергию и занижает наши возможности генерации", – цитирует его телеграм-канала "Политика страны". Коваленок считает, что ремонт займёт "месяцы", тогда как накануне эксперты на Украине признавались, что на восстановление уйдут несколько лет. Пока специалисты лишь предварительно оценили ущерб на ДнепроГЭС и харьковской ТЭЦ, однако уже очевидно, что на ремонт потребуется больше одного года. По словам полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олега Старикова, компания ДТЭК раскрыла реальный ущерб, нанесённый украинской энергетике российскими обстрелами. "Выбивают энергетику Украины. И тут им помогает наша ДТЭК — сказала, что 50 процентов уничтожено, сколько нужно денег и так далее", — заявил он в эфире YouTube-канала "Да, это так". Он добавил, что ВС РФ планомерно ликвидирует энергетическую инфраструктуру Украины, перед этим значительно ослабив противовоздушную оборону для эффективных ударов по стратегическим объектам.Напомним, 22 марта российская армия атаковала энергетические объекты Украины. Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу. На Украине заявили, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику".

https://ukraina.ru/20240325/1054079989.html

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новости, украина, укрэнерго, дтэк, днепрогэс, дефицит, энергетика, сво, обстрелы