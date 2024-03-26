На Украине прогнозируют дефицит электроэнергии из-за ударов ВС РФ - 26.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240326/1054131777.html
На Украине прогнозируют дефицит электроэнергии из-за ударов ВС РФ
На Украине прогнозируют дефицит электроэнергии из-за ударов ВС РФ - 26.03.2024 Украина.ру
На Украине прогнозируют дефицит электроэнергии из-за ударов ВС РФ
Генеральный директор компании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко спрогнозировал дефицит электроэнергии, с которым Украина может столкнуться уже этим летом. В связи с масштабными разрушениями, страна уже сегодня с трудом может передавать электроэнергию, сказал он в эфире украинского телемарафона
2024-03-26T19:58
2024-03-26T19:58
новости
украина
укрэнерго
дтэк
днепрогэс
дефицит
энергетика
сво
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054035802_0:195:960:735_1920x0_80_0_0_cd9c15028d1f2b21bc7215630bfa6f8b.jpg
По словам Коваленко, в результате ракетной атаки российской армии, совершённой 22 марта, только энергетическая компания ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей. "Поразили (прим. ред. – ВС РФ) несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ было поражено, и был поражен гидрогенерирующий объект. Вторая часть – враг очень много попал в сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы (...) Эта атака одновременно разрушает возможность системы передавать электроэнергию и занижает наши возможности генерации", – цитирует его телеграм-канала "Политика страны". Коваленок считает, что ремонт займёт "месяцы", тогда как накануне эксперты на Украине признавались, что на восстановление уйдут несколько лет. Пока специалисты лишь предварительно оценили ущерб на ДнепроГЭС и харьковской ТЭЦ, однако уже очевидно, что на ремонт потребуется больше одного года. По словам полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олега Старикова, компания ДТЭК раскрыла реальный ущерб, нанесённый украинской энергетике российскими обстрелами. "Выбивают энергетику Украины. И тут им помогает наша ДТЭК — сказала, что 50 процентов уничтожено, сколько нужно денег и так далее", — заявил он в эфире YouTube-канала "Да, это так". Он добавил, что ВС РФ планомерно ликвидирует энергетическую инфраструктуру Украины, перед этим значительно ослабив противовоздушную оборону для эффективных ударов по стратегическим объектам.Напомним, 22 марта российская армия атаковала энергетические объекты Украины. Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу. На Украине заявили, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику".
https://ukraina.ru/20240325/1054079989.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054035802_0:105:960:825_1920x0_80_0_0_a337a6e333ec7365d41a359b27442b56.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, укрэнерго, дтэк, днепрогэс, дефицит, энергетика, сво, обстрелы
Новости, Украина, Укрэнерго, ДТЭК, ДнепроГЭС, дефицит, энергетика, СВО, обстрелы

На Украине прогнозируют дефицит электроэнергии из-за ударов ВС РФ

19:58 26.03.2024
 
© Baza телеграм-канал
© Baza телеграм-канал
Читать в
Генеральный директор компании Yasno (входит в ДТЭК) Сергей Коваленко спрогнозировал дефицит электроэнергии, с которым Украина может столкнуться уже этим летом. В связи с масштабными разрушениями, страна уже сегодня с трудом может передавать электроэнергию, сказал он в эфире украинского телемарафона
По словам Коваленко, в результате ракетной атаки российской армии, совершённой 22 марта, только энергетическая компания ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей.
"Поразили (прим. ред. – ВС РФ) несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ было поражено, и был поражен гидрогенерирующий объект. Вторая часть – враг очень много попал в сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы (...) Эта атака одновременно разрушает возможность системы передавать электроэнергию и занижает наши возможности генерации", – цитирует его телеграм-канала "Политика страны".
Коваленок считает, что ремонт займёт "месяцы", тогда как накануне эксперты на Украине признавались, что на восстановление уйдут несколько лет. Пока специалисты лишь предварительно оценили ущерб на ДнепроГЭС и харьковской ТЭЦ, однако уже очевидно, что на ремонт потребуется больше одного года.
По словам полковника Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олега Старикова, компания ДТЭК раскрыла реальный ущерб, нанесённый украинской энергетике российскими обстрелами.

"Выбивают энергетику Украины. И тут им помогает наша ДТЭК — сказала, что 50 процентов уничтожено, сколько нужно денег и так далее", — заявил он в эфире YouTube-канала "Да, это так".

Он добавил, что ВС РФ планомерно ликвидирует энергетическую инфраструктуру Украины, перед этим значительно ослабив противовоздушную оборону для эффективных ударов по стратегическим объектам.
Напомним, 22 марта российская армия атаковала энергетические объекты Украины. Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу. На Украине заявили, что ВС РФ совершили "самую масштабную атаку на украинскую энергетику".
Вчера, 03:40
Алексей Анпилогов объяснил, нужно ли повторить удары по ДнепроГЭСу и за какой срок Киев поменяет турбиныПоврежденные гидротурбины на электростанциях очень трудно восстанавливаются. Это штучные изделия, на складах их нет. Для восстановления работы ГЭС как единого целого Украине потребуется несколько месяцев или даже год. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
НовостиУкраинаУкрэнергоДТЭКДнепроГЭСдефицитэнергетикаСВОобстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:46Большинство мошеннических звонков поступает россиянам из Днепропетровска – "Ростелеком"
20:21Макрон собрался уговаривать президента Бразилии поддержать Украину
19:58На Украине прогнозируют дефицит электроэнергии из-за ударов ВС РФ
19:33В МИД Чехии заявили о намерении снабдить ВСУ 1,5 млн снарядов, но сроки поставок неизвестны
19:11Двое задержанных по делу о подмосковном теракте жили в центральных районах Стамбула
19:04Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном море
18:46В ФСБ указали на украинский след в теракте в "Крокусе"
18:31Власти Харьковской области намерены расширить эвакуацию на ещё несколько районов
18:31Константин Кеворкян: Пока ВСУ восемь раз "брали" Кремль, Зеленский готовился унять цепных псов Порошенко
18:31"Кажется, все стали забывать, что Россия может". Эксперты об обращении с террористами
18:12Данилов станет послом в Норвегии
17:52Россиян склоняют к совершению терактов в стране – звонят с Украины
17:31Миграционный вопрос лежит в основе теракта в "Крокусе", заявил Гурулев
17:26На Украине отменили налог на люксовые авто, Захарова объяснила почему
17:12Все о теракте в "Крокус сити холле": хронология, последствия, версии
17:07Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
16:56Владимир Видеманн: На Западе не хотят видеть и не увидят украинский след в теракте в "Крокусе"
16:51В США осудили виновных в теракте в "Крокусе", не говоря об организаторах
16:35СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ
16:21Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Белоруссию - Лукашенко
Лента новостейМолния