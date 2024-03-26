Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
17:07 26.03.2024 (обновлено: 17:20 26.03.2024)
© Факти ICTV
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова, назначив на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Об этом говорится в указах на сайте Офиса президента
Литвиненко возглавлял СВР с 2021 года. Вместо него главой службы внешней разведки назначен Олег Иванченко - генерал-лейтенант и бывший заместителя начальника Главного управления разведки Украины.
Ранее секретарь СНБО Украины неоднократно публично резко высказывался в адрес лидеров и представителей нескольких стран. В последний раз Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая.
10 февраля, 10:46Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – ЗатулинСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов сознательно говорит неправду, что на борту сбитого Ил-76 не было украинских пленных. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин