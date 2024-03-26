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Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова - 26.03.2024 Украина.ру

Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова, назначив на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Об этом говорится в указах на сайте Офиса президента

2024-03-26T17:07

2024-03-26T17:07

2024-03-26T17:20

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Литвиненко возглавлял СВР с 2021 года. Вместо него главой службы внешней разведки назначен Олег Иванченко - генерал-лейтенант и бывший заместителя начальника Главного управления разведки Украины. Ранее секретарь СНБО Украины неоднократно публично резко высказывался в адрес лидеров и представителей нескольких стран. В последний раз Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая. До этого он угрожал президенту России Владимиру Путину "санитарной зоной" через Москву. За неудобные вопросы секретарь СНБО также отчитывал журналистов.

https://ukraina.ru/20240210/1053214543.html

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новости, украина, алексей данилов, владимир зеленский, снбо, служба внешней разведки , офис президента, сво