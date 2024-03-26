Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова - 26.03.2024 Украина.ру
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Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова - 26.03.2024 Украина.ру
Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова, назначив на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Об этом говорится в указах на сайте Офиса президента
2024-03-26T17:07
2024-03-26T17:20
новости
украина
алексей данилов
владимир зеленский
снбо
служба внешней разведки
офис президента
сво
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Литвиненко возглавлял СВР с 2021 года. Вместо него главой службы внешней разведки назначен Олег Иванченко - генерал-лейтенант и бывший заместителя начальника Главного управления разведки Украины. Ранее секретарь СНБО Украины неоднократно публично резко высказывался в адрес лидеров и представителей нескольких стран. В последний раз Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая. До этого он угрожал президенту России Владимиру Путину "санитарной зоной" через Москву. За неудобные вопросы секретарь СНБО также отчитывал журналистов.
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новости, украина, алексей данилов, владимир зеленский, снбо, служба внешней разведки , офис президента, сво
Новости, Украина, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, СНБО, Служба внешней разведки , Офис президента, СВО

Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

17:07 26.03.2024 (обновлено: 17:20 26.03.2024)
 
© Факти ICTV / Перейти в фотобанксекретарь СНБО Алексей Данилов
секретарь СНБО Алексей Данилов
© Факти ICTV
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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексея Данилова, назначив на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Об этом говорится в указах на сайте Офиса президента
Литвиненко возглавлял СВР с 2021 года. Вместо него главой службы внешней разведки назначен Олег Иванченко - генерал-лейтенант и бывший заместителя начальника Главного управления разведки Украины.
Ранее секретарь СНБО Украины неоднократно публично резко высказывался в адрес лидеров и представителей нескольких стран. В последний раз Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая.
До этого он угрожал президенту России Владимиру Путину "санитарной зоной" через Москву. За неудобные вопросы секретарь СНБО также отчитывал журналистов.
- РИА Новости, 1920, 10.02.2024
10 февраля, 10:46
Секретарь СНБО Украины Данилов "банально лжёт" о сбитом Ил-76 – ЗатулинСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов сознательно говорит неправду, что на борту сбитого Ил-76 не было украинских пленных. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин
 
НовостиУкраинаАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийСНБОСлужба внешней разведкиОфис президентаСВО
 
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