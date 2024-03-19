Данилов угрожает Путину санитарной зоной "через Москву"
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Вооружённые силы Украины в состоянии организовать санитарную зону на территории России, которая может доходить до Москвы и дальше. Об этом 19 марта в эфире украинского телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов
По его словам, в создании санитарной зоны будут участвовать и военнослужащие стран НАТО.
"Конечно, санитарная зона будет сделана, но точно не (прим. ред. президентом РФ Владимиром) Путиным, а украинским войском. Причём не только украинским войском, а я более чем уверен, что в этом будут участвовать и другие страны. И эта санитарная граница будет проходить на территории границ таких городов как Москва, может немного дальше", – приводит угрозы Данилова "РБК-Украина".
Спикер СНБО также надеется, что такую санитарную зону Украина организует после того, как одержит победу над Россией.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что если атаки ВСУ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать. По его словам, она будет такой, чтобы её сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
Вчера, 19:46Санитарная зона: ее размеры по Путину и МедведевуНедавно президент России в очередной раз напомнил о том, что одним из способов избавить от обстрелов российские территории является создание санитарной зоны. Мысль свою он развивать не стал, предоставив населению возможность гадать какой глубины будет (если будет) эта зона и какие конкретно регионы охватит.