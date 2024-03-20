"Какой-то Ли Хуэй": Данилов пренебрежительно высказался о спецпредставителе КНР
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаниловАлексей Данилов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данилов
Китай не будет решать, когда и на каких условиях Украине следует начать переговоры с Россией. Намерено исказив имя спецпредставителя КНР Ли Хуэя, об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов
По его словам, вопросы, связанные с мирным соглашением и территориальными уступками не может решать "какой-то" спецпредставитель КНР, имя которого Данилов якобы забыл.
"Я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет. (...) Если кто-то считает, что мы должны лишиться своих территорий, лишиться своего суверенитета, ещё чего-то лишиться – своё отдавайте", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй побывал в России, Бельгии, Польше, Украине, Германии и Франции, где провел переговоры с целью поиска политических вариантов урегулирования конфликта на Украине.
Позже газета Politico информировала о том, что КНР намерена бойкотировать будущие мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, если они будут проводиться в обход РФ.
Вчера, 21:43Данилов угрожает Путину санитарной зоной "через Москву"Вооружённые силы Украины в состоянии организовать санитарную зону на территории России, которая может доходить до Москвы и дальше. Об этом 19 марта в эфире украинского телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов