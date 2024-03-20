https://ukraina.ru/20240320/1054008738.html

"Какой-то Ли Хуэй": Данилов пренебрежительно высказался о спецпредставителе КНР

"Какой-то Ли Хуэй": Данилов пренебрежительно высказался о спецпредставителе КНР - 20.03.2024 Украина.ру

"Какой-то Ли Хуэй": Данилов пренебрежительно высказался о спецпредставителе КНР

Китай не будет решать, когда и на каких условиях Украине следует начать переговоры с Россией. Намерено исказив имя спецпредставителя КНР Ли Хуэя, об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов

2024-03-20T22:08

2024-03-20T22:08

2024-03-20T22:08

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алексей данилов

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ли хуэй

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переговоры

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По его словам, вопросы, связанные с мирным соглашением и территориальными уступками не может решать "какой-то" спецпредставитель КНР, имя которого Данилов якобы забыл. Ранее сообщалось, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй побывал в России, Бельгии, Польше, Украине, Германии и Франции, где провел переговоры с целью поиска политических вариантов урегулирования конфликта на Украине. Позже газета Politico информировала о том, что КНР намерена бойкотировать будущие мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, если они будут проводиться в обход РФ.

https://ukraina.ru/20240319/1053989572.html

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новости, алексей данилов, украина, россия, китай, ли хуэй, сво, переговоры