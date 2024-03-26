https://ukraina.ru/20240326/1054116044.html

Чем Гитлер лучше Зеленского

Чем Гитлер лучше Зеленского - 26.03.2024 Украина.ру

Чем Гитлер лучше Зеленского

У Зеленского давно начала как-то неуловимо меняться речь, постепенно проявлялся какой-то непонятный акцент. В последние два дня у него было два коротких публичных выступления.

2024-03-26T15:17

2024-03-26T15:17

2024-03-26T15:29

эксклюзив

владимир зеленский

адольф гитлер

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украина

теракт

крокус сити холл

сво

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1. Записанное им селфи с обращением к гражданам Украины по поводу российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, в котором Зеленский также не преминул обругать Путина и Россию по случаю теракта в "Крокусе" (в его интерпретации Россия сама на себя напала);2. Выступление перед детишками в одной из украинских школ, состоявшее из невнятного бормотания о неизбежности будущей победы Украины, необходимости погибать за это на фронте и нескольких выпадах в сторону России.В обоих этих выступлениях для меня лично была важна не суть сказанного – в той или иной форме Зеленский повторяет одно и то же даже не с начала СВО, а с момента своего избрания президентом, а наконец-то в полной мере проявившийся странный акцент. Выяснилось, что Зеленский внезапно заговорил по-украински с ярко выраженным западенским акцентом.Не знаю, выучился он этому специально или просто постепенно естественным путём собезьянничал у своего окружения, но именно этот акцент завершил образ маленького недофюрера, возглавляющего пародию на Германский рейх. По сравнению с Зеленским даже бандеровцы 30-х-40-х годов, которых он пытается копировать ибо не в состоянии заговорить по-украински ни с прусским, ни с баварским, ни с мекленбуржским акцентом, выглядят более прилично.Они, хоть и проявляли повсеместно жестокость и ограниченность забитых крестьян из нищей провинции (мало чем отличаясь в этом отношении от железногвардейцев Хориа Симы в Румынии), но были уверены в правоте своего дела и никогда не отрицали нацистского характера своих взглядов. Как не отрицали своего нацизма и гитлеровцы.Гитлер не скрывал своей ненависти к евреям, цыганам, славянам, своего намерения построить благополучие немецкого народа на их костях, добыв для немцев собственность и лебенсраум за счёт уничтожаемых "неполноценных" наций. Гитлер не скрывал террористический характер своего режима. Более того, он был настолько уверен в том, что "все так делают", что был крайне удивлён, когда вопреки его предсказаниям, вошедшая в Германию РККА не занялась тотальным уничтожением немецкого народа.В гитлеровской системе координат, выигравшие войну славяне доказали своё, а не немцев, право быть народом-господином, германская же нация должна была исчезнуть, проиграв в борьбе за господство. Он совершенно искренне ожидал, что победившие русские будут проводить на германской земле более безжалостную политику геноцида, чем немцы в России, поскольку кроме права народа-господина, завоёванного на поле боя, они получили право мести, в ответ на зверства немцев на оккупированных территориях.Гитлер, в отличие от Зеленского и союзников украинского недофюрера, бандеровцев на фронт не посылал. Они, согласно его расовой теории, относились к неполноценной расе и воевать не имели право (только зверствовать в тылу). В самом Рейхе служить в Вермахте имели право только подтверждённые арийцы (правда подтверждение выдавал непосредственный начальник, что создавало узкую лазейку для таких как Мильх, но в целом закон неукоснительно соблюдался). С точки зрения Гитлера статус народа-господина давал не только права, но и накладывал обязанность проливать кровь, отстаивая эти права на войне.Современные "господа" - союзники Зеленского, предпочитают с его помощью закапывать на фронте сотнями тысяч необандеровцев, не скрывая своего к ним отношения как к неполноценной нации (ни в НАТО, ни в ЕС Украину так и не приняли, а сейчас начинают уже и граждан Украины, "интегрировавшихся в Европу" самостоятельно, просить на выход). Сами же новоявленные гегемоны предпочитают "воевать" при помощи санкций, СМИ, нанятых террористов – чужими руками, оставаясь вне опасности.Гитлер, будучи чудовищем мирового масштаба, тем не менее, был последователен в своих взглядах. Он никогда не отрекался от своих идей, не предавал свой народ, хоть и привёл его к катастрофе и в конце концов застрелился, заявив, что не может позволить Сталину опозорить всех немцев, выставляя его, Гитлера, на показ в железной клетке.Зеленский на президентских выборах подчёркивал, что является этническим евреем (хоть и не исповедует иудаизм), а его сторонники кричали на каждом углу, что еврей не может быть нацистом. Правда, резолюция 3379 Генассамблеи ООН, от 10 апреля 1975 года определяла сионизм следующим образом: "неправомерное явление – разновидность расизма, теория, организационная структура и деятельность которого несовместимы с международным правом и представляют постоянную угрозу миру и добрососедским отношениям между государствами", - фактически ставя знак равенства между ним и нацизмом. Но 16 декабря 1991 года, практически одновременно с отменой СССР, эта резолюция была отменена под давлением США, так что формально сегодня нет юридических оснований ставить сионизм на одну доску с нацизмом (моральные, впрочем, есть).Но резолюция – всего лишь бумага, лучше всего о человеке говорят его действия. За время своей работы президентом Украины Зеленский не только выучился говорить с западенским акцентом, но полностью принял бандеровскую идеологию, став её главным адептом. Между тем, Бандера сам писал, что его идеи тождественны идеям Гитлера, а бандеровцы всегда признавали и ныне признают духовное родство с гитлеровским нацизмом.Таким образом, если принять в качестве истинного тезис "еврей не может быть нацистом", Зеленский став нацистом, предал свою национальную идентичность, поскольку таким образом отрёкся от своего еврейства, которым несколько лет назад публично гордился. Но даже, если пойти по сколькому пути бандеровской пропаганды и предположить, что еврей может быть не только нацистом, но даже украинским националистом бандеровского толка, Зеленский всё равно предал свою идентичность, как украинского националиста, ибо именно при его президентстве и его потугами, ликвидация украинского государства и постепенное растворение недосозданной украинской нации в окружающих народах стало неизбежностью.Напомню, разгром Рейха стал для немцев национальной катастрофой, надолго, если не навсегда выбил из них прусский милитаристский дух, но как нация немцы сохранились и государство своё сохранили. Разгром Украины на поле боя практически однозначно ведёт к уничтожению украинской государственности – какие-то её обрывки могут существовать лишь как искусственные образования, живущие за чужой счёт и никому не приносящие пользы.В условиях глобального кризиса лишних ресурсов для содержания никому не нужной Украины ни у кого нет. Между тем именно искусственно созданная украинская государственность служила основой для формирования украинской нации из русских и других народов, которым не повезло проживать на данной территории в не самое лучшее историческое время. Так что не будет государства, исчезнет и нация, тем более, что она до конца так и не сформировалась, не успела.Немаловажным является и вопрос ответственности за свои действия. Зеленский за два последних года критически изменился, плохо ориентируется в пространстве, не в состоянии внятно произнести заранее выученную речь, лицо непроизвольно дёргается, складывается впечатление, что оно вот-вот самопроизвольно сложится в гримасу. Я не знаю является ли это результатом приёма психотропных веществ или это реакция организма на постоянно преследующий украинского недофюрера животный страх, но в любом случае, психическое состояние Зеленского оставляет желать лучшего.Гитлер к концу войны также находился не в лучшей форме, однако его проблемы со здоровьем были в основном результатом тяжёлой контузии, перенесённой в момент покушения 20 июля 1944 года. Но и здесь прослеживается разница в поведении даже в отношении к своим ближайшим сотрудникам.Зеленский постоянно пытается свалить на кого-то ответственность за провалы своей политики. Например, за провал летне-осеннего "контрнаступления" 2023 года ответил Залужный. Офис президента как перчатки меняет наёмных спикеров, в виду постоянных провалов в информационной политике. Министерская чехарда лихорадит правительство. Никто в окружении Зеленского не может чувствовать себя спокойным. Главное же, Зеленский постоянно отрекается от ответственности за действия, предпринимаемые украинским государством. Ответственность на себя принимает ГУР, СБУ, но сам Зеленский якобы не в курсе действий своих подчинённых.Гитлер, заявивший, что освобождает своих сотрудников от "химеры совести" и принимает на себя всю ответственность за совершаемые ими в рамках продвижения нацистской идеи преступления, остался верен этому заявлению. Среди прочего он считал, что своим самоубийством он снимает с своих сотрудников ответственность и позволяет фленсбургскому правительству Деница начать с чистого листа.Союзники с этим не согласились, так как у каждого сотрудника Гитлера было рыльце в пушку. Не Гитлер, а Геринг создал гестапо, Гиммлер – империю концлагерей, не только убивавшую узников, но и зарабатывавшую на этом. Гейдрих создал, а Кальтенбрунер довёл до предела эффективности карательный аппарата РСХА. Тот же Гейдрих созвал совещание в Ванзее, санкционировавшее "окончательное решение" (геноцид евреев Рейха и оккупированных территорий) и председательствовал на нём, Кейтель подписал "Приказ о комиссарах" и массу других документов, имевших характер военных преступлений. Сотрудники и сообщники ответили, но нельзя сказать, что Гитлер не пытался, как обещал, принять всю ответственность на себя.Так почему же сознательный зверь – Гитлер оказывается по многим показателям лучше амбициозного ничтожества Зеленского, у которого просто "так получилось"?Идеи Гитлера были извращёнными и человеконенавистническими. Но он верил в их справедливость и не стеснялся своего зверского образа, наоборот гордился им. Зеленский же не верит ни во что, кроме денег. Он потому и втянулся в игру в президента, что рассчитывал заработать и спрыгнуть с корабля на тёплый остров. Но, как нас учили ещё читанные в детстве сказки – за всё в жизни надо платить. Захотел зарабатывать на бандеровщине – надо стать главным бандеровцем (бандеровитее самых бандеровитых).При этом нацизм, к которому на Западе до Второй мировой войны относились спокойно и даже с симпатией, как к ещё одному право-радикальному движению, каких было много, после войны оказался не в фаворе. По нынешним западным меркам – быть нацистом не возбраняется, но хвастаться этим или даже просто признавать свой нацизм запрещено.То есть, Зеленский знал, что по меркам нашего времени он связался с плохими парнями из-за денег. В этом отношении он отличается от террористов из "Крокуса" только тем, что собирался "заработать" значительно больше, но и убить ради этого было необходимо миллионы. И он с этим согласился, но, в отличие от Гитлера, даже перед самим собой не мог оправдать свои действия "великой идеей" или "мечтой о благе немецкого народа". Он прекрасно знал, а если был слишком глуп чтобы знать заранее, то быстро увидел, что его действия ведут украинский народ к небывалой катастрофе, но не нашёл в себе внутренних сил, чтобы отказаться вести его по этому пути дальше.Поэтому он остался и попытался погасить свой страх перед будущим деньгами. Но деньги на глазах у него превращаются в черепки, поскольку шансов вовремя бежать с Украины и где-то спрятаться всё меньше, а вот шансов быть выставленным на обозрение в железной клетке всё больше. У него, правда, есть ещё опция застрелиться, но у террористов из "Крокуса" она тоже была. Такие редко сводят счёты с жизнью самостоятельно – слишком трусливы.

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