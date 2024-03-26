Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - Бастрыкин - 26.03.2024 Украина.ру
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Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - Бастрыкин
Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - Бастрыкин - 26.03.2024 Украина.ру
Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - Бастрыкин
Все обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" признали свою вину и дали показания о заказчиках, доложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину
2024-03-26T10:22
2024-03-26T10:22
новости
россия
следственный комитет
ск рф
теракт
крокус сити холл
крокус сити
александр бастрыкин
терроризм
террорист
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"Четырем исполнителям теракта предъявлено обвинение, и они заключены под стражу. Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта", – заявил Бастрыкин.Российскими правоохранительными органами задержаны ещё трое человек, возможно причастных к организации теракта: Исроил Исломов и два его сына, Диловар и Аминчон."...оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства. В отношении указанных лиц в суд направлено ходатайство по заключению их под стражу", – добавил Бастрыкин.В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу.В СК РФ сообщили, что в результате теракта погибло 139 человек, в том числе трое детей.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана. Российский лидер отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Следователи уже допросили 131 человека из числа потерпевших, а также более 500 свидетелей.Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.
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новости, россия, следственный комитет, ск рф, теракт, крокус сити холл, крокус сити, александр бастрыкин, терроризм, террорист, допрос
Новости, Россия, Следственный комитет, СК РФ, теракт, Крокус Сити Холл, Крокус Сити, Александр Бастрыкин, терроризм, террорист, допрос

Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - Бастрыкин

10:22 26.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Все обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" признали свою вину и дали показания о заказчиках, доложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину
"Четырем исполнителям теракта предъявлено обвинение, и они заключены под стражу. Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта", – заявил Бастрыкин.
Российскими правоохранительными органами задержаны ещё трое человек, возможно причастных к организации теракта: Исроил Исломов и два его сына, Диловар и Аминчон.
"...оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства. В отношении указанных лиц в суд направлено ходатайство по заключению их под стражу", – добавил Бастрыкин.
В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу.
В СК РФ сообщили, что в результате теракта погибло 139 человек, в том числе трое детей.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана. Российский лидер отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Следователи уже допросили 131 человека из числа потерпевших, а также более 500 свидетелей.
Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
05:52
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