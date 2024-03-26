Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - Бастрыкин
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Все обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" признали свою вину и дали показания о заказчиках, доложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину
"Четырем исполнителям теракта предъявлено обвинение, и они заключены под стражу. Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта", – заявил Бастрыкин.
Российскими правоохранительными органами задержаны ещё трое человек, возможно причастных к организации теракта: Исроил Исломов и два его сына, Диловар и Аминчон.
"...оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства. В отношении указанных лиц в суд направлено ходатайство по заключению их под стражу", – добавил Бастрыкин.
В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу.
В СК РФ сообщили, что в результате теракта погибло 139 человек, в том числе трое детей.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана. Российский лидер отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Следователи уже допросили 131 человека из числа потерпевших, а также более 500 свидетелей.
Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.