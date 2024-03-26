https://ukraina.ru/20240326/1054112976.html

Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - Бастрыкин

Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - Бастрыкин - 26.03.2024 Украина.ру

Террористы дали подробные показания о заказчиках теракта в "Крокусе" - Бастрыкин

Все обвиняемые по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" признали свою вину и дали показания о заказчиках, доложил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин президенту России Владимиру Путину

2024-03-26T10:22

2024-03-26T10:22

2024-03-26T10:22

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"Четырем исполнителям теракта предъявлено обвинение, и они заключены под стражу. Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта", – заявил Бастрыкин.Российскими правоохранительными органами задержаны ещё трое человек, возможно причастных к организации теракта: Исроил Исломов и два его сына, Диловар и Аминчон."...оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру для проживания, автомобиль для передвижения, перевозили денежные средства. В отношении указанных лиц в суд направлено ходатайство по заключению их под стражу", – добавил Бастрыкин.В пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", который находится в подмосковном Красногорске, должен был состояться концерт группы "Пикник". Перед концертом в "Крокус" ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу.В СК РФ сообщили, что в результате теракта погибло 139 человек, в том числе трое детей.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех террористов, ими оказались граждане Таджикистана. Российский лидер отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.Следователи уже допросили 131 человека из числа потерпевших, а также более 500 свидетелей.Ряд российских журналистов выдвинул версию о том, что террористы проходили подготовку в лагере вблизи Стамбула.

https://ukraina.ru/20240326/1054099782.html

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