https://ukraina.ru/20231211/1051893997.html

Террористическое гнездо в центре Европы. Убийство Кивы в эфире "Вестей недели" c Дмитрием Киселевым

Террористическое гнездо в центре Европы. Убийство Кивы в эфире "Вестей недели" c Дмитрием Киселевым - 11.12.2023 Украина.ру

Террористическое гнездо в центре Европы. Убийство Кивы в эфире "Вестей недели" c Дмитрием Киселевым

Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 10 декабря 2023 года стало осуществленное в Подмосковье убийство украинского оппозиционного политика Ильи Кивы. Ответственность взяли на себя украинские спецслужбы.

2023-12-11T07:12

2023-12-11T07:12

2023-12-11T07:12

дмитрий киселев

илья кива

терроризм

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спецоперация

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Илью Киву убили украинские спецслужбы, которые сами взяли на себя ответственность за террористический акт."Можем подтвердить, что Кива – все. И такая участь грозит всем изменникам Украины", – цитирует заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова Дмитрий Киселев.Телеведущий объяснил, что Кива был неоднозначным персонажем. Он поддержал Евромайдан, вместе с Дмитрием Ярошем стоял у истоков запрещенного в России "Правого сектора", руководил восточным блоком этой организации, формировал т.н. добробаты и воевал против восставшего Донбасса."Скорее всего – убивал", — говорит Киселев.Во времена президенства Порошенко Кива был приближенным главы МВД Арсена Авакова, возглавлял "Союз ветеранов АТО" в Полтаве, выступал на телевидении и в Интернете с требованиями "стирать с лица украинской земли" всех, кто не согласен с политикой постмайданных властей.Все перевернулось с ног на голову после президентских выборов 2019 года, на которых победил Владимир Зеленский. Кива вступил в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и избирался в Верховную раду.Как только началась спецоперация, Кива переехал в Москву и стал завсегдатаем политических шоу на популярных телеканалах, где он выступал с жесткой критикой киевского режима, требовал идти на Киев, чтобы освободить украинский народ от режима "наркозависимого клоуна, ублюдка и палача украинского народа" Зеленского.За эти выступления на Украине Киву заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.Факт охоты за ним Киве был известен. Киселев цитирует бывшего украинского политика Олега Царева:"Он находился в Москве, переехал из Москвы в очень закрытый поселок, один из самых статусных, в Одинцовском районе. Там камеры, там охрана, и он считал, что там будет в безопасности. Как видите, получилось, что безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают достаточно эффективно".Среди убитых постмайданным режимом с помощью терактов: в 2015 году — депутат от "Партии Регионов" Олег Калашников у дверей собственной квартиры и писатель Олесь Бузина в своем дворе, в 2016 году — подорвали автомобиль журналиста Павла Шеремета, затем жертвами террора стали глава ДНР Александр Захарченко и командиры подразделении армии ДНР Арсен Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви)."В 2022-м современные наследники Бандеры, не имея успехов на поле боя и неся колоссальные потери, перенесли свою террористическую деятельность на российскую территорию, — считает Дмитрий Киселев. — Цель, очевидно, посеять здесь панику, а своим гражданам дать иллюзию хоть каких-то побед".Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обещал "убивать россиян в любой точке мира" не от переполнявших его эмоций, а потому что терроризм на Украине узаконен с 2015 года.По словам того же Олега Царева, которого снова цитирует Киселев, в 2015 году Верховная рада Украины приняла закон о работе спецслужб, согласно которому они обязаны уничтожать врагов Украины не только на территории Украины, но и за ее пределами."Запущена машина смерти, они ее просто должны выполнять. Они должны отчитываться о своих результатах. Есть целевые показатели. И когда они выполняют, выполняют такой террористический акт – значит, получают погоны. Это их деятельность", – говорит Олег Царев. Среди терактов на территории РФ, помимо убийства Кивы, можно выделить убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также застреленного в спину в Краснодаре офицера-подводника Станислава Ржицкого и экс-депутата Народного Совета ЛНР Олега Попова, которого взорвали в собственной машине в день гибели Кивы. Неудачные покушения совершались на писателя Захара Прилепина и политика Олега Царева, предотвращены покушения на журналистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян.С момента начала СВО зафиксированы сотни нападений на российскую инфраструктуру, далеко не вся из которой является военной: Крымский мост, аммиакопровод "Тольятти-Одесса", плотина Каховской ГЭС в Херсонской области, обстрелы Запорожской атомной электростанции, теракты на БАМ, подрыв поездов в Бурятии (в пятницу ФСБ задержала исполнителя и установила его куратора).В конце октября "Вашингтон Пост" опубликовал большое расследование, из которого стало ясно, что ЦРУ начало готовить украинских террористов сразу после победы Майдана 10 лет назад. Террористическую деятельность назвали "активными мерами" против России, которые возложили на "Пятое управление" СБУ."Не отстает в содействии укронацикам и ФБР", — считает Киселев.По его словам, директор ФБР Кристофер Рей лоббирует продление полномочий на проведение несанкционированной слежки за пределами Соединенных Штатов.По мнению Киселева, теракты не прекратятся, пока не будет уничтожено "террористическое гнездо в центре Европы".

https://ukraina.ru/20231207/1051819967.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

дмитрий киселев, илья кива, терроризм, украина, владимир зеленский, кирилл буданов, сбу, цру, сша, спецоперация, эксклюзив