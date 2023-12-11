Террористическое гнездо в центре Европы. Убийство Кивы в эфире "Вестей недели" c Дмитрием Киселевым
Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 10 декабря 2023 года стало осуществленное в Подмосковье убийство украинского оппозиционного политика Ильи Кивы. Ответственность взяли на себя украинские спецслужбы.
Илью Киву убили украинские спецслужбы, которые сами взяли на себя ответственность за террористический акт.
"Можем подтвердить, что Кива – все. И такая участь грозит всем изменникам Украины", – цитирует заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова Дмитрий Киселев.
Телеведущий объяснил, что Кива был неоднозначным персонажем. Он поддержал Евромайдан, вместе с Дмитрием Ярошем стоял у истоков запрещенного в России "Правого сектора", руководил восточным блоком этой организации, формировал т.н. добробаты и воевал против восставшего Донбасса.
"Скорее всего – убивал", — говорит Киселев.
Во времена президенства Порошенко Кива был приближенным главы МВД Арсена Авакова, возглавлял "Союз ветеранов АТО" в Полтаве, выступал на телевидении и в Интернете с требованиями "стирать с лица украинской земли" всех, кто не согласен с политикой постмайданных властей.
7 декабря, 10:51Все об убийстве Ильи Кивы: подозрительная сожительница, долгая слежка, контрольный выстрелВечером 6 декабря стало известно об убийстве в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, который в последнее время жестко оппонировал киевскому режиму. Практически сразу ответственность за его гибель взяли на себя украинские спецслужбы
Все перевернулось с ног на голову после президентских выборов 2019 года, на которых победил Владимир Зеленский. Кива вступил в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и избирался в Верховную раду.
"Видимо, многое переосмыслив, в 2021-м Кива стал называть Евромайдан не революцией, а государственным переворотом", — подытожил этот этап его жизни Дмитрий Киселев.
Как только началась спецоперация, Кива переехал в Москву и стал завсегдатаем политических шоу на популярных телеканалах, где он выступал с жесткой критикой киевского режима, требовал идти на Киев, чтобы освободить украинский народ от режима "наркозависимого клоуна, ублюдка и палача украинского народа" Зеленского.
За эти выступления на Украине Киву заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.
Факт охоты за ним Киве был известен. Киселев цитирует бывшего украинского политика Олега Царева:
"Он находился в Москве, переехал из Москвы в очень закрытый поселок, один из самых статусных, в Одинцовском районе. Там камеры, там охрана, и он считал, что там будет в безопасности. Как видите, получилось, что безопасных мест нет. Украинские спецслужбы работают достаточно эффективно".
"Убийство Кивы, – говорит телеведущий, — типичный акт терроризма, который после госпереворота на Украине стал частью государственной политики по устранению неугодных и устрашению инакомыслящих. Начав с запихивания политических оппонентов в мусорные баки, обливания зеленкой и обсыпания мукой – такой способ демрализации, устрашения, – "нацики" быстро вошли во вкус. Создали сайт "Миротворец", куда стали заносить личные данные, включая адреса и телефоны, всех, кто, по их мнению, опасен для режима. А затем перешли и к громким кровавым расправам".
Среди убитых постмайданным режимом с помощью терактов: в 2015 году — депутат от "Партии Регионов" Олег Калашников у дверей собственной квартиры и писатель Олесь Бузина в своем дворе, в 2016 году — подорвали автомобиль журналиста Павла Шеремета, затем жертвами террора стали глава ДНР Александр Захарченко и командиры подразделении армии ДНР Арсен Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви).
"В 2022-м современные наследники Бандеры, не имея успехов на поле боя и неся колоссальные потери, перенесли свою террористическую деятельность на российскую территорию, — считает Дмитрий Киселев. — Цель, очевидно, посеять здесь панику, а своим гражданам дать иллюзию хоть каких-то побед".
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обещал "убивать россиян в любой точке мира" не от переполнявших его эмоций, а потому что терроризм на Украине узаконен с 2015 года.
По словам того же Олега Царева, которого снова цитирует Киселев, в 2015 году Верховная рада Украины приняла закон о работе спецслужб, согласно которому они обязаны уничтожать врагов Украины не только на территории Украины, но и за ее пределами.
"Запущена машина смерти, они ее просто должны выполнять. Они должны отчитываться о своих результатах. Есть целевые показатели. И когда они выполняют, выполняют такой террористический акт – значит, получают погоны. Это их деятельность", – говорит Олег Царев. Среди терактов на территории РФ, помимо убийства Кивы, можно выделить убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также застреленного в спину в Краснодаре офицера-подводника Станислава Ржицкого и экс-депутата Народного Совета ЛНР Олега Попова, которого взорвали в собственной машине в день гибели Кивы. Неудачные покушения совершались на писателя Захара Прилепина и политика Олега Царева, предотвращены покушения на журналистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян.
С момента начала СВО зафиксированы сотни нападений на российскую инфраструктуру, далеко не вся из которой является военной: Крымский мост, аммиакопровод "Тольятти-Одесса", плотина Каховской ГЭС в Херсонской области, обстрелы Запорожской атомной электростанции, теракты на БАМ, подрыв поездов в Бурятии (в пятницу ФСБ задержала исполнителя и установила его куратора).
"Вот далеко не полный перечень террористических атак, устроенных украинскими спецслужбами. И все – при непосредственной помощи ЦРУ, — говорит Дмитрий Киселев. — В США, конечно, этого никогда не признают. Но отрицать факт сотрудничества со спецслужбами Украины не могут".
В конце октября "Вашингтон Пост" опубликовал большое расследование, из которого стало ясно, что ЦРУ начало готовить украинских террористов сразу после победы Майдана 10 лет назад. Террористическую деятельность назвали "активными мерами" против России, которые возложили на "Пятое управление" СБУ.
"Не отстает в содействии укронацикам и ФБР", — считает Киселев.
По его словам, директор ФБР Кристофер Рей лоббирует продление полномочий на проведение несанкционированной слежки за пределами Соединенных Штатов.
"Может, ровно так и Киву выследили, – предполагает телеведущий, — всем ведь известно, что тотально отслеживать все виды связи, прослушивать каждый телефон и контролировать каждый компьютер у украинцев кишка тонка. Вот их информационно и подкармливают – подкармливают терроризм".
По мнению Киселева, теракты не прекратятся, пока не будет уничтожено "террористическое гнездо в центре Европы".