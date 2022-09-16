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Погиб генеральный прокурор ЛНР — СМИ

Погиб генеральный прокурор ЛНР — СМИ - 16.09.2022 Украина.ру

Погиб генеральный прокурор ЛНР — СМИ

Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб в результате взрыва 16 сентября в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на экстренную службу

2022-09-16T13:02

2022-09-16T13:02

2022-09-16T13:29

новости

лнр

генпрокурор

взрыв

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Первоначально СМИ сообщали, что Горенко получил ранения. По этой информации, взрыв прогремел в кабинете генпрокурора.Сергею Горенко было 40 лет, окончил Луганский университет внутренних дел. Пост генерального прокурора ЛНР занимал с 2019 года.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, генпрокурор, взрыв, гибель