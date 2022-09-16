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Погиб генеральный прокурор ЛНР — СМИ
Погиб генеральный прокурор ЛНР — СМИ - 16.09.2022 Украина.ру
Погиб генеральный прокурор ЛНР — СМИ
Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб в результате взрыва 16 сентября в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на экстренную службу
2022-09-16T13:02
2022-09-16T13:02
2022-09-16T13:29
новости
лнр
генпрокурор
взрыв
гибель
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Первоначально СМИ сообщали, что Горенко получил ранения. По этой информации, взрыв прогремел в кабинете генпрокурора.Сергею Горенко было 40 лет, окончил Луганский университет внутренних дел. Пост генерального прокурора ЛНР занимал с 2019 года.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лнр, генпрокурор, взрыв, гибель
Новости, ЛНР, генпрокурор, взрыв, гибель
Погиб генеральный прокурор ЛНР — СМИ
13:02 16.09.2022 (обновлено: 13:29 16.09.2022)
Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб в результате взрыва 16 сентября в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на экстренную службу
Первоначально СМИ сообщали, что Горенко получил ранения. По этой информации, взрыв прогремел в кабинете генпрокурора.
Сергею Горенко было 40 лет, окончил Луганский университет внутренних дел. Пост генерального прокурора ЛНР занимал с 2019 года.