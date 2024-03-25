В Госдепе вновь отрицают участие Украины в теракте в РФ – Киев сам так сказал - 25.03.2024 Украина.ру
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В Госдепе вновь отрицают участие Украины в теракте в РФ – Киев сам так сказал
В Госдепе вновь отрицают участие Украины в теракте в РФ – Киев сам так сказал - 25.03.2024 Украина.ру
В Госдепе вновь отрицают участие Украины в теракте в РФ – Киев сам так сказал
С терактом, произошедшим в Подмосковье 22 марта, Украина никак не связана, потому что "правительство само так сказало". Такой убедительный аргумент в пользу непричастности Киева в вооружённом нападении привёл пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер в понедельник
2024-03-25T22:40
2024-03-25T22:40
новости
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киев
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теракт
крокус сити
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Он заявил, что США якобы "лично предупреждали российское правительство о планируемом теракте". Миллер напомнил как 7 марта Вашингтон опубликовал обращение к американцам, находящимся в РФ, в котором рекомендовалось избегать больших скоплений людей. Также Миллер сказал, что США не планируют активизировать сотрудничество с РФ в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов. Напомним, ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", унесший жизни 139 человек, был совершен руками радикальных исламистов. Исполнители известны, осталось выяснить кто заказчик, добавил глава государства. Напомним, ещё в день трагедии, 22 марта, сообщалось, что западные спецслужбы обладали информацией о подготовке теракта в российской столице.
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Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Госдеп США, США, СВО, теракт, Крокус Сити

В Госдепе вновь отрицают участие Украины в теракте в РФ – Киев сам так сказал

22:40 25.03.2024
 
© Фото : investgazeta.net
- РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : investgazeta.net
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С терактом, произошедшим в Подмосковье 22 марта, Украина никак не связана, потому что "правительство само так сказало". Такой убедительный аргумент в пользу непричастности Киева в вооружённом нападении привёл пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер в понедельник
"Нет никакого украинского вмешательства. Точка! Вы видели, что украинское правительство дало чётко это понять. Россия не может предоставить доказательства, потому что их нет", – сказал спикер Госдепа.
Он заявил, что США якобы "лично предупреждали российское правительство о планируемом теракте". Миллер напомнил как 7 марта Вашингтон опубликовал обращение к американцам, находящимся в РФ, в котором рекомендовалось избегать больших скоплений людей.
Также Миллер сказал, что США не планируют активизировать сотрудничество с РФ в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов.
Напомним, ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", унесший жизни 139 человек, был совершен руками радикальных исламистов. Исполнители известны, осталось выяснить кто заказчик, добавил глава государства.
Напомним, ещё в день трагедии, 22 марта, сообщалось, что западные спецслужбы обладали информацией о подготовке теракта в российской столице.
Задержанных по подозрению в теракте в Крокус Сити Холл привезли в Следственный комитет
14:10
Афганский синдром: за терактом в "Крокусе" может стоять ИГ*, но без Украины не обошлосьВ пятницу, 22 марта, четверо террористов атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске недалеко от МКАД. Жертвами нападения стали более 130 человек. В сети и в экспертном сообществе есть несколько версий того, кто является заказчиком теракта
 
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Заголовок открываемого материала
23:02Стало известно почему пожар в "Крокусе" не могли потушить быстрее
22:40В Госдепе вновь отрицают участие Украины в теракте в РФ – Киев сам так сказал
22:15Почти миллиард рублей собрали пострадавшим при теракте в "Крокусе"
21:56Число жертв теракта в "Крокусе" увеличилось до 139 человек
21:40Следствие установило полную хронологию произошедших в "Крокусе" событий
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