В Госдепе вновь отрицают участие Украины в теракте в РФ – Киев сам так сказал
© Фото : investgazeta.net
© Фото : investgazeta.net
С терактом, произошедшим в Подмосковье 22 марта, Украина никак не связана, потому что "правительство само так сказало". Такой убедительный аргумент в пользу непричастности Киева в вооружённом нападении привёл пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер в понедельник
"Нет никакого украинского вмешательства. Точка! Вы видели, что украинское правительство дало чётко это понять. Россия не может предоставить доказательства, потому что их нет", – сказал спикер Госдепа.
Он заявил, что США якобы "лично предупреждали российское правительство о планируемом теракте". Миллер напомнил как 7 марта Вашингтон опубликовал обращение к американцам, находящимся в РФ, в котором рекомендовалось избегать больших скоплений людей.
Также Миллер сказал, что США не планируют активизировать сотрудничество с РФ в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов.
Напомним, ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", унесший жизни 139 человек, был совершен руками радикальных исламистов. Исполнители известны, осталось выяснить кто заказчик, добавил глава государства.
Напомним, ещё в день трагедии, 22 марта, сообщалось, что западные спецслужбы обладали информацией о подготовке теракта в российской столице.
14:10Афганский синдром: за терактом в "Крокусе" может стоять ИГ*, но без Украины не обошлосьВ пятницу, 22 марта, четверо террористов атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске недалеко от МКАД. Жертвами нападения стали более 130 человек. В сети и в экспертном сообществе есть несколько версий того, кто является заказчиком теракта