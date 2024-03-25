https://ukraina.ru/20240325/1054107952.html

В Госдепе вновь отрицают участие Украины в теракте в РФ – Киев сам так сказал

В Госдепе вновь отрицают участие Украины в теракте в РФ – Киев сам так сказал - 25.03.2024 Украина.ру

В Госдепе вновь отрицают участие Украины в теракте в РФ – Киев сам так сказал

С терактом, произошедшим в Подмосковье 22 марта, Украина никак не связана, потому что "правительство само так сказало". Такой убедительный аргумент в пользу непричастности Киева в вооружённом нападении привёл пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер в понедельник

2024-03-25T22:40

2024-03-25T22:40

2024-03-25T22:40

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Он заявил, что США якобы "лично предупреждали российское правительство о планируемом теракте". Миллер напомнил как 7 марта Вашингтон опубликовал обращение к американцам, находящимся в РФ, в котором рекомендовалось избегать больших скоплений людей. Также Миллер сказал, что США не планируют активизировать сотрудничество с РФ в области безопасности, но готовы делиться развединформацией для предотвращения терактов. Напомним, ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", унесший жизни 139 человек, был совершен руками радикальных исламистов. Исполнители известны, осталось выяснить кто заказчик, добавил глава государства. Напомним, ещё в день трагедии, 22 марта, сообщалось, что западные спецслужбы обладали информацией о подготовке теракта в российской столице.

https://ukraina.ru/20240325/1054091494.html

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новости, россия, украина, киев, владимир путин, госдеп сша, сша, сво, теракт, крокус сити