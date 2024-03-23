https://ukraina.ru/20240323/1054065835.html

Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в России

Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в России - 23.03.2024 Украина.ру

Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в России

На Украине обсуждают ужасный теракт в Подмосковье, в результате которого погибли десятки людей. Как и следовало ожидать, некоторые персонажи откровенно радуются, другие пытаются свалить вину на власти РФ, третьи — на ИГИЛ*.

2024-03-23T17:09

2024-03-23T17:09

2024-03-23T17:09

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Националисты осуждают тех представителей российской либеральной оппозиции, кто выразил соболезнование родным погибших или допустил участие в организации теракта киевских структур. А такие есть. В частности, признанная иноагентом журналистка Юлия Латынина считает, что "если теракт стоит в том же ряду кровавого пиара, что и "рейд РДК"* (Русского добровольческого корпуса* - Ред.), обстрелы Белгорода, зеленка на выборах по советам телефонных мошенников, то это катастрофа для Украины".В ответ на это и на другие подобные высказывания украинский юрист и националист Андрей Смолий заявил, что "агенты ФСБ все больше "вскрываются", что "хорошие русские" действуют по путинской методичке". Понятно, что о каком-либо поиске истины тут и речи нет.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что террористы пытались скрыться, передвигаясь в сторону российско-украинской границы и имели контакты с украинской стороной.По данным ЦОС, всего "задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в комплексе "Крокус Сити Холл", ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы".Сообщается также, что "после совершения террористического акта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне".Президент РФ Владимир Путинв в обращении к россиянам заявил, что "стрелявшие в "Крокусе" пытались скрыться и двинулись в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода государственной границы.Как отметил глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, "украинский след" становится явным и очевидным в деле по расследованию теракта в "Крокусе".Не все в украинском экспертном и медиа-сообществе склонны не видеть очевидного. Так, покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий выразил уверенность в том, что этот теракт — дело рук киевского режима."Я абсолютно уверен, что это операция украинских спецслужб под чужим флагом. А кто там были руками этой операции — дело двадцать пятое, главное, кто голова", - сказал Шарий в очередном выпуске своего видеоблога. То, что террористы прорывались не куда-нибудь, а в сторону Украины, он иронично назвал "просто совпадением".Обсуждают на Украине и результаты президентских выборов в России. Атаки ВСУ на Белгородскую область только сплотили российское общество на выборах, Владимир Путин получает карт-бланш, считает украинский политолог Андрей Золотарев. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала "Вышка", теперь велика вероятность новой волны мобилизации в РФ и эскалации на линии боевого соприкосновения.Эксперт отметил, что у многих на Украине завышенные ожидания от визита Си во Францию, скорее всего, он обсудит с Макроном экономические проблемы.И визиты американских политиков в Киев тоже не добавили ясности. По словам Золотарева, посетивший Украину помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в украинском вопросе являлся сторонником поиска компромиссов с Путиным и - "похоже, он при своих позициях и остался".Украинский политолог назвал "политической трескотней" заявления Салливана о том, что "Украина уже победила" и отметил, что конкретики относительно помощи Киеву в его заявлениях не было, а это наводит на грустные мысли. По мнению Золотарева, сокращение объемов помощи от Вашингтона — это, по сути, подталкивание к переговорам.Но пока мы все движемся к глобальной войне, считает украинский политолог Олег Постернак. По его словам, Украина является полем боя и является "фронтиром этой цивилизационной заварушки" — является тем же, чем в свое время была Сербия в 1914 году, Польша в 1939-м, "когда граница все ближе и ближе на восток скатывается".В общем, "Украина примерно сейчас - фронтир потенциальной Третьей мировой", сказал Постернак в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).По мнению аналитика, "мы движемся к этой глобальной войне", просто так ее не остановить, поскольку в украинской власти нет людей, которые сказали бы - "давайте возьмем паузу".* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240323/1054063650.html

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Сергей Зуев

россия, украина, киев, владимир путин, анатолий шарий, андрей золотарев, фсб, игил, госдума, эксклюзив