Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в России - 23.03.2024 Украина.ру
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Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в России
Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в России - 23.03.2024 Украина.ру
Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в России
На Украине обсуждают ужасный теракт в Подмосковье, в результате которого погибли десятки людей. Как и следовало ожидать, некоторые персонажи откровенно радуются, другие пытаются свалить вину на власти РФ, третьи — на ИГИЛ*.
2024-03-23T17:09
2024-03-23T17:09
россия
украина
киев
владимир путин
анатолий шарий
андрей золотарев
фсб
игил
госдума
эксклюзив
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Националисты осуждают тех представителей российской либеральной оппозиции, кто выразил соболезнование родным погибших или допустил участие в организации теракта киевских структур. А такие есть. В частности, признанная иноагентом журналистка Юлия Латынина считает, что "если теракт стоит в том же ряду кровавого пиара, что и "рейд РДК"* (Русского добровольческого корпуса* - Ред.), обстрелы Белгорода, зеленка на выборах по советам телефонных мошенников, то это катастрофа для Украины".В ответ на это и на другие подобные высказывания украинский юрист и националист Андрей Смолий заявил, что "агенты ФСБ все больше "вскрываются", что "хорошие русские" действуют по путинской методичке". Понятно, что о каком-либо поиске истины тут и речи нет.Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что террористы пытались скрыться, передвигаясь в сторону российско-украинской границы и имели контакты с украинской стороной.По данным ЦОС, всего "задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в комплексе "Крокус Сити Холл", ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы".Сообщается также, что "после совершения террористического акта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне".Президент РФ Владимир Путинв в обращении к россиянам заявил, что "стрелявшие в "Крокусе" пытались скрыться и двинулись в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода государственной границы.Как отметил глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, "украинский след" становится явным и очевидным в деле по расследованию теракта в "Крокусе".Не все в украинском экспертном и медиа-сообществе склонны не видеть очевидного. Так, покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий выразил уверенность в том, что этот теракт — дело рук киевского режима."Я абсолютно уверен, что это операция украинских спецслужб под чужим флагом. А кто там были руками этой операции — дело двадцать пятое, главное, кто голова", - сказал Шарий в очередном выпуске своего видеоблога. То, что террористы прорывались не куда-нибудь, а в сторону Украины, он иронично назвал "просто совпадением".Обсуждают на Украине и результаты президентских выборов в России. Атаки ВСУ на Белгородскую область только сплотили российское общество на выборах, Владимир Путин получает карт-бланш, считает украинский политолог Андрей Золотарев. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала "Вышка", теперь велика вероятность новой волны мобилизации в РФ и эскалации на линии боевого соприкосновения.Эксперт отметил, что у многих на Украине завышенные ожидания от визита Си во Францию, скорее всего, он обсудит с Макроном экономические проблемы.И визиты американских политиков в Киев тоже не добавили ясности. По словам Золотарева, посетивший Украину помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в украинском вопросе являлся сторонником поиска компромиссов с Путиным и - "похоже, он при своих позициях и остался".Украинский политолог назвал "политической трескотней" заявления Салливана о том, что "Украина уже победила" и отметил, что конкретики относительно помощи Киеву в его заявлениях не было, а это наводит на грустные мысли. По мнению Золотарева, сокращение объемов помощи от Вашингтона — это, по сути, подталкивание к переговорам.Но пока мы все движемся к глобальной войне, считает украинский политолог Олег Постернак. По его словам, Украина является полем боя и является "фронтиром этой цивилизационной заварушки" — является тем же, чем в свое время была Сербия в 1914 году, Польша в 1939-м, "когда граница все ближе и ближе на восток скатывается".В общем, "Украина примерно сейчас - фронтир потенциальной Третьей мировой", сказал Постернак в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).По мнению аналитика, "мы движемся к этой глобальной войне", просто так ее не остановить, поскольку в украинской власти нет людей, которые сказали бы - "давайте возьмем паузу".* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240323/1054063650.html
https://ukraina.ru/20240321/1054017638.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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россия, украина, киев, владимир путин, анатолий шарий, андрей золотарев, фсб, игил, госдума, эксклюзив
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Анатолий Шарий, Андрей Золотарев, ФСБ, ИГИЛ, Госдума, Эксклюзив

Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в России

17:09 23.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине обсуждают ужасный теракт в Подмосковье, в результате которого погибли десятки людей. Как и следовало ожидать, некоторые персонажи откровенно радуются, другие пытаются свалить вину на власти РФ, третьи — на ИГИЛ*.
Националисты осуждают тех представителей российской либеральной оппозиции, кто выразил соболезнование родным погибших или допустил участие в организации теракта киевских структур. А такие есть. В частности, признанная иноагентом журналистка Юлия Латынина считает, что "если теракт стоит в том же ряду кровавого пиара, что и "рейд РДК"* (Русского добровольческого корпуса* - Ред.), обстрелы Белгорода, зеленка на выборах по советам телефонных мошенников, то это катастрофа для Украины".
В ответ на это и на другие подобные высказывания украинский юрист и националист Андрей Смолий заявил, что "агенты ФСБ все больше "вскрываются", что "хорошие русские" действуют по путинской методичке". Понятно, что о каком-либо поиске истины тут и речи нет.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что террористы пытались скрыться, передвигаясь в сторону российско-украинской границы и имели контакты с украинской стороной.
По данным ЦОС, всего "задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в комплексе "Крокус Сити Холл", ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы".
Сообщается также, что "после совершения террористического акта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне".
Президент РФ Владимир Путинв в обращении к россиянам заявил, что "стрелявшие в "Крокусе" пытались скрыться и двинулись в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода государственной границы.
Как отметил глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий, "украинский след" становится явным и очевидным в деле по расследованию теракта в "Крокусе".
машина террористов, задержанных в Брянской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
15:48
Кто стоит за терактом в Крокусе? Первые выводы экспертовТрагедия в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области 22 марта, в результате которого по предварительным данным более ста человек погибли, стала следствием чудовищного, жестокого и циничного террора против мирных граждан.
Не все в украинском экспертном и медиа-сообществе склонны не видеть очевидного. Так, покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий выразил уверенность в том, что этот теракт — дело рук киевского режима.
"Я абсолютно уверен, что это операция украинских спецслужб под чужим флагом. А кто там были руками этой операции — дело двадцать пятое, главное, кто голова", - сказал Шарий в очередном выпуске своего видеоблога. То, что террористы прорывались не куда-нибудь, а в сторону Украины, он иронично назвал "просто совпадением".
Обсуждают на Украине и результаты президентских выборов в России. Атаки ВСУ на Белгородскую область только сплотили российское общество на выборах, Владимир Путин получает карт-бланш, считает украинский политолог Андрей Золотарев. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала "Вышка", теперь велика вероятность новой волны мобилизации в РФ и эскалации на линии боевого соприкосновения.
Эксперт отметил, что у многих на Украине завышенные ожидания от визита Си во Францию, скорее всего, он обсудит с Макроном экономические проблемы.
И визиты американских политиков в Киев тоже не добавили ясности. По словам Золотарева, посетивший Украину помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в украинском вопросе являлся сторонником поиска компромиссов с Путиным и - "похоже, он при своих позициях и остался".
Украинский политолог назвал "политической трескотней" заявления Салливана о том, что "Украина уже победила" и отметил, что конкретики относительно помощи Киеву в его заявлениях не было, а это наводит на грустные мысли. По мнению Золотарева, сокращение объемов помощи от Вашингтона — это, по сути, подталкивание к переговорам.
21 марта, 13:41
"Вы должны верить в Соединённые Штаты". Как Салливан в Киеве панику наводилThe Washington Post сообщила, что советник президента США "тайно" посетил Киев с тем, чтобы убедить украинцев продолжить сопротивление, потому что помощь будет. У WP какое-то странное представление о тайных визитах – разве в их завершение проводятся брифинги для СМИ? Правильнее было бы сказать, что поездка Салливана заранее не анонсировалась…
Но пока мы все движемся к глобальной войне, считает украинский политолог Олег Постернак. По его словам, Украина является полем боя и является "фронтиром этой цивилизационной заварушки" — является тем же, чем в свое время была Сербия в 1914 году, Польша в 1939-м, "когда граница все ближе и ближе на восток скатывается".
В общем, "Украина примерно сейчас - фронтир потенциальной Третьей мировой", сказал Постернак в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
По мнению аналитика, "мы движемся к этой глобальной войне", просто так ее не остановить, поскольку в украинской власти нет людей, которые сказали бы - "давайте возьмем паузу".
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинАнатолий ШарийАндрей ЗолотаревФСБИГИЛГосдумаЭксклюзив
 
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18:03В МЧС опубликовали список погибших в теракте, в нем 13 фамилий
17:20В ходе разбора завалов в "Крокус Сити Холл" число погибших выросло до 133 человек - СК РФ
17:09Операция под чужим флагом. Украинские эксперты о том, кто организовал теракт в России
16:50"Неужели Козловский поёт громче меня?"
16:41Исполнители теракта двигались в сторону Украины, все они задержаны - Путин
16:32Теракт в "Крокусе". Кроме большинства тех, кто соболезнует, есть единицы, кто хайпует и даже зарабатывает
16:09Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов - Путин
15:48Кто стоит за терактом в Крокусе? Первые выводы экспертов
15:48Путин обратился к россиянам и объявил 24 марта днем общенационального траура
15:30Патрушев назвал теракт в "Крокусе" чудовищным и выразил соболезнования родным и близким погибших
14:42"Фашистские методы": в теракте в "Крокус Сити Холле" наиболее заинтересована Украина - Картаполов
14:23Сломить волю к сопротивлению. Что нужно террористам и как не следует реагировать на теракты
14:08Богдан Безпалько: После гибели людей в "Крокус Сити" надо покончить с либеральной миграционной политикой
13:41Москвичи с редкой группой сдают кровь для пострадавших в теракте - департамент здравоохранения
13:11Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:07Количество погибших в результате теракта возросло до 115 человек — СК РФ
12:36Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?
12:22Террористам только смертная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
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