https://ukraina.ru/20240323/1054064519.html

Теракт в "Крокусе". Кроме большинства тех, кто соболезнует, есть единицы, кто хайпует и даже зарабатывает

Теракт в "Крокусе". Кроме большинства тех, кто соболезнует, есть единицы, кто хайпует и даже зарабатывает - 23.03.2024 Украина.ру

Теракт в "Крокусе". Кроме большинства тех, кто соболезнует, есть единицы, кто хайпует и даже зарабатывает

Страшная трагедия в "Крокус сити холле". В Москве - теракт, в результате которого пострадали сотни людей. Большое количество погибших.

2024-03-23T16:32

2024-03-23T16:32

2024-03-23T16:32

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К середине 22 марта - 150 погибших. Но, скорее всего, страшная цифра будет увеличиваться.Десятки пострадавших находятся в больницах в тяжёлом состоянии. Среди них есть дети.В здании, где террористы расстреляли людей, пришедших на концерт, начался пожар. Поэтому поиски людей, оставшихся, возможно, в здании "Крокуса", ещё будут продолжаться.В России сейчас - скорбь по погибшим и ненависть к тем, кто всё это организовал.У всех, конечно, один вопрос: кто организаторы?В любом случае, ответ на этот вопрос будем ждать от официальных представителей России, а не от кого-нибудь ещё.Но толпы блогеров, авторов, СМИ и даже некоторые государства уже сделали свои выводы, уже опубликовали заявления. И всё это у них заняло буквально какие-то минуты или чуть ли даже не секунды после теракта.США, Белый дом и СербияПервыми закричали США и Украина: это не мы! Буквально через несколько минут после информационных сообщений.Белый дом заявил, что "не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту".Конечно, после того, как две недели назад США и Британия сделали предупреждение для своих граждан, всё это выглядит максимально подозрительно.Как сказал президент Сербии Александр Вучич (он оперативно выступил по сербскому телевидению): "Американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы. Это значит, что их спецслужбы перехватили переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдёт."Спикер российского МИДа Мария Захарова усомнилась в том, что "Вашингтон может делать выводы о чьей-то непричастности в разгар трагедии.""Не ходите на концерты", - именно так было написано в сообщении американского посольства.ГУР и другие на УкраинеОтдельно отметился жутким непрофессионализмом ГУР Украины, который поспешно решил сразу же обозначить виновных: это не Украина, это Россия.ГУР Украины: их "анализ" показал, что это "сами русские спецслужбы". Почему?Об этом свидетельствует "беспрепятственное передвижение группы боевиков с автоматами по центру Москвы, как и масса других безоговорочных доказательств".До центра Москвы от "Крокуса" около 25 километров, это окраина мегаполиса.Видимо, и остальные "массовые безоговорочные" доказательства у ГУР такие же.Но судя по всему, Киев получил чувствительный пинок из Вашингтона.Украинские телеграм каналы сообщают, что Офис президента Украины дал команду ГУР и другим службам свернуть сейчас все подрывные операции против России.Все официальные лица Украины открещиваются как могут. Понимают, что может "прилететь" в Киев за этот теракт.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:"Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям. Ещё раз подчёркиваю, никакого отношения к терактам или стрельбе в "Крокус-сити" Украина не имеет."Представитель ГУР Украины Черняк: "Украина непричастна".Акваторию Чёрного моря покинул американский самолёт - разведчик "Посейдон" и отправился на базу. Дежурит обычно там сутками. Но сейчас решили смыться, а то мало ли что.Тем не менее, в России начался шквал звонков о минировании школ и терактах в других городах России. Массово звонили с украинских и якобы российских номеров (с помощью программ подмены) в службу 112.Уже и "черная иномарка" ездит по Москве и расстреливает прохожих. И "жители Москвы строят баррикады". Ничего этого, конечно же, нет.В крымских каналах - масса панических вбросов.Цель - конечно же, посеять панику и дестабилизировать общество. Информационный терроризм.Доверяем только официальной информации!СоцсетиСо стороны Украины, кроме криков "это не мы!" и панических "сейчас опять нас обвинят!" "уже обвинили!" "ну сейчас начнётся, ховайтесь" - конечно же, ожидаемо раздался взрыв хохота.Как обычно, кривляние, коверкают язык. Особенно усердствует Соня Кошкина (Ксения Василенко, дочь профессора Института журналистики Киевского университета Никиты Василенко, специалиста по профессиональной этике): "Масква, так держать!"Известный своей активностью во время сжигания одесситов в Доме профсоюзов (демонстрировал радость и "это они сами себя сожгли") украинский депутат Алексей Гончаренко пошутил: "Ждём завтра статистику Генштаба. Двухсотых там нормально."В украинских соцсетях "юмор": "на концерте Ани Лорак в Москве начался расстрел посетителей. Певица сообщила, что это разогрев перед концертом." "Бальзам на душу". "На концерте старых кацапских п.. нов "Пикник" произошел веселый конкурс с масшутингом".Но внимание! Конечно, кто-то этот гнусный юморок подхватывает и даже радуется. И это даже могут быть ваши знакомые и бывшие друзья на Украине. Но не забывайте, что все эти античеловеческие шуточки вбрасывают целые команды якобы "блогеров" из ЦИПСО.Идет жёсткая информационная война.По сути, те, кто пишет такие комментарии, расчеловечивают сами себя. Но это, в большинстве своём, нанятые на работу люди, чья цель - вызвать нашу взаимную ненависть. Поэтому не забывайте, что с той стороны экрана - не живой человек, а тролль, который получает зарплату.Многие украинские телеграмм каналы, наоборот, сообщают о словах поддержки от "харьковчан/хмельничан" ("ЗеРада", например, сообщает). Нормальных людей все равно больше, не верьте злобным троллям.Ну а Кошкина с Гончаренко навсегда вписали себя в книгу с заголовком "Моральные уроды".А может, пора и нынешнюю власть государства Украина занести в книгу "Международные террористы"?Почему "Пикник"?Есть и вот такие псевдо философские комментарии:"В мае солист группы "Пикник" помог бойцам СВО. В марте "помогли" его зрителям. История, она цикличная."Рок легенда, лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский действительно передавал денежные суммы "нашим гуманитарщикам", то есть видимо, волонтёрам. Захар Прилепин сообщает о том, что "Пикник" помогал фронту.Именно поэтому и выбрали его концерт террористы для атаки.Глубокомысленно рассуждает известный сейчас на Украине политолог Фикрат Шабанов:"Обратите внимание на оккультный символизм группы "Пикник". Сами участники не пострадали. Заранее знали? "Политологу, который наверное, впервые в жизни увидел представителей рок-культуры, сначала надо познакомиться с другими группами. С Оззи Осборном, например, и с его "оккультным символизмом". Сейчас не время и не место об этом рассуждать. Но поражает цинизм и псевдо "глубокомыслие" политолога."Заранее знали" посольства США и Британии. Вот о чём бы лучше поговорить.БлогерыУдивительно, но вполне разумное сообщение написала иноагент Юлия Латынина**:"Если это тот теракт, о котором предупреждали западные спецслужбы, то они точно знают, кто его совершил. Если этот теракт стоит в том же ряду кровавого пиара, что и "рейд РДК"*, обстрелы Белгорода зелёнка на выборах по советам телефонных мошенников, - то это катастрофа для Украины".На нее конечно, сразу ополчились фабрики украинских троллей. Для них нет "хороших русских", даже если это иноагенты.Анатолий Шарий, "барселонский блогер" - сделал вброс про террористов из Ингушетии, разместил фото уже уничтоженных террористов. Затёр.Сделал вброс про то, что это нападение ИГИЛ*. Затёр.А зачем затёр, спрашивается?Тема страшная, фейки неуместны, надо убирать? Да, может быть. Но зачем же тогда изначально ставить?Это циничное желание нажиться на ситуации. И это конечно же, работа на расшатывание нервной системы и способность анализировать информацию у читателей. Специальная работа.Этого мы не должны допускать с собой делать никому.Анализируем. Делаем выводы. Ждем официальных сообщений. Заносим "блогеров" в списки "часто постит непроверенную информацию", хотя бы мысленно.Сколько уже было фейков, вбросов, и всё равно и читают, и перепечатывают. Сколько каналов перепостили в ажиотаже фото "террористов" у Шария? Несть числа.Мы скорбим по погибшим.Ждём результатов от наших спецслужб.И вместе со всей страной ждём и боремся за нашу Победу. Война теперь будет и с террористами.Ну а то, что за этим терактом стоят спецслужбы иностранных государств - это однозначно. Такой вывод как раз уже можно сделать, без всяких глубокомысленных рассуждений.И не помешает внимательно и бдительно посмотреть на тех, кто раньше всех закричал: это не мы!Вице спикер Госдумы Петр Толстой:"Этот теракт невозможно рассматривать вне контекста СВО, войны с коллективным Западом. Этот страшный день заставит лишь теснее сплотиться, чтобы бороться до Победы."* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ ** Является иноагентом

https://ukraina.ru/20240323/1054063650.html

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, москва, россия, альберт кошкин, алексей гончаренко, анатолий шарий, офис президента, мид, генштаб