Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"? - 23.03.2024 Украина.ру
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Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?
Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"? - 23.03.2024 Украина.ру
Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?
Говоря о теракте в московском "Крокусе" нельзя не обратить внимания на несколько особенностей. Понятно, что на возникающие вопросы ответит следствие, но задать их стоит уже сейчас
2024-03-23T12:36
2024-03-23T12:37
мнения
москва
теракт
крокус сити холл
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1. Удивительным моментом является отсутствие явной политико-медийной составляющей.Никто не взял на себя ответственность за осуществления теракта. Нет никаких политических требований или заявлений. Разве что западные СМИ передали, что ответственность взяло на себя ИГИЛ* и то оказалось фальшивкой.Справедливости ради отметим, что "честные" теракты давно уже не работают. Попытки добиться политических целей путём осуществления терактов не дают непосредственного эффекта, но портят имидж террористов.Цель террористов, как правило, запугать население и вызвать неадекватную реакцию у населения же и властей.2. В обилии только заявления о непричастности.Степень адекватности этих заявлений разная, но очевидно, например, что США прямо предупреждали о вероятности терактов в Москве. С таким заявлением посольство США выступило перед 8 марта (сейчас его увязывают с концертом Шамана 9 марта), а 21 марта Financial Times писала, что "Киев также хочет нанести символический удар, приблизив войну к Москве и показав, что её противовоздушная оборона, в том числе вокруг Кремля, может быть прорвана".С другой стороны, вспомнилось, что примерно месяц назад с угрозами, которые можно расценить как террористические, выступали Виктория Нуланд и лидер правящей израильской партии "Ликуд" Амир Вейтман.Украинская сторона сразу открестилась от причастности к теракту. Вот, например, говорящая голова Ермака Михаил Подоляк: "Давайте зафиксируем. Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям".Давайте также зафиксируем, то, что якобы Украина не имеет никакого отношения к "Одесской Хатыни", террористическим обстрелам Донецка и Белгорода, взрыву на Крымском мосту, убийству Татарского и многому другому. Верим каждому слову конечно.3. Телеграм-канал "Архангел Спецназа" обращает внимание:"- личности имеют в прошлом боевой опыт;- террористы были хорошо обучены в тренировочном лагере;- умело обращаются с оружием, а именно перенос огня в движении, плюс отточенная перезарядка оружия;- противник отработал все элементы теракта по "таймингу";- действовали без лишних эмоций и хладнокровно расстреливали безоружных людей (вероятно, были под веществами);- оружие противника имело навесной тюнинг в виде фонарей и лцу (лазерный целеуказатель – Авт.);- оружие не первой свежести, сам канал ствола или приёмник разрушен изнутри и пускает искры "пускает драконов", то есть оружие лежало где-то долго и неправильно хранилось, так называемые "банки" если бы они у них были от этого тоже не спасли".4. Террористы явно не собирались погибнуть в теракте.Это не характерно для исламских террористов (они фанатики и всегда готовы погибнуть, даже если операция этого не предполагает), но характерно для наёмников.5. Очень много вопросов вызывает отступление террористов.Если люди, задержанные в Брянской области, действительно террористы (а в этом, похоже, сомнений нет) то непонятно:- почему они ехали на "засвеченной" машине?- почему ехали все вместе?- почему двигались в направлении линии фронта, которую не так-то легко пересечь?Кстати, само по себе направление отступления скорее свидетельствовало бы против версии о причастности украинских спецслужб. По данным ФСБ, у террористов были контакты на украинской стороне, но неясно какого уровня. Вообще уход на Украину был логичен, даже если она на официальном уровне и не причём – террористы были вправе рассуждать, что Украина их не выдаст.Так или иначе, отступление было срежессировано гораздо хуже, чем сам теракт.*Деятельность организации запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240323/1054060123.html
https://ukraina.ru/20240323/1054059184.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, москва, теракт, крокус сити холл
Мнения, Москва, теракт, Крокус Сити Холл

Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?

12:36 23.03.2024 (обновлено: 12:37 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Говоря о теракте в московском "Крокусе" нельзя не обратить внимания на несколько особенностей. Понятно, что на возникающие вопросы ответит следствие, но задать их стоит уже сейчас
1. Удивительным моментом является отсутствие явной политико-медийной составляющей.
Никто не взял на себя ответственность за осуществления теракта. Нет никаких политических требований или заявлений. Разве что западные СМИ передали, что ответственность взяло на себя ИГИЛ* и то оказалось фальшивкой.
Справедливости ради отметим, что "честные" теракты давно уже не работают. Попытки добиться политических целей путём осуществления терактов не дают непосредственного эффекта, но портят имидж террористов.
Цель террористов, как правило, запугать население и вызвать неадекватную реакцию у населения же и властей.
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
11:17
Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити"Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля
2. В обилии только заявления о непричастности.
Степень адекватности этих заявлений разная, но очевидно, например, что США прямо предупреждали о вероятности терактов в Москве. С таким заявлением посольство США выступило перед 8 марта (сейчас его увязывают с концертом Шамана 9 марта), а 21 марта Financial Times писала, что "Киев также хочет нанести символический удар, приблизив войну к Москве и показав, что её противовоздушная оборона, в том числе вокруг Кремля, может быть прорвана".
С другой стороны, вспомнилось, что примерно месяц назад с угрозами, которые можно расценить как террористические, выступали Виктория Нуланд и лидер правящей израильской партии "Ликуд" Амир Вейтман.
Украинская сторона сразу открестилась от причастности к теракту. Вот, например, говорящая голова Ермака Михаил Подоляк: "Давайте зафиксируем. Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям".
Давайте также зафиксируем, то, что якобы Украина не имеет никакого отношения к "Одесской Хатыни", террористическим обстрелам Донецка и Белгорода, взрыву на Крымском мосту, убийству Татарского и многому другому. Верим каждому слову конечно.
3. Телеграм-канал "Архангел Спецназа" обращает внимание:
"- личности имеют в прошлом боевой опыт;
- террористы были хорошо обучены в тренировочном лагере;
- умело обращаются с оружием, а именно перенос огня в движении, плюс отточенная перезарядка оружия;
- противник отработал все элементы теракта по "таймингу";
- действовали без лишних эмоций и хладнокровно расстреливали безоружных людей (вероятно, были под веществами);
- оружие противника имело навесной тюнинг в виде фонарей и лцу (лазерный целеуказатель – Авт.);
- оружие не первой свежести, сам канал ствола или приёмник разрушен изнутри и пускает искры "пускает драконов", то есть оружие лежало где-то долго и неправильно хранилось, так называемые "банки" если бы они у них были от этого тоже не спасли".
4. Террористы явно не собирались погибнуть в теракте.
Это не характерно для исламских террористов (они фанатики и всегда готовы погибнуть, даже если операция этого не предполагает), но характерно для наёмников.
5. Очень много вопросов вызывает отступление террористов.
Если люди, задержанные в Брянской области, действительно террористы (а в этом, похоже, сомнений нет) то непонятно:
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
08:55
Реакция Украины на теракт в "Крокус Сити Холле". Главное на Украине на утро 23 мартаВ пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошёл теракт. По последним данным погибли 60 человек, более ста, включая детей, пострадали. На Украине открестились от теракта, но ряд волонтёров, политиков и военных одобрил произошедшее
- почему они ехали на "засвеченной" машине?
- почему ехали все вместе?
- почему двигались в направлении линии фронта, которую не так-то легко пересечь?
Кстати, само по себе направление отступления скорее свидетельствовало бы против версии о причастности украинских спецслужб. По данным ФСБ, у террористов были контакты на украинской стороне, но неясно какого уровня. Вообще уход на Украину был логичен, даже если она на официальном уровне и не причём – террористы были вправе рассуждать, что Украина их не выдаст.
Так или иначе, отступление было срежессировано гораздо хуже, чем сам теракт.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ
 
МненияМоскватерактКрокус Сити Холл
 
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Заголовок открываемого материала
13:11Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:07Количество погибших в результате теракта возросло до 105 человека — СК РФ
12:36Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?
12:22Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
12:09Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след
12:07Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием
11:56Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, чтобы избежать шатдауна
11:17Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити"
10:36Ростислав Ищенко: У Запада созрел конкретный план, который позволит ВСУ еще два года убиваться об Россию
10:24Путин получил доклады о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле"- Кремль
10:01Списки погибших в результате теракта в "Крокусе Сити Холле" опубликуют в 10:00 - Воробьев
09:22В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли трое детей - Минздрав Подмосковья
08:55Реакция Украины на теракт в "Крокус Сити Холле". Главное на Украине на утро 23 марта
08:05Двухконтурная турбореактивная казацкая люлька с форсажной камерой
06:25"Борьба "нанайских мальчиков": политолог об отношениях Германии и Франции
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