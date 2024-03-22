https://ukraina.ru/20240322/1054041741.html

Почему русская эмиграция проголосовала за Путина?

Почему русская эмиграция проголосовала за Путина? - 22.03.2024 Украина.ру

Почему русская эмиграция проголосовала за Путина?

Один из самых удивительных результатов на выборах президента России - результаты голосования за рубежом.

2024-03-22T14:28

2024-03-22T14:28

2024-03-22T14:28

эксклюзив

россия

эмиграция

эмигранты

президентские выборы

владимир путин

зарубежье

итоги

голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/12/1053947199_77:0:1101:576_1920x0_80_0_0_38e45c7fff062127e11dc0d4624a885a.jpg.webp

388 тысяч 791 человек граждан России пришли на избирательные участки в других странах. 72,54 процента зарубежных избирателей, пришедших на выборы, проголосовали за Путина. 16,44 процентов - за Даванкова. 2,26 процента - за коммуниста Харитонова. 1, 99 процентов - за лидера ЛДПР Слуцкого.Эти результаты действительно феноменальные, как сказала спикер МИД Мария Захарова.ОБСТАНОВКА НА ВЫБОРАХВо-первых, удивляет количество проголосовавших. Поскольку многие консульства России в других странах сейчас закрыты, людям приходилось тратить иногда целый день на то, чтобы добраться до участка, отстоять очередь, вернуться назад. Но они это сделали.Гражданка России, проживающая в Болгарии, описала свой путь в консульство в Софии:"Раньше консульство было в Варне, но теперь оно закрыто. Мы наняли автобус и ехали большой компанией русских в Софию пять часов. Отстояли очередь, проголосовали, и так же назад. Почти все, кого я знаю, голосовали за Путина".И в других странах так же. Где-то людям приходилось проделать большой путь, где-то (почти везде) стоять в длинных очередях к участку."В Германии столпотворение"."В городе Гаага три часа стоим в очереди, чтобы проголосовать."Длина очереди в Лондоне превысила километр.В странах Прибалтики были огромные очереди.В Кейптауне, ЮАР, тоже очередь на участке.Очереди были везде.В частности, потому, что за рубежом был только один день для голосования, и люди приходили заранее, боялись не успеть.Но многие так и не смогли проголосовать из-за специально созданных неудобств.Кроме того, можно было ожидать даже увольнения за сам факт появления гражданина России на выборах.Девушка Юлия в Англии была моментально уволена после того, как на неё написал кляузу украинский эмигрант с ником "Назар Лондон". Она неосторожно разместила своё фото в соцсетях: сегодня иду на выборы.А Назары теперь везде: и шпионят, и стучат. Почему Назар не на Украине? Нет, место Назара - в опасном Лондоне, его работа - стучать на русских девчонок. "Его борьба"...В Милане украинствующие приходили к очереди, набрасывались с угрозами, плакатами, "фиксировали" на камеру тех, кто пришёл голосовать.И угрозы терактов в других странах тоже были.В Прибалтике, по словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, "прессовали наших граждан, запугивали. Буквально полицейские кордоны устроили на подступах к нашим диппредставительствам. Это бессовестное и беспрецедентное нарушение избирательных прав... Но мужеству нашего народа может позавидовать любая другая страна."А были и противоположные случаи. В Словакии к нашему посольству пришли местные с флагами России: поддержать голосующих.ЭТО ПРОТЕСТ!Но явка на выборах и в России, и за рубежом была высокой.Увидев это, зарубежные СМИ тут же начали другую тему: это якобы протестное голосование! Молодцы, пришли бороться с "тираном"."Длинные очереди российских избирателей сигнализирует о недовольстве пребыванием Путина у власти", - пишет "Нью-Йорк Таймс". "Многие, похоже, прислушались к призыву оппозиции выразить своё недовольство массовым приходом в полдень".После подсчёта голосов выяснилось, что "недовольные" массово проголосовали за Путина.Путин победил на выборах и в "недружественных" на сегодня странах: в США, в Эстонии, Латвии, в Армении, в Австралии, в Германии.Тут же появились многочисленные публикации в западной прессе: это "советские граждане", голосовали исключительно те, кто уехал раньше, лет 20 тому назад.Но это, конечно же, не так. В очередях в посольства и консульства России стояли самые разные люди. И "новой", и "старой" эмиграции. Никто, естественно, не подсчитывал, сколько там находится тех, кто уехал из страны два года тому назад. Но они там, безусловно, были.Почему же граждане России в эмиграции всё-таки преодолели эти расстояния, препятствия, очереди, пришли на выборы и отдали столько голосов за Путина? У всех, конечно, были свои причины. Многие - из патриотизма, они хотели почувствовать себя русскими, прикоснуться к своей стране, объединиться.Была и ещё одна большая, общая для всех причина. По сути, они голосовали за сегодняшнюю Россию, за её стабильность. Россия - большой материк, куда они смогут в случае чего вернуться со своих удалённых эмигрантских островков.БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬНикто из эмигрантов не ведёт расслабленное существование сибаритов. Разумеется, такие есть, но это мизерный процент. Вернее, какие-то сотые доли процента.Как написал украинский политолог Михаил Чаплыга, учившийся в Канаде, а сейчас из-за политических репрессий проживающий с семьёй в Европе:"Везде вам нужно будет бороться СУТКАМИ за право жить. Что в Канаде, что в ЕС, что в США."Конечно, есть и "айтишники с отличными контрактами". Но основная масса эмигрантов столкнулась с ухудшением той ситуации, что была даже два года назад. Жизнь перестала быть дешёвой, особенно в Грузии, Армении и Турции, куда как раз и был самый большой наплыв эмиграции.В Стамбуле, как говорили раньше, "три девочки, маникюрщицы, могли снять трёхкомнатную квартиру, работать и отлично себя чувствовать". Эти времена в прошлом. Инфляция. И жильё, и продукты ─ подорожало все.В Ереване после наплыва русских квартиру снять стоит столько же, сколько в Москве. То же самое в Грузии. Работы нет. Особенно для дизайнеров и креативных менеджеров. Как-то все устроились, конечно. Живут по две-три семьи вместе. Питаются из баков просроченной едой (это теперь называется модным словом "фудшеринг"). Моют посуду в кафе. Нет, это не шутка. Это репортажи даже из "либеральных" медиа о житье-бытье, об эмигрантских буднях.Есть и благостные картинки жизни: вот, например, семья лесбиянок из Москвы купила дом с мандариновым садом в грузинском селе. Работают в саду, старый сельский дом пытаются починить. Жизнь физически "немножко тяжёлая". Больше всего внимания уделено в статье тому, как лесбиянки меняют отношение сельских жителей Грузии к нетрадиционному союзу. С трудом в это верится. Да и сами девушки честно признаются: "мы об этом молчим".Разумеется, всё это ─ частные случаи. Основное количество эмигрантов живёт обычной жизнью и из баков всё-таки не питается. Но уровень жизни практически у всех ниже, чем в России. У многих ─ значительно ниже. Положение ─ неопределённое. Подавляющее большинство из них ─ граждане России, получившие какой-нибудь документ на право проживания, который нужно постоянно продлевать. Это далеко не всегда так уж просто. Правила всё время ужесточаются. Работа: сегодня есть, а завтра нет. Во всём мире объективно идёт рецессия.РАЗНАЯ ЭМИГРАЦИЯОсновным соперником действующего президента на выборах за рубежом стал Владислав Даванков. Где он получил максимальное количество голосов? В Сербии и Черногории, на одном из участков во Вьетнаме и на одном из участков в Турции (в Трабзоне).Вообще же проследить тенденцию сложно, так как в каждой стране есть свои особенности. Почему "за Путина" проголосовали в Вашингтоне и в Хьюстоне, а в Нью-Йорке - "за Даванкова"?Впрочем, Даванков в Нью-Йорке получил 37 процентов голосов, а Путин - 36 процентов.Та же ситуация в Париже: Даванков - 38 процентов, Путин - 37 процентов.А в Вильфранш-сюр-Мер (на Лазурном берегу) и в Марселе Путин получил чуть больше 50 процентов, Даванков - меньше 30.В "украинствующем" Торонто - 52 процента за Путина, 30 процентов - за Даванкова.В Мексике, Бразилии и Чили победил Путин. В Аргентине - Даванков.Разумеется, были и испорченные бюллетени - больше всего в Польше, почти 30 процентов. В Армении - 10 процентов. В том же Париже - 20 процентов. Общее количество испорченных специально бюллетеней на выборах за рубежом - около 10 процентов. Это и есть "протестный электорат" эмиграции.НЕТ ИЛЛЮЗИЙНо в общем и целом эмиграция проголосовала за Путина.Почему? Во-первых, стало меньше иллюзий, нет "розовых очков" по поводу жизни на Западе.И второе, это голосование действительно было протестным. Только не в том смысле, который вкладывали западные политтехнологи.Отношение к русским на Западе всё хуже из-за оголтелой пропаганды в СМИ. Это ощущается и на работе, и на бытовом уровне.Свой бизнес, если ты русский, сейчас открыть сложно. Получить хорошую работу - тоже. Происходят банковские проверки, есть случаи блокирования карточек. Что делать тем, кто въехал в страны Европы на своей машине? Это проблема.Не говоря уже о "европейских ценностях". Зайти в женский туалет в Европе в кафе или на автостоянке означает почти 100 процентов встречу в туалете с мужчиной, который "считает себя женщиной". Отдельная проблема - ювенальная юстиция. Сколько историй о женщинах, у которых отобрали детей и отдали в приёмные семьи.И отношение к своей стране тоже меняется. Все понимают, что Россия выстояла, экономически даже укрепилась. Что особенно поражает на фоне рецессии в странах Европы. Это большой жирный плюс для возможного возвращения, что уж скрывать. Жизнь в России - легче, сытнее и спокойнее.Поэтому это было частичное "экономическое голосование" за стабильность в той стране, куда, возможно, надо будет вернуться.Но и патриотизм тоже есть. Не только экономические причины и "соломки подстелить". И патриотизма у уехавших всё больше, именно на фоне злобных нападок Запада.Чем больше русских угнетают, тем больше они желают сплотиться и дать отпор.И конечно, глаза открываются на "двойные стандарты". Как-то логика лучше начинает работать.Житель Саудовской Аравии в ответ на сообщение "Аль-Джазира" о беспрецедентной явке избирателей России и реакции некоторых стран Запада, где выборы критикуются как нелегитимные:"Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, не имеющий никакого избирательного мандата, заявил, что российским выборам не хватало честности и конкуренции".Действительно, звучит же как анекдот.И глаза открываются. И розовые очки падают.Как сказал бывший редактор знаменитого журнала "Огонёк" Виталий Коротич в интервью "Комсомольской правде" о русской эмиграции в США:"Им постоянно дают понять, что они не дома. И они голосуют так. 56 процентов (в США) - больше половины. Это значит, что люди, которые уехали, не уезжали насовсем. Эти люди уже думают, что в России они кому-то нужнее, чем в Америке... Голосуют за Путина. Потому что им нужна такая Россия, в которой им будет хорошо. "

https://ukraina.ru/20240318/1053941044.html

https://ukraina.ru/20240317/1053934664.html

https://ukraina.ru/20240316/1053925814.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, эмиграция, эмигранты, президентские выборы, владимир путин, зарубежье, итоги, голосование