https://ukraina.ru/20240321/1054017225.html
Австралия и коалиция, предотвращение теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 марта
Австралия и коалиция, предотвращение теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 марта - 21.03.2024 Украина.ру
Австралия и коалиция, предотвращение теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 марта
Австралия присоединилась к коалиции дронов. В Белгородской области задержали готовившего теракт сторонника РДК*. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
2024-03-21T13:00
2024-03-21T13:00
2024-03-21T14:26
хроники
эксклюзив
австралия
вячеслав гладков
евгений балицкий
украина
россия
вооруженные силы украины
фсб
русский добровольческий корпус
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Министр обороны Австралии Ричард Марлес на совместной пресс-конференции с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом заявил, что Австралия присоединилась к коалиции дронов для Украины."Сегодня мы также объявляем, что Австралия будет участвовать в коалиции по беспилотникам, которую возглавляют Соединённое Королевство и Латвия", – заявил Марлес.Он заявил, что для Австралии это возможность "продолжать делать свой вклад в усилия, чтобы Украина сохранила курс и смогла решить этот конфликт на своих условиях".Ранее Великобритания и Латвия заявили, что передадут Украине тысячи дронов. 15 февраля Шаппс заявил, что Лондон намерен повлиять на поставку FPV-дронов Киеву с Запада, чтобы ВСУ получали их как можно больше. На производство БПЛА, отметил Шаппс, затратят £ 200 млн. Эти деньги — часть пакета военной помощи в размере £ 2,5 млрд, которые Великобритания планирует выделить Украине в этом году. Шаппс подчеркнул, что его страна станет самым крупным поставщиком беспилотников для Украины.Спустя 6 дней на это заявление отреагировали в МИД РФ."15 февраля минобороны Великобритании сообщило, что Лондон и Рига возглавят "коалицию дронов". В нее также вошли Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды. Заявлено о планах поставить Киеву "тысячи" БПЛА. На эти цели британцы собираются потратить порядка £ 200 млн из пакета в £ 2,5 млрд, которые 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Киеве пообещал Зеленскому выделить на нужды ВСУ. Судя по всему, Лондону не терпится вновь повысить планку конфликта, усилить его эскалацию", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Позднее, 8 марта, министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что его страна также присоединится к коалиции дронов.Предотвращение терактаВ Белгородской области задержан россиянин, который по заданию "Русского добровольческого корпуса"* готовил диверсионно-террористические акты против военных, сообщил ЦОС ФСБ РФ."ФСБ РФ совместно с МВД России на территории Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации "Русский добровольческий корпус"* готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных", – указывалось в сообщении.У подозреваемого изъяли взрывное устройство, которое он собирался "дистанционно взорвать в районе дислокации военнослужащих" ВС РФ в Белгородской области.Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.Ранее, 18 марта, ФСБ сообщила о задержании в Крыму девушки, собиравшейся поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки."ФСБ РФ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок", – говорилось в сообщении ФСБ РФ.У задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту."Также документируется причастность фигурантки к государственной измене в соответствии со статьей 275 УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", – указывалось в сообщении ФСБ.Позднее было опубликовано видео с задержанной."Приветствую, друзья! Наш бандеросмузи готов. Завтра я его протестирую, но мне кажется, что всё будет хорошо", – говорила на видео девушка, держа в руках бутылку из-под минералки, наполненную мутной жидкостью.Далее следовал отрывок с горящей на траве бутылкой.Задержанная также рассказала историю своей вербовки. По её словам, неизвестный человек обратился к ней в Telegram и предложил подработать, занявшись "делом в формате закладок". Девушка призналась, что сначала отказалась, потому что подумала, что речь идёт о доставке наркотиков, но после того как собеседник убедил её, что распространять нужно будет "просто листовки, просто картинки", согласилась.Затем собеседник девушки в Telegram попросил её связаться с "более высокопоставленным" лицом в Viber, что она и сделала. Последний представился сотрудником СБУ. Девушка рассказала, что хотела убедиться, что разговаривает с настоящим сотрудником, на что он записал ей видео в украинской военной форме, но без лица."Я тоже не знаю, как мы проскочили от темы закладок до темы коктейля Молотова… За те же закладки долларов 500, может быть, плюс-минус. За коктейль Молотова – 800–1000, плюс там ещё мне обещали дополнительное вознаграждение", – рассказала она сотрудникам ФСБ.Кроме того, она рассказала, после того как протестировала зажигательную смесь, поняла, что практического эффекта она иметь не будет, и рассказала об этом своему украинскому куратору. Тот в ответ заявил, что важно не это, а "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 20 ударов.На Донецком направлении ВСУ совершили 5 обстрелов, на Горловском — 15 обстрелов, выпустив 59 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, пострадали четыре сотрудника МЧС ДНР. Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений, 1 гражданский автомобиль, 2 автомобиля МЧС ДНР, 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 2 кассетных снаряда калибром 155 мм и один ударный БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России в общей сложности 31 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 31 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 8; Каховка — 6; Подстепное — 4; Козачьи Лагеря — 6; Новая Каховка — 3; Днепряны — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Саги, Алешки, Голая Пристань, Песчановка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 21 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек. Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу № 2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча – в Областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметил Гладков.По его словам, в городе Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены больше 30 квартир в 6 МКД."В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи – есть угроза обрушения балкона. На месте работают аварийные службы. Повреждено фасадное остекление в "Белгород Арене", пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения. В городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остаются порядка 5 тысяч жителей. На месте работает оперативно-выездная бригада, которая уже приступила к ликвидации последствий. По предварительным данным, повреждены 10 автомобилей", – указал он.Также в Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в посёлке Дубовое пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский – 4 частных домовладения и один автомобиль. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку – обошлось без последствий.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.Как заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, для прекращения обстрелов Белгорода необходимо "купировать" группировку ВСУ вокруг Харькова."Безусловно. Харьков – русский город. Без вариантов, на мой взгляд, отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и территорию России можно только посредством того, что мы сможем купировать вокруг Харькова военную группировку. Как это будет сделано – это военным виднее. Но у меня лично нет сомнений, что это будет сделано", – ответил Балицкий на вопрос, есть ли у России "планы на Харьковскую область".Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* Запрещённая в РФ организация.
https://ukraina.ru/20240321/1054013456.html
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хроники, эксклюзив, австралия, вячеслав гладков, евгений балицкий, украина, россия, вооруженные силы украины, фсб, русский добровольческий корпус
Министр обороны Австралии Ричард Марлес на совместной пресс-конференции с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом заявил, что Австралия присоединилась к коалиции дронов для Украины.
"Сегодня мы также объявляем, что Австралия будет участвовать в коалиции по беспилотникам, которую возглавляют Соединённое Королевство и Латвия", – заявил Марлес.
Он заявил, что для Австралии это возможность "продолжать делать свой вклад в усилия, чтобы Украина сохранила курс и смогла решить этот конфликт на своих условиях".
Ранее Великобритания и Латвия заявили, что передадут Украине тысячи дронов. 15 февраля Шаппс заявил, что Лондон намерен повлиять на поставку FPV-дронов Киеву с Запада, чтобы ВСУ получали их как можно больше. На производство БПЛА, отметил Шаппс, затратят £ 200 млн. Эти деньги — часть пакета военной помощи в размере £ 2,5 млрд, которые Великобритания планирует выделить Украине в этом году. Шаппс подчеркнул, что его страна станет самым крупным поставщиком беспилотников для Украины.
Спустя 6 дней на это заявление отреагировали в МИД РФ.
"15 февраля минобороны Великобритании сообщило, что Лондон и Рига возглавят "коалицию дронов". В нее также вошли Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды. Заявлено о планах поставить Киеву "тысячи" БПЛА. На эти цели британцы собираются потратить порядка £ 200 млн из пакета в £ 2,5 млрд, которые 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Киеве пообещал Зеленскому выделить на нужды ВСУ. Судя по всему, Лондону не терпится вновь повысить планку конфликта, усилить его эскалацию
", – заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Позднее, 8 марта, министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что его страна также присоединится к коалиции дронов.
В Белгородской области задержан россиянин, который по заданию "Русского добровольческого корпуса"* готовил диверсионно-террористические акты против военных, сообщил ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ совместно с МВД России на территории Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сторонника украинской националистической идеологии, который по заданию представителей террористической организации "Русский добровольческий корпус"* готовил диверсионно-террористические акты в отношении российских военных
", – указывалось
в сообщении.
У подозреваемого изъяли взрывное устройство, которое он собирался "дистанционно взорвать в районе дислокации военнослужащих" ВС РФ в Белгородской области.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, покушении на участие в деятельности террористической организации, приготовлении к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств.
Ранее, 18 марта, ФСБ сообщила о задержании в Крыму девушки, собиравшейся поджечь релейный шкаф на железной дороге, чтобы нарушить военные перевозки.
"ФСБ РФ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок", – говорилось в сообщении ФСБ РФ.
У задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.
"Также документируется причастность фигурантки к государственной измене в соответствии со статьей 275 УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", – указывалось в сообщении ФСБ.
Позднее было опубликовано видео
с задержанной.
"Приветствую, друзья! Наш бандеросмузи готов. Завтра я его протестирую, но мне кажется, что всё будет хорошо", – говорила на видео девушка, держа в руках бутылку из-под минералки, наполненную мутной жидкостью.
Далее следовал отрывок с горящей на траве бутылкой.
Задержанная также рассказала историю своей вербовки. По её словам, неизвестный человек обратился к ней в Telegram и предложил подработать, занявшись "делом в формате закладок". Девушка призналась, что сначала отказалась, потому что подумала, что речь идёт о доставке наркотиков, но после того как собеседник убедил её, что распространять нужно будет "просто листовки, просто картинки", согласилась.
Затем собеседник девушки в Telegram попросил её связаться с "более высокопоставленным" лицом в Viber, что она и сделала. Последний представился сотрудником СБУ. Девушка рассказала, что хотела убедиться, что разговаривает с настоящим сотрудником, на что он записал ей видео в украинской военной форме, но без лица.
"Я тоже не знаю, как мы проскочили от темы закладок до темы коктейля Молотова… За те же закладки долларов 500, может быть, плюс-минус. За коктейль Молотова – 800–1000, плюс там ещё мне обещали дополнительное вознаграждение", – рассказала она сотрудникам ФСБ.
Кроме того, она рассказала, после того как протестировала зажигательную смесь, поняла, что практического эффекта она иметь не будет, и рассказала об этом своему украинскому куратору. Тот в ответ заявил, что важно не это, а "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".
Как сообщило
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 20 ударов.
На Донецком направлении ВСУ совершили 5 обстрелов, на Горловском — 15 обстрелов, выпустив 59 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, пострадали четыре сотрудника МЧС ДНР. Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений, 1 гражданский автомобиль, 2 автомобиля МЧС ДНР, 3 объекта гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 2 кассетных снаряда калибром 155 мм и один ударный БпЛА.
По информации
канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России в общей сложности 31 снаряд.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 31 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 8; Каховка — 6; Подстепное — 4; Козачьи Лагеря — 6; Новая Каховка — 3; Днепряны — 4", – указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Саги, Алешки, Голая Пристань, Песчановка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Утром 21 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал
о последствиях утренней атаки ВСУ на Белгород.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадали пять человек. Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу № 2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча – в Областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметил Гладков.
По его словам, в городе Белгороде в результате воздушной атаки ВСУ повреждены больше 30 квартир в 6 МКД.
"В одном из многоквартирных домов осколки снаряда прилетели на верхние этажи – есть угроза обрушения балкона. На месте работают аварийные службы. Повреждено фасадное остекление в "Белгород Арене", пробита кровля и плита перекрытия, а также выбиты окна в одном из корпусов образовательного учреждения. В городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остаются порядка 5 тысяч жителей. На месте работает оперативно-выездная бригада, которая уже приступила к ликвидации последствий. По предварительным данным, повреждены 10 автомобилей", – указал он.
Также в Белгородском районе в результате воздушной атаки ВСУ в посёлке Дубовое пострадали 5 частных домовладений и 2 автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном домовладении, в поселке Майский – 4 частных домовладения и один автомобиль. Также в Майском осколки снаряда упали на парковку – обошлось без последствий.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.
Как заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, для прекращения обстрелов Белгорода необходимо "купировать" группировку ВСУ вокруг Харькова.
"Безусловно. Харьков – русский город. Без вариантов, на мой взгляд, отодвинуть противника от возможности обстреливать Белгород и территорию России можно только посредством того, что мы сможем купировать вокруг Харькова военную группировку. Как это будет сделано – это военным виднее. Но у меня лично нет сомнений, что это будет сделано", – ответил Балицкий на вопрос, есть ли у России "планы на Харьковскую область".
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
* Запрещённая в РФ организация.