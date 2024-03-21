ВС РФ уничтожили украинских диверсантов и технику в российском приграничье - 21.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240321/1054015594.html
ВС РФ уничтожили украинских диверсантов и технику в российском приграничье
ВС РФ уничтожили украинских диверсантов и технику в российском приграничье - 21.03.2024 Украина.ру
ВС РФ уничтожили украинских диверсантов и технику в российском приграничье
Вооруженные силы Российской Федерации поразили пункты дислокации живой силы и техники украинских диверсантов в приграничном районе Белгородской области, сообщили 21 марта в Минобороны РФ
2024-03-21T11:52
2024-03-21T11:52
новости
белгородская область
россия
грайворон
эвакуация
дрг
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054015179_0:59:1341:813_1920x0_80_0_0_9ac6a1dcbf48bbff43a594865d49b25f.jpg
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения пунктов временной дислокации, живой силы и техники ДРГ украинских формирований в приграничном районе Белгородской области. Удары нанесла авиация и артиллерия группировки войск "Запад".Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев обратился к жителям региона с призывом эвакуироваться.Глава Грайворонского округа отметил, что старается доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. "Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности", резюмировал он.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.С 12 марта ВСУ предприняли несколько попыток прорваться через российскую государственную границу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за восемь дней попыток проникнуть на территорию РФ потеряла более 3500 человек.
https://ukraina.ru/20240321/1054013456.html
белгородская область
россия
грайворон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054015179_134:0:1218:813_1920x0_80_0_0_df0be812adebd818e26ad094152461d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, россия, грайворон , эвакуация, дрг, минобороны рф
Новости, Белгородская область, Россия, Грайворон , эвакуация, ДРГ, Минобороны РФ

ВС РФ уничтожили украинских диверсантов и технику в российском приграничье

11:52 21.03.2024
 
© Минобороны РФ скриншот видео
© Минобороны РФ скриншот видео
Читать в
Вооруженные силы Российской Федерации поразили пункты дислокации живой силы и техники украинских диверсантов в приграничном районе Белгородской области, сообщили 21 марта в Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения пунктов временной дислокации, живой силы и техники ДРГ украинских формирований в приграничном районе Белгородской области. Удары нанесла авиация и артиллерия группировки войск "Запад".
Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев обратился к жителям региона с призывом эвакуироваться.
"Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев. Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд", - написал Богдарев.
Глава Грайворонского округа отметил, что старается доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. "Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности", резюмировал он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.
С 12 марта ВСУ предприняли несколько попыток прорваться через российскую государственную границу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за восемь дней попыток проникнуть на территорию РФ потеряла более 3500 человек.
Киев последствия работы ПВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
09:52
Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 мартаВоенкоры рассказали о боях в Белгородском приграничье, СМИ сообщают о появившихся там наёмниках из Румынии. В столице Украины прогремели взрывы
 
НовостиБелгородская областьРоссияГрайворонэвакуацияДРГМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Военкомы издеваются над инвалидами и берут взятки стройматериалами. Как проходит мобилизация в Тернополе
12:22Украинцы пристыдили киевский музей Второй мировой войны, демонтирующий советские памятники
12:10С кем должны разобраться поляки и какие регионы можно принимать в состав России – Федосова
11:53"Войск достаточно": Шмыгаль солгал о ситуации в ВСУ
11:52ВС РФ уничтожили украинских диверсантов и технику в российском приграничье
11:52В ЕС боятся успехов России на фронте - Politico
11:50Атака ВСУ по Белгородской области: 5 человек ранены
11:14План Запада по спасению Украины: буферная зона, снарядная коалиция и санкционная удавка
10:54"Решения принимает Зеленский": Разумков рассказал о депутатах-кнопках в Раде
10:16Данилов нецензурно оскорбил дипломата из Китая
09:52Обстановка в Белгородской области, взрывы в Киеве. Главное на Украине на утро 21 марта
09:31Подоляк обвинил Запад в попытке "усидеть на двух стульях"
09:05"По этому списку уже работают": эксперт назвал причины череды смертей военкомов на Западенщине
09:01"Доброе утро, мужики". История дерзкого побега в Россию украинского военного
08:47Россияне сбили 10 запущенных Украиной снарядов "Вампир" над Белгородской областью
08:11Макрон – слишком эмоциональный, чтобы быть умным
08:09Главное за ночь 21 марта
08:05Соглашение об ассоциации Украина-ЕС: мазохизм, как он есть
07:49В Киеве прозвучали мощные взрывы, пострадали предприятия
07:46Как польские фермеры сорвали формирование трёх бригад ВСУ
Лента новостейМолния