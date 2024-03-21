ВС РФ уничтожили украинских диверсантов и технику в российском приграничье
© Минобороны РФ скриншот видео
© Минобороны РФ скриншот видео
Вооруженные силы Российской Федерации поразили пункты дислокации живой силы и техники украинских диверсантов в приграничном районе Белгородской области, сообщили 21 марта в Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения пунктов временной дислокации, живой силы и техники ДРГ украинских формирований в приграничном районе Белгородской области. Удары нанесла авиация и артиллерия группировки войск "Запад".
Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев обратился к жителям региона с призывом эвакуироваться.
"Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев. Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд", - написал Богдарев.
Глава Грайворонского округа отметил, что старается доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. "Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности", резюмировал он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.
С 12 марта ВСУ предприняли несколько попыток прорваться через российскую государственную границу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за восемь дней попыток проникнуть на территорию РФ потеряла более 3500 человек.