https://ukraina.ru/20240321/1054015594.html

ВС РФ уничтожили украинских диверсантов и технику в российском приграничье

ВС РФ уничтожили украинских диверсантов и технику в российском приграничье - 21.03.2024 Украина.ру

ВС РФ уничтожили украинских диверсантов и технику в российском приграничье

Вооруженные силы Российской Федерации поразили пункты дислокации живой силы и техники украинских диверсантов в приграничном районе Белгородской области, сообщили 21 марта в Минобороны РФ

2024-03-21T11:52

2024-03-21T11:52

2024-03-21T11:52

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Минобороны РФ опубликовало кадры поражения пунктов временной дислокации, живой силы и техники ДРГ украинских формирований в приграничном районе Белгородской области. Удары нанесла авиация и артиллерия группировки войск "Запад".Глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев обратился к жителям региона с призывом эвакуироваться.Глава Грайворонского округа отметил, что старается доставлять продукты питания жителям, но это зависит от оперативной обстановки. "Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности", резюмировал он.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что из региона вывезут около 9 тысяч детей из-за массированных украинских обстрелов. Уже в ближайшее время детей отправят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край.С 12 марта ВСУ предприняли несколько попыток прорваться через российскую государственную границу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за восемь дней попыток проникнуть на территорию РФ потеряла более 3500 человек.

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новости, белгородская область, россия, грайворон , эвакуация, дрг, минобороны рф