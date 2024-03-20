https://ukraina.ru/20240320/1054001247.html
Шойгу назвал потери ВСУ за восемь дней диверсий на границе
Шойгу назвал потери ВСУ за восемь дней диверсий на границе - 20.03.2024 Украина.ру
Шойгу назвал потери ВСУ за восемь дней диверсий на границе
Вооруженные силы Украины за восемь дней попыток проникнуть на территорию РФ потеряли более 3500 человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта на заседании коллегии Минобороны РФ
2024-03-20T15:23
2024-03-20T15:23
2024-03-20T15:23
новости
россия
курская область
белгородская область
сергей шойгу
вооруженные силы украины
всу
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049553048_0:0:2594:1460_1920x0_80_0_0_cd0f78ec0480f234c4cfe343f3acd192.jpg
Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись у населенного пункта Козинка Белгородской области, отметил глава Минобороны РФ. Он рассказал, что все атаки были успешно отражены, противник отброшен за пределы территории РФ.Уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 американских БМП Bradley, пять пусковых установок РСЗО "Вампир", вертолет Ми-8.Благодаря принятым мерам удалось спасти жизни сотни людей и обеспечить проведение голосования, подчеркнул министр.С 12 марта ВСУ предприняли несколько попыток прорваться через российскую государственную границу. Пока ВСУ вели активный обстрел приграничных регионов, диверсаны пытались вторгнуться в Белгородскую область (в районах Нехотеевки, Одноробовки и Сподарюшино), а также на территорию Курской области (в районе Теткино).
https://ukraina.ru/20240320/1053994949.html
россия
курская область
белгородская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049553048_0:0:2470:1852_1920x0_80_0_0_29a8650b272cca89f269124aee860078.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, курская область, белгородская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины, всу, минобороны рф
Новости, Россия, Курская область, Белгородская область, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Минобороны РФ
Шойгу назвал потери ВСУ за восемь дней диверсий на границе
Вооруженные силы Украины за восемь дней попыток проникнуть на территорию РФ потеряли более 3500 человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта на заседании коллегии Минобороны РФ
Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись у населенного пункта Козинка Белгородской области, отметил глава Минобороны РФ. Он рассказал, что все атаки были успешно отражены, противник отброшен за пределы территории РФ.
"При этом потери Вооруженных сил Украины на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили 3 501 человек, из них 790 – безвозвратные потери", - заявил Шойгу
.
Уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 американских БМП Bradley, пять пусковых установок РСЗО "Вампир", вертолет Ми-8.
Благодаря принятым мерам удалось спасти жизни сотни людей и обеспечить проведение голосования, подчеркнул министр.
С 12 марта ВСУ предприняли несколько попыток прорваться через российскую государственную границу. Пока ВСУ вели активный обстрел приграничных регионов, диверсаны пытались вторгнуться в Белгородскую область (в районах Нехотеевки, Одноробовки и Сподарюшино), а также на территорию Курской области (в районе Теткино).