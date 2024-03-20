https://ukraina.ru/20240320/1054001247.html

Шойгу назвал потери ВСУ за восемь дней диверсий на границе

Шойгу назвал потери ВСУ за восемь дней диверсий на границе - 20.03.2024 Украина.ру

Шойгу назвал потери ВСУ за восемь дней диверсий на границе

Вооруженные силы Украины за восемь дней попыток проникнуть на территорию РФ потеряли более 3500 человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта на заседании коллегии Минобороны РФ

2024-03-20T15:23

2024-03-20T15:23

2024-03-20T15:23

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всу

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Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. Наиболее активные действия велись у населенного пункта Козинка Белгородской области, отметил глава Минобороны РФ. Он рассказал, что все атаки были успешно отражены, противник отброшен за пределы территории РФ.Уничтожены 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 американских БМП Bradley, пять пусковых установок РСЗО "Вампир", вертолет Ми-8.Благодаря принятым мерам удалось спасти жизни сотни людей и обеспечить проведение голосования, подчеркнул министр.С 12 марта ВСУ предприняли несколько попыток прорваться через российскую государственную границу. Пока ВСУ вели активный обстрел приграничных регионов, диверсаны пытались вторгнуться в Белгородскую область (в районах Нехотеевки, Одноробовки и Сподарюшино), а также на территорию Курской области (в районе Теткино).

https://ukraina.ru/20240320/1053994949.html

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новости, россия, курская область, белгородская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины, всу, минобороны рф