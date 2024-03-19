В Пентагоне оценили риски прорыва обороны ВСУ - 19.03.2024 Украина.ру
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В Пентагоне оценили риски прорыва обороны ВСУ
В Пентагоне оценили риски прорыва обороны ВСУ - 19.03.2024 Украина.ру
В Пентагоне оценили риски прорыва обороны ВСУ
Вооружённые силы России действительно достигают успеха в зоне проведения спецоперации. За этим наблюдают и это признают в США, заявил 19 марта глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном
2024-03-19T20:54
2024-03-19T20:54
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ллойд остин
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Глава Пентагона сослался на обещание украинского командования, которое заверило, что ВСУ продолжат обороняться. Так, главком украинской армии Александр Сырский выразил Остину уверенность в том, что "защитить Украину удастся". В Пентагоне также надеются, что скоро в США согласуют дополнительное финансирование для Киева. Ранее в этот же день в Белом доме признали, что Украина "действительно теряет позиции на поле боя" из-за бездействия США.Напомним, после освобождения Авдеевки российская армия успешно наступает на населённые пункты, расположенные под Донецком. Во вторник, 19 марта, сообщалось, что ВС РФ освободили Орловку, а до этого – Невельское в ДНР. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ потеряли контроль над "некоторыми деревнями" из-за дефицита боеприпасов.
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новости, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины, сша, украина, сво, россия
Новости, Ллойд Остин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, США, Украина, СВО, Россия

В Пентагоне оценили риски прорыва обороны ВСУ

20:54 19.03.2024
 
© AP / Michael Probst
- РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP / Michael Probst
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Вооружённые силы России действительно достигают успеха в зоне проведения спецоперации. За этим наблюдают и это признают в США, заявил 19 марта глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном

"Мы увидели, что России удаётся частично достигать небольших военных побед. Они огромные ресурсы используют ради тех клочков земли, которые они захватывают", – сказал Остин в ответ на вопрос, насколько сегодня велик риск прорыва обороны ВСУ.

Глава Пентагона сослался на обещание украинского командования, которое заверило, что ВСУ продолжат обороняться. Так, главком украинской армии Александр Сырский выразил Остину уверенность в том, что "защитить Украину удастся".
В Пентагоне также надеются, что скоро в США согласуют дополнительное финансирование для Киева.
Ранее в этот же день в Белом доме признали, что Украина "действительно теряет позиции на поле боя" из-за бездействия США.
Напомним, после освобождения Авдеевки российская армия успешно наступает на населённые пункты, расположенные под Донецком. Во вторник, 19 марта, сообщалось, что ВС РФ освободили Орловку, а до этого – Невельское в ДНР. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ потеряли контроль над "некоторыми деревнями" из-за дефицита боеприпасов.
Вчера, 17:30
Американские журналисты узнали как США помогают ВС РФ наносить удары по тылам ВСУВысокоточные удары российской армии по военным объектам в украинском тылу проводятся с использованием спутниковых снимков, предоставленных американскими компаниями. Об этом в интервью изданию The Atlantic сообщил украинский военный источник
 
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