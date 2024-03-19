В Пентагоне оценили риски прорыва обороны ВСУ
© AP / Michael Probst
© AP / Michael Probst
Вооружённые силы России действительно достигают успеха в зоне проведения спецоперации. За этим наблюдают и это признают в США, заявил 19 марта глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном
"Мы увидели, что России удаётся частично достигать небольших военных побед. Они огромные ресурсы используют ради тех клочков земли, которые они захватывают", – сказал Остин в ответ на вопрос, насколько сегодня велик риск прорыва обороны ВСУ.
Глава Пентагона сослался на обещание украинского командования, которое заверило, что ВСУ продолжат обороняться. Так, главком украинской армии Александр Сырский выразил Остину уверенность в том, что "защитить Украину удастся".
В Пентагоне также надеются, что скоро в США согласуют дополнительное финансирование для Киева.
Ранее в этот же день в Белом доме признали, что Украина "действительно теряет позиции на поле боя" из-за бездействия США.
Напомним, после освобождения Авдеевки российская армия успешно наступает на населённые пункты, расположенные под Донецком. Во вторник, 19 марта, сообщалось, что ВС РФ освободили Орловку, а до этого – Невельское в ДНР. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ потеряли контроль над "некоторыми деревнями" из-за дефицита боеприпасов.
Вчера, 17:30Американские журналисты узнали как США помогают ВС РФ наносить удары по тылам ВСУВысокоточные удары российской армии по военным объектам в украинском тылу проводятся с использованием спутниковых снимков, предоставленных американскими компаниями. Об этом в интервью изданию The Atlantic сообщил украинский военный источник