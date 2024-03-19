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В Пентагоне оценили риски прорыва обороны ВСУ

В Пентагоне оценили риски прорыва обороны ВСУ - 19.03.2024 Украина.ру

В Пентагоне оценили риски прорыва обороны ВСУ

Вооружённые силы России действительно достигают успеха в зоне проведения спецоперации. За этим наблюдают и это признают в США, заявил 19 марта глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном

2024-03-19T20:54

2024-03-19T20:54

2024-03-19T20:54

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Глава Пентагона сослался на обещание украинского командования, которое заверило, что ВСУ продолжат обороняться. Так, главком украинской армии Александр Сырский выразил Остину уверенность в том, что "защитить Украину удастся". В Пентагоне также надеются, что скоро в США согласуют дополнительное финансирование для Киева. Ранее в этот же день в Белом доме признали, что Украина "действительно теряет позиции на поле боя" из-за бездействия США.Напомним, после освобождения Авдеевки российская армия успешно наступает на населённые пункты, расположенные под Донецком. Во вторник, 19 марта, сообщалось, что ВС РФ освободили Орловку, а до этого – Невельское в ДНР. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ потеряли контроль над "некоторыми деревнями" из-за дефицита боеприпасов.

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новости, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины, сша, украина, сво, россия