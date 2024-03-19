https://ukraina.ru/20240319/1053975532.html

Российские войска освободили Орловку в ДНР

Российские войска освободили Орловку в ДНР - 19.03.2024 Украина.ру

Российские войска освободили Орловку в ДНР

Российские военнослужащие освободили Орловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 19 марта в Минобороны РФ

2024-03-19T14:42

2024-03-19T14:42

2024-03-19T14:42

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"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке Минобороны.ВС РФ отразили шесть контратак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики.Украинская армия потеряла до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».Накануне, 17 марта, российские войска освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области.

https://ukraina.ru/20240319/1053973034.html

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