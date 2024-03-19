Российские войска освободили Орловку в ДНР - 19.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240319/1053975532.html
Российские войска освободили Орловку в ДНР
Российские войска освободили Орловку в ДНР - 19.03.2024 Украина.ру
Российские войска освободили Орловку в ДНР
Российские военнослужащие освободили Орловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 19 марта в Минобороны РФ
2024-03-19T14:42
2024-03-19T14:42
новости
донецкая народная республика
россия
минобороны
вооруженные силы украины
минобороны рф
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052829264_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_8cb464e624fb70176f6216fc815cee18.jpg
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке Минобороны.ВС РФ отразили шесть контратак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики.Украинская армия потеряла до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».Накануне, 17 марта, российские войска освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области.
https://ukraina.ru/20240319/1053973034.html
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052829264_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_03f54792d29062c690b9fd25c740c0d3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецкая народная республика, россия, минобороны, вооруженные силы украины, минобороны рф, всу, вс рф
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, ВСУ, ВС РФ

Российские войска освободили Орловку в ДНР

14:42 19.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на Авдеевском направлении
Бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военнослужащие освободили Орловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 19 марта в Минобороны РФ
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке Минобороны.
ВС РФ отразили шесть контратак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики.
Украинская армия потеряла до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».
Накануне, 17 марта, российские войска освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области.
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
13:43
Потери исчисляются миллионами. Экс-начальник генштаба ВС Польши назвал положение Украины драматичнымУкраинцы проигрывают войну, боевые потери страны исчисляются миллионами. Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймонд Анджейчак в эфире телеканала Polsat
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинобороныВооруженные силы УкраиныМинобороны РФВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42Российские войска освободили Орловку в ДНР
14:41Путин открыл охоту на предателей
14:35"Папуасы, все на фронт!": американский сенатор потребовал усилить мобилизацию на Украине
14:22Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса США
14:19Семейка Виндзоров. Британская монархия вырождается в реалити-шоу
14:09Оксана Маркарова, биография
14:07Глава МОК рассказал, каким российским спортсменам можно участвовать в Олимпиаде
13:43Потери исчисляются миллионами. Экс-начальник генштаба ВС Польши назвал положение Украины драматичным
13:33Немецкий политик призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия
13:10Из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей
13:00План уничтожения нации, атака дронов, приоритеты главкома ВСУ. Главное на Украине на 13:00 19 марта
12:44Больше, чем выборы. Послесловие к тому как Донбасс выбирал президента России
12:19Поиски капли "дёгтя" в цистерне мёда. Что увидели в The New York Times в российских выборах
12:08ВСУ обстреляли белгородский посёлок Разумное, подростку оторвало часть руки
11:54Дроном по сломанному вертолету. Молдавия и Украина продолжают дестабилизировать Приднестровье
11:54ЕС тайно готовятся к интеграции Украины и Молдавии - Politico
11:37Верблюжья кавалерия и национальная безопасность. Кого на Украине не отправят на фронт
11:28В Минобороны Южной Кореи усомнились в правдивости украинской версии событий в Буче
10:19В аэропорту Сочи запросили режим "открытого неба"
09:55Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT
Лента новостейМолния