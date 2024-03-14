"Не пожалели православного чугуния": Олег Измайлов рассказал, как армии РФ удалось освободить Невельское - 14.03.2024 Украина.ру
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"Не пожалели православного чугуния": Олег Измайлов рассказал, как армии РФ удалось освободить Невельское
"Не пожалели православного чугуния": Олег Измайлов рассказал, как армии РФ удалось освободить Невельское - 14.03.2024 Украина.ру
"Не пожалели православного чугуния": Олег Измайлов рассказал, как армии РФ удалось освободить Невельское
Еще несколько лет назад до того, как были взяты Пески и Водяное, российские бойцы говорили, что взять Авдеевку - не самая большая проблема, гораздо труднее взять систему опорников вокруг города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
2024-03-14T04:50
2024-03-14T04:50
новости
россия
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днр
оборона
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Подразделения Южной группировки войск ВС РФ освободили село Невельское в ДНР, которое расположено к западу от Донецка, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.Поэтому еще несколько лет назад до того, как были взяты Пески и Водяное, российские бойцы говорили, что взять Авдеевку - не самая большая проблема, гораздо труднее взять систему опорников вокруг города, добавил он.Изначально были опасения, что Невельское, Нетайлово, Орловка, Первомайское, села вплоть до Кураховского водохранилища — это серьезная система обороны ВСУ, которую будет трудно преодолеть, отметил писатель.Но российские ВКС не пожалели "православного чугуния" и это сработало вместе с артиллерийской поддержкой. По мнению западных СМИ, российские военные имеют двукратное преимущество по артиллерии над ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, авдеевка, пески, вс рф, днр, оборона, наступление, всу, бои, артиллерия, авиабомбы
Новости, Россия, Авдеевка, Пески, ВС РФ, ДНР, оборона, наступление, ВСУ, бои, артиллерия, авиабомбы

"Не пожалели православного чугуния": Олег Измайлов рассказал, как армии РФ удалось освободить Невельское

04:50 14.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Еще несколько лет назад до того, как были взяты Пески и Водяное, российские бойцы говорили, что взять Авдеевку - не самая большая проблема, гораздо труднее взять систему опорников вокруг города. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
Подразделения Южной группировки войск ВС РФ освободили село Невельское в ДНР, которое расположено к западу от Донецка, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Вся система поселков между Авдеевкой и Красногоровкой - это череда опорных пунктов. Подобную систему использовали немцы в годы Второй мировой войны. Это пять-шесть домов и несколько противотанковых пушек, такие опорные пункты располагались в шахматном порядке", - рассказал Измайлов.
Поэтому еще несколько лет назад до того, как были взяты Пески и Водяное, российские бойцы говорили, что взять Авдеевку - не самая большая проблема, гораздо труднее взять систему опорников вокруг города, добавил он.
Изначально были опасения, что Невельское, Нетайлово, Орловка, Первомайское, села вплоть до Кураховского водохранилища — это серьезная система обороны ВСУ, которую будет трудно преодолеть, отметил писатель.
Но российские ВКС не пожалели "православного чугуния" и это сработало вместе с артиллерийской поддержкой. По мнению западных СМИ, российские военные имеют двукратное преимущество по артиллерии над ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке читайте на сайте Украина.ру.
Владислав Угольный интервью
Вчера, 14:29
Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных городаЧем дальше ВС РФ будут отходить от Донецкой агломерации, тем реже ВСУ будут осуществлять террористические обстрелы. Но российским войскам с каждым километром будет труднее воевать, потому что все снабжение переднего края запитано на Донецк. Придется выстраивать новые логистические маршруты
 
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