"Не пожалели православного чугуния": Олег Измайлов рассказал, как армии РФ удалось освободить Невельское

Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города

Чем дальше ВС РФ будут отходить от Донецкой агломерации, тем реже ВСУ будут осуществлять террористические обстрелы. Но российским войскам с каждым километром будет труднее воевать, потому что все снабжение переднего края запитано на Донецк. Придется выстраивать новые логистические маршруты