У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов - 19.03.2024 Украина.ру
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У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов
У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов - 19.03.2024 Украина.ру
У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооружённые силы страны потеряли контроль над некоторыми населёнными пунктами в Донбассе из-за нехватки боеприпасов
2024-03-19T19:38
2024-03-19T19:38
новости
украина
донбасс
денис шмыгаль
авдеевка
днр
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Кроме города Авдеевки, Шмыгаль не сказал о каких "деревнях" идёт речь. Наряду с этим, в Белом доме признали, что Украина "действительно теряет позиции на поле боя" из-за бездействия США. В конце февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что ВСУ продолжают контрнаступление, но оно не так результативно, как того ожидали партнёры Киева. Напомним, после освобождения Авдеевки российская армия успешно наступает на населённые пункты, временно подконтрольные ВСУ и расположенные под Донецком. Во вторник, 19 марта, сообщалось, что ВС РФ освободили Орловку, а до этого – Невельское в ДНР.
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донбасс
авдеевка
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новости, украина, донбасс, денис шмыгаль, авдеевка, днр, сво
Новости, Украина, Донбасс, Денис Шмыгаль, Авдеевка, ДНР, СВО

У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов

19:38 19.03.2024
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооружённые силы страны потеряли контроль над некоторыми населёнными пунктами в Донбассе из-за нехватки боеприпасов
"Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за (...) недостатка боеприпасов", — сказал он на пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом.
Кроме города Авдеевки, Шмыгаль не сказал о каких "деревнях" идёт речь.
Наряду с этим, в Белом доме признали, что Украина "действительно теряет позиции на поле боя" из-за бездействия США.
В конце февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что ВСУ продолжают контрнаступление, но оно не так результативно, как того ожидали партнёры Киева.
Напомним, после освобождения Авдеевки российская армия успешно наступает на населённые пункты, временно подконтрольные ВСУ и расположенные под Донецком. Во вторник, 19 марта, сообщалось, что ВС РФ освободили Орловку, а до этого – Невельское в ДНР.
Украинский флаг
27 февраля, 03:30
Обрушение фронта, "идет как идет" или мобилизация чиновников: эксперт о том, какой сценарий выберет КиевЕсли Украина продолжит вести боевые действия в таком же режиме, то рано или поздно это приведет к новой катастрофе на фронте. Также киевские власти могут вступить в переговоры с Россией и сделать вид, что еще не проиграли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и социолог Денис Селезнев
 
НовостиУкраинаДонбассДенис ШмыгальАвдеевкаДНРСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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19:38У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов
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