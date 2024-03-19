https://ukraina.ru/20240319/1053987648.html

У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов

У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов - 19.03.2024 Украина.ру

У Зеленского объяснили потерю контроля над несколькими населёнными пунктами – не хватило снарядов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Вооружённые силы страны потеряли контроль над некоторыми населёнными пунктами в Донбассе из-за нехватки боеприпасов

2024-03-19T19:38

2024-03-19T19:38

2024-03-19T19:38

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Кроме города Авдеевки, Шмыгаль не сказал о каких "деревнях" идёт речь. Наряду с этим, в Белом доме признали, что Украина "действительно теряет позиции на поле боя" из-за бездействия США. В конце февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что ВСУ продолжают контрнаступление, но оно не так результативно, как того ожидали партнёры Киева. Напомним, после освобождения Авдеевки российская армия успешно наступает на населённые пункты, временно подконтрольные ВСУ и расположенные под Донецком. Во вторник, 19 марта, сообщалось, что ВС РФ освободили Орловку, а до этого – Невельское в ДНР.

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новости, украина, донбасс, денис шмыгаль, авдеевка, днр, сво