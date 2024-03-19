https://ukraina.ru/20240319/1053986039.html

Дмитрий Дробницкий: Если Трамп поставит галочку в войне на Украине, Россия все равно освободит юго-восток

Дмитрий Дробницкий: Если Трамп поставит галочку в войне на Украине, Россия все равно освободит юго-восток - 19.03.2024 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Если Трамп поставит галочку в войне на Украине, Россия все равно освободит юго-восток

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на митинге в Огайо, что в случае его поражения на грядущих выборах страну ждет "кровавая баня".

2024-03-19T19:30

2024-03-19T19:30

2024-03-19T19:30

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- Дмитрий Олегович, что имел в виду Трамп, говоря о "кровавой бане" для США?- Высказывание о кровавой бане вырвано из контекста. Трамп говорил, что в случае его поражения автомобильную промышленность США ждет кровавая баня. Американская промышленность ляжет на бок в связи с двумя вещами: импорт дешевых китайских автомобилей и невероятная упертость в электромобили и зеленую энергетику, которую демократы продолжают ставить во главу угла.Его высказывание не просто вырезали из контекста, а обрезали с двух сторон. И даже Байден использовал это в предвыборных роликах. Позже все это было вырезано из видеороликов, потому что совсем уж некрасиво выглядело.Что касается общей ситуации в США, гражданский конфликт, который идет в холодной фазе давно и все более разогревается, не предполагает разрешения путем демократических процедур. То есть при помощи четкого исполнения законов, соблюдения процедур, обычаев, ритуалов и так далее.Это касается и кандидатов в президенты. Американцам хотелось бы увидеть что-то новое в меню, но они явно и очевидно представляют два пути развития Соединенных Штатов в ближайшее время. И эти два пути имеют одинаковую поддержку как в элитных группах, так и среди избирателей. Поэтому гражданский конфликт придется довоевывать в форме репрессий или еще в каком-либо виде.- Если предположить, что возобладает линия, которую представляет Трамп, то, что он, став президентом, потребует от России в связи с конфликтом на Украине?- А нам не все равно? Его отношение к этому понятно. Оно формулируется в рамках общей концепции того, что Европа слишком много берет у Америки денег и слишком мало ей дает. Это европейский конфликт, который крайне неприятен, у НАТО и европейских функционеров отношение к нему явно скептическое. Основную идею Трамп высказал в интервью Fox News: мне бы не хотелось, сказал он, выбирать между поглощением Украины Россией и отправкой денег киевскому режиму. Но киевский режим для него чужой и является проектом его политических врагов. Для того, чтобы поставить галочку и повесить себе орден на грудь, Трамп предпримет миротворческие усилия.Кто будет осуществлять эти усилия вопрос. Возможно, будут неожиданные люди, например, члены его семьи или его друзья, типа Эрика Принса (основатель ЧВК Blackwater-ред.), он решал кое-какие вопросы для Трампа. Очевидно, что главное для Трампа то, что конфликт прекратился, демократы разоблачены, европейцы посрамлены и на ни можно указать пальцем и сказать, ага, вы использовали наш печатный станок, чтобы поднять благосостояние Европы, вместо того, чтобы поднимать благосостояние США.Мы четко сформулировали свои требования: нам нужна безопасность. Понимает это Трамп? Понимает. Может ли он на этой ниве добиться успеха? Большой вопрос. До того, как произойдет чистка аппарата Госдепа и других федеральных ведомств, если он сможет ее провести, ни о чем путном с Америкой договориться не удастся. Просто потому что бюрократия не даст ему что-то сделать, как не давала во время его первого срока. Начнутся репрессии, ответом на них будет саботаж. В ответ на саботаж будут еще большие репрессии. Слишком много интересов подвязано под всю эту ерунду, с точки зрения американского налогоплательщика.Сторона демократов, если они Байдена заменят, будут исходить из того же самого принципа, что надо конфликт быстрее закончить и так, чтобы получить дополнительные бонусы, а именно повесить себе на грудь медаль миротворца. Вот, Блинкен не смог, а новая администрация Сьюзан Райс или Гэвина Ньюсома, смогла, потому что тут настоящие профессионалы. Все это будет встречать бешенное сопротивление со стороны групп интересов и политической партии. Основой вопрос, насколько они в состоянии это довести до конца, потому что, как показывает практика, США в мире никто не слушается.В то, что США стоит щелкнуть пальцами, уже никто не верит. Единственная разница между демократами в случае замены Байдена и Трампом состоит в том, что Трамп как человек отстаивающий идею США как национального государства понимает, что такое национальные интересы и интересы безопасности. А для либерал-глобалистов, которые находятся в Демократической партии США, это несуществующие понятия, лженаука, мракобесие и отсталость. Не существует никаких национальных интересов. Это все придумали рабовладельцы юга или токсичные маскулинные патриархальные мужчины.Но насколько эта разница будет существенной или сведется к стилистической зависит от того, насколько быстро новый хозяин Белого дома сможет провести чистку госаппарата и принудить его к повиновению. А это дело непростое.- Однопартиец Трампа сенатор Линдси Грэм в Киеве заявил, что Граждане Украины должны идти служить в ВСУ вне зависимости от возрастных ограничений. "Нам нужно больше людей в строю", сказал он. В то же время Грэм предупредил Зеленского, что что наиболее вероятным способом предоставления американской помощи является беспроцентный кредит. Грэм меняет людей на деньги?- Линдси Грэм это человек, который умеет не только переобуваться в воздухе, но и другие трюки выполнять Он перековался. Переобуваться в воздухе каждый умеет, а вы попробуйте перековаться в прыжке.Грэм с одной стороны очень хочет прижаться к Дональду Трампу, понимая, что без Трампа его поедом сожрут все. С другой стороны, неоконсервативные круги имеют определённого рода влияние на многих республиканцев. Понятно, что здесь идите воюйте, но денег мы вам запросто так не дадим.Трамп на беспроцентный кредит не согласится. Грэм приедет в США скорректирует. Скажет за низкий процент… Все, что говорит Линдси Грэм, не надо воспринимать всерьез. Когда говорил Маккейн, он хотя бы от своих слов не отказывался, хотя и его словам придавать особое значение никто никогда не собирался, потому что это известный во всем городе ветеран-дурачок. Ну что сделаешь, повредился умом во Вьетнаме… Линдси Грэм был его большим другом. Он очень хочет остаться в политике, но группы, которые его поддерживают, требуют от него такого, что может его из политики выкинуть.Мнение сенатора Грэма это не мнение Республиканской партии и уж точно не мнение Дональда Трампа. Цели, которые мы хотим достичь для безопасности и освобождения людей на нашем юго-западном стратегическом направлении, мы должны решать сами, не заботясь о том, что происходит в США.Если мы наблюдаем за тем, что происходит там, мы должны понимать, что украинский вопрос является частью внутреннего американского гражданского конфликта. И в соответствии с этим будет разрешаться. Дело не в том, нужна ли кому-нибудь Украина, НАТО и демократия. На это всем давно плевать и демократам тоже.Вопрос состоит только в том, помогает ли это своих политических врагов внутри США и внутри глобального Pax Americana, включая Британию, частично европейские структуры, англосферу вроде Канады, Австралии, Новой Зеландии, расширенной англосферы, вроде Филиппин, Японии и Кореи, замочить, заткнуться или отступить. И ценность того или иного шага определяется именно этим, а не устройством мира или даже сточки зрения когда-то существовавших Соединенных Штатов Америки. А сенатор Линдси Грэм не очень понимает в чем он участвует.- Насколько сильно гражданский конфликт внутри США изменит мироустройство? К примеру, американский дипломат Линда Томас-Гринфилд заявила, что США хотят вступить с Россией и Китаем в двусторонние переговоры о контроле за стратегическими вооружениями. В Вашингтоне таким образом сейчас пытаются обозначить контуры будущего мира?- Это заявление конченого бюрократа, который не понимает, что происходит вокруг него. Дом горит, давайте обсудим цвет обоев. Проблема в том, что люди, которые не понимают, что происходит, продолжают нести всякую ахинею, как если бы они выполняли важную работу.А люди, которые понимают, исходят из гражданского конфликта в США. Не надо искать логики XX века в начале XXI. Это уже не империализм, это гражданская война. Что, на самом деле, хуже и опаснее. А то, что мир изменяется, нужно понимать причину и следствие. Гражданский конфликт в США во многом спровоцирован тем, что в мире происходят трансформационные изменения.

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, сша, украина, россия, дональд трамп, линдси грэм, джо байден, нато, украина.ру, fox news