https://ukraina.ru/20240319/1053979787.html

Максим Бардин: Россия притормозит ВСУ в Приднестровье, но ей не избежать схватки с НАТО за Одессу

Максим Бардин: Россия притормозит ВСУ в Приднестровье, но ей не избежать схватки с НАТО за Одессу - 19.03.2024 Украина.ру

Максим Бардин: Россия притормозит ВСУ в Приднестровье, но ей не избежать схватки с НАТО за Одессу

Приднестровье не имеет с РФ общей границы. Москве сложно экономически и политически поддерживать регион. Поэтому наши резкие шаги сейчас могут привести к непредсказуемым последствиям.

2024-03-19T18:29

2024-03-19T18:29

2024-03-19T18:29

интервью

молдавия

приднестровье

россия

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сво

запад

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Об этом, а также о том, как ответит Россия в случае покушения ВСУ на регион, в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.Ранее в МГБ Приднестровья сообщили, что на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар из-за взрыва дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста недалеко от границы с Одесской областью.Телеканал "Первый приднестровский" опубликовал видео инцидента. Согласно кадрам, дрон уничтожил вертолет Ми-8МТ, находившийся на территории воинской части. Власти Молдавии назвали этот инцидент попыткой дестабилизации региона, отказавшись комментировать причастность Украины к этой атаке.— Максим, это уже не первая провокация в отношении Приднестровья. Чем она отличалась от предыдущих?— Это была точечная атака. Беспилотный дрон, управляемый анонимным оператором, ударил точно по вертолету. Украина таким образом показала, во-первых, что она все-все видит в Приднестровье. Во-вторых, что у ВСУ есть необходимые современные западные средства вооружения, способные работать комплексно и проводить подобные воздушные атаки.— Почему не остановили атаку, в том числе наши формирования, которые там находятся?— ВСУ используют современное западное вооружение. Новейшие разработки. Поэтому нужен адекватный противовес. Но сейчас регион заблокирован, поэтому доставить туда новое ПВО технически сложно.— Есть несколько версий произошедшего. Какая из них более вероятна и почему?— Первая версия. Якобы украинцы пытались купить или выменять у Приднестровья военные вертолеты, которые киевский режим сейчас собирает по всему миру. Вспоминается пример с Эквадором, который собирался что-то продать Украине из авиационной техники, но после бананово-санкционной войны передумал.В Приднестровье тоже есть вертолеты, оставшиеся там еще с советских времен. Они находятся на складе с оружием в селе Колбасна и за его пределами. Дело в том, что на территории ПМР есть собственная республиканская армия и российское гвардейское оперативно-стратегическое формирование (14-я армия). Гвардейцы как раз охраняет упомянутый склад.Видимо, ВСУ могли показать приднестровцам, что будет, если они не отдадут советскую технику.Вторая версия. Приднестровье изначально находилось в блокаде между Молдавией и Украиной, а после начала СВО психологическое давление со стороны Киева только усилилось. За два года СВО киевский режим неоднократно намекал, что готов к проведению силовой операции в отношении Приднестровья. ВСУ стягивали к границам с республикой бронетехнику и личный состав.Власти Молдавии неоднократно заявляли, что могут попросить у Украины помощь в "восстановлении порядка в регионе". Для реализации подобного сценария нужен политический повод, который Кишинев, при желании, найдет. Правоохранительные органы Молдовы могут заявить, например, что на территорию региона зашли диверсанты и теперь их "срочно нужно найти и обезвредить".То есть атака на вертолет вполне может быть частью подготовки к такой агрессии.Третья версия. Запад хочет раскачать ситуацию в Молдавии, чтобы втянуть ее в вооруженный конфликт. Майю Санду пытаются убедить в необходимости провести операцию, чтобы демонтировать политический режим Приднестровья. Кишинев недавно подписал военное соглашение с Макроном. Молдавии обещают помощь Румынии и представителей западных ЧВК, которые могут переодеться в форму молдавских военных или полицейских. Такие сценарии обсуждаются в информационном поле.Кроме того, в Румынии НАТО собирается строить крупнейшую в мире базу. Весь черноморско-карпатский регион милитаризируется.Если говорить о том, какая из версий наиболее вероятна, я думаю следующая: Вашингтон очень хотел бы втянуть Молдавию в войну. Открыть новый фронт против России для Пентагона лишним не будет.— Означает ли атака по вертолету, что Молдавия и Украина пока воздержатся от силовой операции, а будут терроризировать Приднестровье подобными налетами? И насколько регулярны должны быть атаки ВСУ, чтобы дестабилизировать регион?— Одно другому не мешает. Пока силовой операции нет, ВСУ могут попытаться наносить удары с воздуха "анонимными" беспилотниками. И такие атаки могут оказать существенный ущерб. Возможно, ВСУ надеются, что после нанесения максимального ущерба, с помощью атак БПЛА, наземную операцию будет проще проводить, так как некоторые военные объекты будут выведены из строя.— То есть захват Приднестровья силами Украины возможен?— Такой вариант исключать нельзя. Во-первых, регион территориально заблокирован Молдавией и Украиной. Во-вторых, у ВСУ достаточно ресурсов, позволяющих это сделать.У Приднестровья есть стрелковое оружие и боеприпасы, но и дефицит бронетехники и средств ПВО. Одним стрелковым оружием будет тяжело остановить продвижение Украины. Согласно открытым данным, в регионе 1000 российских миротворцев и около 35 тысяч военнослужащих национальной гвардии.В случае агрессии со стороны Украины России будет очень сложно перебросить туда дополнительные силы. Поэтому единственный вариант — прорубаться в Приднестровье через Николаев и Одессу. Об этом неоднократно говорило высшее политическое руководство России. — То, что нам надо прорубаться по земле через Одессу и Николаев понятно. Можем ли мы нанести удар крылатыми ракетами по скоплениям украинской техники, которая сосредоточится для прорыва?— Да. Эффективные воздушные удары могут повлиять на любой театр военных действий. Данный регион исключения не представляет. Однако, взять территорию под контроль могут только пехотинцы. Ракеты могут затормозить или в каком-то роде заморозить эскалацию, но без присутствия личного состава окончательно решить вопрос невозможно.— Если все же рассматривать силовой вариант, то какой сценарий наиболее вероятен: нападение Украины, Молдавии или одновременная атака?— Если все-таки решатся на силовой конфликт, который в обязательном порядке будет согласован с Вашингтоном, то, скорее всего, атаки будут предприняты сразу с двух сторон. Как со стороны правого берега Днестра, так и со стороны Одесской области.Конечно, перед этим будет сформирован какой-то политический повод — например, скажут, что якобы нужна защита территории, поиск и нейтрализация диверсантов, восстановление целостности страны — о чем частично я упомянул выше.Но смысл останется прежним: молдавские силовые и правоохранительные органы должны будут обязательно присутствовать при проведении операции, так как именно на Молдавию будет завязан политический повод. А перед этим его одобрят и поддержат Брюссель и Вашингтон.— Вы сказали, что весь черноморско-карпатский регион сейчас милитаризируется. Но есть и обратное мнение, что Западу невыгодно дестабилизировать регион, поскольку тут есть риск прямой войны с Россией. Как одно с другим может сочетаться?— Западу, на самом деле, выгодна и дестабилизация, и милитаризация черноморско-карпатского региона. Возможные боевые столкновения неминуемо будут растягивать фронт. В этом случае Россия будет вынуждена перераспределять военные ресурсы.Милитаризация приведет к повышению военных заказов. Вашингтон заставит Евросоюз покупать новое вооружение, которое будет производиться на заводах США.— Из западных стран в Приднестровье активничают США, Румыния, Британия и Франция. Кто из этих стран опаснее всего?— Франция традиционно отвечает за Карпатский регион. Такое распределение определено Вашингтоном около тридцати лет назад. Однако необходимым ресурсом для серьезного переустройства политического поля региона Франция не обладает.В вооруженной эскалации конфликта не заинтересована Румыния. Поэтому Бухарест будет всячески уклоняться от каких-либо силовых операций и пойдет на них только в крайнем случае при очень сильном давлении Пентагона и НАТО.— За независимость Приднестровья и ее последующее свободное присоединение к России высказались 97% граждан региона, принявших участие в референдуме в 2006 году. Почему непризнанная Украиной и Молдавией Республика Приднестровье еще не в составе России?— Приднестровье не имеет с Россией общей границы. Москве сложно экономически и политически поддерживать регион. Поэтому резкие шаги сейчас могут привести к непредсказуемым последствиям. Политическим оппонентам России легко заблокировать Приднестровье, что и происходит сегодня.Из региона сложно выехать. В Тирасполе нет аэропорта. Если приднестровский политик захочет приехать в Москву, ему необходимо поехать в Кишинев, там сесть в самолет и прилететь в Россию через третьи страны. Но в Кишиневе человека могут задержать и предъявить ему какие-либо политические обвинения.— Вы сказали, что Майю Санду пытаются убедить в необходимости провести операцию против Приднестровья. А сама Молдавия готова к этому? Какие там настроения у властей и у простых граждан?— Пока что молдавские власти всячески хотят избежать участия в боевых действиях. Все-таки Приднестровье — пророссийский анклав с населением минимум 370 тысяч человек. При этом около 200 тысяч из них имеют гражданство Российской Федерации. Люди принимали участие в недавних выборах президента России, чему были посвящены большие видеорепортажи.В самой Молдавии политическая ситуация тяжелая. Экономика государства оставляет желать лучшего. Агропромышленную продукцию Кишинев может продавать в существенных объемах только в Россию. Это сложно, потому что Украина заблокировала логистические пути. Переправлять товары трудно, налаживать контакты с поставщиками из Российской Федерации не получается. Молдавские фермеры нуждаются в удобрениях, которые Россия могла бы поставить, но Кишинев блокирует и это сотрудничество. В результате, вся продукция остается в Молдавии.Что касается газа, "Газпром" готов рассмотреть вопрос поставки топлива в Молдавию. Но на Западе четко заявили, что Кишинев должен быть независим от российского газа. Дескать, это крючок, с помощью которого Москва удерживала Молдавию в сфере своего влияния.Запад, в свою очередь, не дает денег для молдавской экономики — если только на строительство "школ демократии".Осенью в стране будут президентские выборы. Майя Санду, которую поддерживает Вашингтон и Евросоюз, намерена идти на второй срок. Она ставит целью полностью оторвать Молдавию от России. Но у нее слабые рейтинги и непонятно, чем она может завлечь избирателя.С одной стороны, политтехнологи хотели бы позиционировать Майю Санду как "собирателя молдавских земель" и человека, который может решить приднестровский вопрос. С другой, именно для ее избрания, готовят референдум "о вхождении в ЕС", который должен состояться в один день с президентскими выборами.Кстати, постановка вопроса референдума интересна. Если граждане Молдавии и выскажутся за вступление в ЕС, то это не будет означать автоматического принятия. Такие вопросы решает "коллективный" Брюссель, а не Кишинев. Вместе с тем, политики Молдавии говорят о том, что данный референдум определит стратегическую позицию государства. Соответственно, последующая критика "послереферендумной стратегии" будет рассматриваться как деятельность, противоречащая официальной позиции государства.— Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в апреле 2023 года на закрытой части встречи с главами ведомств и разведывательных служб стран ЕС сообщила что вопрос "о спорной автономной территории Приднестровья планируется решить не позднее декабря 2024 года". Почему Украина до сих пор не захватила Приднестровье, а только пугает людей дронами? Возможен ли такой сценарий к концу 2024 года?— В то же время для Украины открывать второй фронт в сторону Приднестровья проблематично. Надо снимать военных с боевых позиций и переводить на другие участки линии боевого соприкосновения. Соответственно, какие-то другие участки фронта будут оголяться и проседать. Поэтому такой шаг рискованный. Но главное, в Киеве и Кишиневе не знают, какая последует реакция России. Да, сухопутного коридора у России к Приднестровью нет, но ведь есть небо. Слишком сильный военный, да и политический риск, к которому Киев, да и Кишинев, судя по всему, не готовы.

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Анна Черкасова

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