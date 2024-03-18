Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии событий в Буче
21:59 18.03.2024 (обновлено: 22:00 18.03.2024)
© AP / Vadim GhirdaВСУ жители Пригород КИева Буча
© AP / Vadim Ghirda
Пока достоверно неизвестно, кто стоит за событиями, произошедшими в украинском городе Буча, следует избегать преждевременных комментариев на этот счёт. Так прокомментировал инсценированную Киевом в 2022 году "резню в Буче" глава минобороны Южной Кореи Син Вон-сик, передаёт РИА Новости
На просьбу журналиста прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых военными гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений в Буче, министр выразил сомнение в реальности украинской версии произошедших под Киевом событий.
"Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки", – сказал он журналистам.
Вместе с тем, Син Вон-сик раскритиковал действия России на Украине, которые, по его словам, правительство Республики Корея "осуждает".
Примечательно, что летом прошлого года президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень, а после этого объявил о новой помощи Украине объёмом 150 миллионов долларов. Тогда у партнёра Киева не возникло сомнений насчёт правдивости событий, которые якобы свидетельствуют о преступлениях ВС РФ.
Напомним, ООН с марта 2022 года обещает дать "максимально возможный в рамках компетенции комментарий в ближайшее время" по событиям в Буче, который так и не последовал. Украинская сторона за весь указанный период так и не могла предоставить список жертв. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на запрос журналистов о наличии у него списка "жертв в Буче". Всё это время российская сторона требует предоставить хоть какие-то доказательства, но в ответ получает только обещания или вовсе игнор.