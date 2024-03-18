Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии событий в Буче - 18.03.2024 Украина.ру
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Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии событий в Буче
Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии событий в Буче - 18.03.2024 Украина.ру
Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии событий в Буче
Пока достоверно неизвестно, кто стоит за событиями, произошедшими в украинском городе Буча, следует избегать преждевременных комментариев на этот счёт. Так прокомментировал инсценированную Киевом в 2022 году "резню в Буче" глава минобороны Южной Кореи Син Вон-сик, передаёт РИА Новости
2024-03-18T21:59
2024-03-18T22:00
новости
буча
южная корея
киев
сво
спецоперация
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дискредитация вс рф
военные преступления
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На просьбу журналиста прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых военными гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений в Буче, министр выразил сомнение в реальности украинской версии произошедших под Киевом событий. Вместе с тем, Син Вон-сик раскритиковал действия России на Украине, которые, по его словам, правительство Республики Корея "осуждает". Примечательно, что летом прошлого года президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень, а после этого объявил о новой помощи Украине объёмом 150 миллионов долларов. Тогда у партнёра Киева не возникло сомнений насчёт правдивости событий, которые якобы свидетельствуют о преступлениях ВС РФ. Напомним, ООН с марта 2022 года обещает дать "максимально возможный в рамках компетенции комментарий в ближайшее время" по событиям в Буче, который так и не последовал. Украинская сторона за весь указанный период так и не могла предоставить список жертв. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на запрос журналистов о наличии у него списка "жертв в Буче". Всё это время российская сторона требует предоставить хоть какие-то доказательства, но в ответ получает только обещания или вовсе игнор.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, буча, южная корея, киев, сво, спецоперация, вс рф, дискредитация вс рф, военные преступления
Новости, Буча, Южная Корея, Киев, СВО, Спецоперация, ВС РФ, Дискредитация ВС РФ, Военные преступления

Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии событий в Буче

21:59 18.03.2024 (обновлено: 22:00 18.03.2024)
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ жители Пригород КИева Буча
ВСУ жители Пригород КИева Буча - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP / Vadim Ghirda
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Пока достоверно неизвестно, кто стоит за событиями, произошедшими в украинском городе Буча, следует избегать преждевременных комментариев на этот счёт. Так прокомментировал инсценированную Киевом в 2022 году "резню в Буче" глава минобороны Южной Кореи Син Вон-сик, передаёт РИА Новости
На просьбу журналиста прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых военными гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений в Буче, министр выразил сомнение в реальности украинской версии произошедших под Киевом событий.
"Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки", – сказал он журналистам.
Вместе с тем, Син Вон-сик раскритиковал действия России на Украине, которые, по его словам, правительство Республики Корея "осуждает".
Примечательно, что летом прошлого года президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень, а после этого объявил о новой помощи Украине объёмом 150 миллионов долларов. Тогда у партнёра Киева не возникло сомнений насчёт правдивости событий, которые якобы свидетельствуют о преступлениях ВС РФ.
Напомним, ООН с марта 2022 года обещает дать "максимально возможный в рамках компетенции комментарий в ближайшее время" по событиям в Буче, который так и не последовал. Украинская сторона за весь указанный период так и не могла предоставить список жертв. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на запрос журналистов о наличии у него списка "жертв в Буче". Всё это время российская сторона требует предоставить хоть какие-то доказательства, но в ответ получает только обещания или вовсе игнор.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
27 сентября 2023, 15:38
Захарова рассказала, почему Лондон скрывает правду о событиях в БучеЛондон скрывает правду о событиях в городе Буча в марте 2022 года. Об этом в ходе брифинга в Москве 27 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
 
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