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Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии событий в Буче

Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии событий в Буче - 18.03.2024 Украина.ру

Министр обороны Южной Кореи усомнился в украинской версии событий в Буче

Пока достоверно неизвестно, кто стоит за событиями, произошедшими в украинском городе Буча, следует избегать преждевременных комментариев на этот счёт. Так прокомментировал инсценированную Киевом в 2022 году "резню в Буче" глава минобороны Южной Кореи Син Вон-сик, передаёт РИА Новости

2024-03-18T21:59

2024-03-18T21:59

2024-03-18T22:00

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На просьбу журналиста прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых военными гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений в Буче, министр выразил сомнение в реальности украинской версии произошедших под Киевом событий. Вместе с тем, Син Вон-сик раскритиковал действия России на Украине, которые, по его словам, правительство Республики Корея "осуждает". Примечательно, что летом прошлого года президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил Бучу и Ирпень, а после этого объявил о новой помощи Украине объёмом 150 миллионов долларов. Тогда у партнёра Киева не возникло сомнений насчёт правдивости событий, которые якобы свидетельствуют о преступлениях ВС РФ. Напомним, ООН с марта 2022 года обещает дать "максимально возможный в рамках компетенции комментарий в ближайшее время" по событиям в Буче, который так и не последовал. Украинская сторона за весь указанный период так и не могла предоставить список жертв. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на запрос журналистов о наличии у него списка "жертв в Буче". Всё это время российская сторона требует предоставить хоть какие-то доказательства, но в ответ получает только обещания или вовсе игнор.

https://ukraina.ru/20230927/1049734784.html

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новости, буча, южная корея, киев, сво, спецоперация, вс рф, дискредитация вс рф, военные преступления