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ОБСЕ не ответила на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче

ОБСЕ не ответила на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче - 23.12.2023 Украина.ру

ОБСЕ не ответила на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на запрос РИА Новости о наличии у него списка "жертв в Буче"

2023-12-23T08:02

2023-12-23T08:02

2023-12-23T08:02

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Запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ в связи с тем, что список пострадавших в Буче, который Москва неоднократно запрашивала, так и не был предоставлен. Агентство обратилось с просьбой прокомментировать, ведёт ли ОБСЕ сейчас работу с киевскими властями о передаче этих данных Москве в ближайшее время или их опубликовании в открытом доступе. После рекомендации ОБСЕ обратиться за разъяснениями к представителям БДИПЧ, запрос был переадресован в БДИПЧ."Мы собираем информацию путём личных интервью и исследований, которые включают в себя методы расследования с использованием открытых источников для проверки цифровых доказательств, а также материалы, предоставленные властями Украины и Российской Федерации, их соответствующими национальными правозащитными учреждениями, соответствующими межправительственными организациями и организациями гражданского общества", - сообщили в бюро, оставив без ответа вопрос о наличии у них списка предполагаемых жертв.Напомним, что ещё 22 сентября 2022 года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор.На этот факт Лавров обратил внимание на своей пресс-конференции в начале декабря текущего года по итогам СМИД ОБСЕ и призвал журналистов расследовать те события.В Минобороны РФ в апреле прошлого года назвали опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, очередной украинской провокацией. И подчеркнули, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ukraina.ru/20231223/1052333602.html

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новости, россия, буча, украина, обсе, сергей лавров, сми