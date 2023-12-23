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ОБСЕ не ответила на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче
ОБСЕ не ответила на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче - 23.12.2023 Украина.ру
ОБСЕ не ответила на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на запрос РИА Новости о наличии у него списка "жертв в Буче"
2023-12-23T08:02
2023-12-23T08:02
2023-12-23T08:02
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Запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ в связи с тем, что список пострадавших в Буче, который Москва неоднократно запрашивала, так и не был предоставлен. Агентство обратилось с просьбой прокомментировать, ведёт ли ОБСЕ сейчас работу с киевскими властями о передаче этих данных Москве в ближайшее время или их опубликовании в открытом доступе. После рекомендации ОБСЕ обратиться за разъяснениями к представителям БДИПЧ, запрос был переадресован в БДИПЧ."Мы собираем информацию путём личных интервью и исследований, которые включают в себя методы расследования с использованием открытых источников для проверки цифровых доказательств, а также материалы, предоставленные властями Украины и Российской Федерации, их соответствующими национальными правозащитными учреждениями, соответствующими межправительственными организациями и организациями гражданского общества", - сообщили в бюро, оставив без ответа вопрос о наличии у них списка предполагаемых жертв.Напомним, что ещё 22 сентября 2022 года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор.На этот факт Лавров обратил внимание на своей пресс-конференции в начале декабря текущего года по итогам СМИД ОБСЕ и призвал журналистов расследовать те события.В Минобороны РФ в апреле прошлого года назвали опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, очередной украинской провокацией. И подчеркнули, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
https://ukraina.ru/20231223/1052333602.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, буча, украина, обсе, сергей лавров, сми
Новости, Россия, Буча, Украина, ОБСЕ, Сергей Лавров, СМИ
ОБСЕ не ответила на вопрос о наличии списка "погибших" в Буче
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) не ответило на запрос РИА Новости о наличии у него списка "жертв в Буче"
Запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ в связи с тем, что список пострадавших в Буче, который Москва неоднократно запрашивала, так и не был предоставлен. Агентство обратилось с просьбой прокомментировать, ведёт ли ОБСЕ сейчас работу с киевскими властями о передаче этих данных Москве в ближайшее время или их опубликовании в открытом доступе. После рекомендации ОБСЕ обратиться за разъяснениями к представителям БДИПЧ, запрос был переадресован в БДИПЧ.
"Мы собираем информацию путём личных интервью и исследований, которые включают в себя методы расследования с использованием открытых источников для проверки цифровых доказательств, а также материалы, предоставленные властями Украины и Российской Федерации, их соответствующими национальными правозащитными учреждениями, соответствующими межправительственными организациями и организациями гражданского общества", - сообщили в бюро, оставив без ответа вопрос о наличии у них списка предполагаемых жертв.
Напомним, что ещё 22 сентября 2022 года в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины министр иностранных дел Сергей Лавров публично обратился к Генсекретарю ООН с просьбой добиться от украинской стороны предоставления списка жертв провокации в Буче. Соответствующие доказательства российская сторона не получила до сих пор.
На этот факт Лавров обратил внимание на своей пресс-конференции в начале декабря текущего года по итогам СМИД ОБСЕ и призвал журналистов расследовать те события.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года назвали опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, очередной украинской провокацией. И подчеркнули, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.