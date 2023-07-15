https://ukraina.ru/20230715/1048041362.html

Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн

Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн - 15.07.2023 Украина.ру

Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил 15 июля Украину с визитом, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Об их результатах он рассказал на пресс-конференции

2023-07-15T16:50

2023-07-15T16:50

2023-07-15T16:50

новости

южная корея

президент

украина

владимир зеленский

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Программа пребывания Юн Сок Ёля на Украине была уже традиционной для иностранных лидеров. Южнокорейского президента свозили в Бучу и Ирпень, где в феврале-марте прошлого года стояла российская армия. После этого он провел переговоры с Зеленским и объявил о новой помощи Украине.Он добавил, что Южная Корея вложит деньги в восстановление сферы образования Украины. В апреле этого года в интервью Reuters Юн Сук Ёль впервые допустил, что его страна может отправить оружие Украине.В последнее время из-за затянувшегося конфликта на Украине США и НАТО усилили давление на Сеул по вопросу поставок оружия, хотя южнокорейские политики неоднократно заявляли, что это невозможно, отмечало тогда агентство Рёнхап.Если Республика Корея все же перейдет существующую ныне черту и начнет поставки вооружений Украине, это может быть очень даже серьёзно, поскольку Южная Корея на протяжении десятилетий входит в число ключевых мировых экспортеров вооружений и обладает почти всем комплексом производства современного военного оборудования и оружия, писало издание Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230420/1045508645.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, южная корея, президент, украина, владимир зеленский