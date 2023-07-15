Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн - 15.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230715/1048041362.html
Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн
Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн - 15.07.2023 Украина.ру
Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил 15 июля Украину с визитом, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Об их результатах он рассказал на пресс-конференции
2023-07-15T16:50
2023-07-15T16:50
новости
южная корея
президент
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048034547_0:0:831:468_1920x0_80_0_0_3e25b67369386ee8045e712c1e4ef475.png
Программа пребывания Юн Сок Ёля на Украине была уже традиционной для иностранных лидеров. Южнокорейского президента свозили в Бучу и Ирпень, где в феврале-марте прошлого года стояла российская армия. После этого он провел переговоры с Зеленским и объявил о новой помощи Украине.Он добавил, что Южная Корея вложит деньги в восстановление сферы образования Украины. В апреле этого года в интервью Reuters Юн Сук Ёль впервые допустил, что его страна может отправить оружие Украине.В последнее время из-за затянувшегося конфликта на Украине США и НАТО усилили давление на Сеул по вопросу поставок оружия, хотя южнокорейские политики неоднократно заявляли, что это невозможно, отмечало тогда агентство Рёнхап.Если Республика Корея все же перейдет существующую ныне черту и начнет поставки вооружений Украине, это может быть очень даже серьёзно, поскольку Южная Корея на протяжении десятилетий входит в число ключевых мировых экспортеров вооружений и обладает почти всем комплексом производства современного военного оборудования и оружия, писало издание Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230420/1045508645.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048034547_53:0:788:551_1920x0_80_0_0_731fef66e9a9793624e78aece22760db.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, южная корея, президент, украина, владимир зеленский
Новости, Южная Корея, президент, Украина, Владимир Зеленский

Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн

16:50 15.07.2023
 
© APЮн Сок Ёль
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP
Читать в
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил 15 июля Украину с визитом, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Об их результатах он рассказал на пресс-конференции
Программа пребывания Юн Сок Ёля на Украине была уже традиционной для иностранных лидеров. Южнокорейского президента свозили в Бучу и Ирпень, где в феврале-марте прошлого года стояла российская армия.
После этого он провел переговоры с Зеленским и объявил о новой помощи Украине.

"Правительство Республики Кореи выделило в прошлом году 100 миллионов долларов на поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит 150 миллионов долларов", - сказал Юн Сок Ёль.

Он добавил, что Южная Корея вложит деньги в восстановление сферы образования Украины.
В апреле этого года в интервью Reuters Юн Сук Ёль впервые допустил, что его страна может отправить оружие Украине.
В последнее время из-за затянувшегося конфликта на Украине США и НАТО усилили давление на Сеул по вопросу поставок оружия, хотя южнокорейские политики неоднократно заявляли, что это невозможно, отмечало тогда агентство Рёнхап.
Если Республика Корея все же перейдет существующую ныне черту и начнет поставки вооружений Украине, это может быть очень даже серьёзно, поскольку Южная Корея на протяжении десятилетий входит в число ключевых мировых экспортеров вооружений и обладает почти всем комплексом производства современного военного оборудования и оружия, писало издание Украина.ру.
Совместные десантные учения США и Южной Кореи Ssangyong - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
20 апреля, 15:34
США давят, Россия предупреждает. Почему Южная Корея не отправляет оружие УкраинеИнтервью президента Республики Корея Юн Сок Ёля агентству Reuters, опубликованное 19 апреля, вызвало большой резонанс как внутри страны, так и далеко за её пределами
 
НовостиЮжная КореяпрезидентУкраинаВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Подготовка покушения на Симоньян, потери в бронетехнике. Итоги 15 июля на Украине
18:00Александр Хвыля – главный Дед Мороз Советского Союза
17:48"Сама судьба вправит мозги": Симоньян прокомментировала предотвращенное покушение на себя
17:11Умер сам? Никакого отпевания и Аллеи славы! Украинского "героя" отфутболили местные раскольники
16:50Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн
16:26Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ
16:16Владимир Ераносян о том, почему французы ведут себя на Украине циничнее англичан
15:49"Залужный дорого поплатится": депутат Госдумы ответил на заявление главкома ВСУ
15:27Скандальную украинскую блогершу во Львове засекли за прослушиванием русской музыки
14:54Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл
14:54Польский национализм. Как комплекс "пострадавшей нации" преобразовался в неистовую русофобию
14:38Минобороны РФ обнародовало данные по потерям ВСУ на донецком направлении
14:04Что теперь скажет Ксения про "великую украинскую демократию"? - Прилепин о покушении на Собчак
13:48Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так
13:37Украина начала эвакуацию жителей из Сумской области
13:19Как поляки меняют отношение к Украине и кто готовится к большой войне с Россией: Федосова о деталях
13:00Обеспокоенность "Вагнером", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля
12:47Финальный Аустерлиц не удался. Как "сукин сын" США Саакашвили оказался никому не нужен, кроме Украины
12:15"Скупой и жадный": украинцы в ярости от отказа своего кумира давать концерты в пользу ВСУ
12:00"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО
Лента новостейМолния