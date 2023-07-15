https://ukraina.ru/20230715/1048041362.html
Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн
Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн - 15.07.2023 Украина.ру
Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил 15 июля Украину с визитом, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Об их результатах он рассказал на пресс-конференции
2023-07-15T16:50
2023-07-15T16:50
2023-07-15T16:50
новости
южная корея
президент
украина
владимир зеленский
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Программа пребывания Юн Сок Ёля на Украине была уже традиционной для иностранных лидеров. Южнокорейского президента свозили в Бучу и Ирпень, где в феврале-марте прошлого года стояла российская армия. После этого он провел переговоры с Зеленским и объявил о новой помощи Украине.Он добавил, что Южная Корея вложит деньги в восстановление сферы образования Украины. В апреле этого года в интервью Reuters Юн Сук Ёль впервые допустил, что его страна может отправить оружие Украине.В последнее время из-за затянувшегося конфликта на Украине США и НАТО усилили давление на Сеул по вопросу поставок оружия, хотя южнокорейские политики неоднократно заявляли, что это невозможно, отмечало тогда агентство Рёнхап.Если Республика Корея все же перейдет существующую ныне черту и начнет поставки вооружений Украине, это может быть очень даже серьёзно, поскольку Южная Корея на протяжении десятилетий входит в число ключевых мировых экспортеров вооружений и обладает почти всем комплексом производства современного военного оборудования и оружия, писало издание Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230420/1045508645.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, южная корея, президент, украина, владимир зеленский
Новости, Южная Корея, президент, Украина, Владимир Зеленский
Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль посетил 15 июля Украину с визитом, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. Об их результатах он рассказал на пресс-конференции
Программа пребывания Юн Сок Ёля на Украине была уже традиционной для иностранных лидеров. Южнокорейского президента свозили в Бучу и Ирпень, где в феврале-марте прошлого года стояла российская армия.
После этого он провел переговоры с Зеленским и объявил о новой помощи Украине.
"Правительство Республики Кореи выделило в прошлом году 100 миллионов долларов на поддержку Украины. В этом году эта поддержка составит 150 миллионов долларов", - сказал Юн Сок Ёль.
Он добавил, что Южная Корея вложит деньги в восстановление сферы образования Украины.
В апреле этого года в интервью Reuters Юн Сук Ёль впервые допустил, что его страна может отправить оружие Украине.
В последнее время из-за затянувшегося конфликта на Украине США и НАТО усилили давление на Сеул по вопросу поставок оружия, хотя южнокорейские политики неоднократно заявляли, что это невозможно, отмечало тогда агентство Рёнхап.
Если Республика Корея все же перейдет существующую ныне черту и начнет поставки вооружений Украине, это может быть очень даже серьёзно, поскольку Южная Корея на протяжении десятилетий входит в число ключевых мировых экспортеров вооружений и обладает почти всем комплексом производства современного военного оборудования и оружия, писало издание Украина.ру.